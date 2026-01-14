Nemzeti Sportrádió

A Ferencváros hatgólos idegenbeli győzelemmel előzte meg a Debrecent a tabellán

Vágólapra másolva!
2026.01.14. 19:32
null
Dmitrijeva sokat hozzá tudott tenni a Fradi sikeréhez (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
női kézilabda közvetítés DVSC Schaeffler női kézi NB I Debrecen FTC-Rail Cargo Hungaria Ferencváros női kézilabda NB I
A női kézilabda NB I 11. fordulójának szerdai rangadóján a Debrecen a Ferencvárost fogadta: bár az első félidő elején ráijesztett ellenfelére, fokozatosan az FTC akarata érvényesült, és a vendégek hat góllal nyertek.


NŐI KÉZILABDA NB I
11. FORDULÓ
DVSC SCHAEFFLER–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 29–35 (15–18)
Debrecen, 1800 néző. V: Altmár, Horváth M.
DVSC: Placzek – Toublanc 5 (2), Hámori 2, JOVOVICS 10 (3), Tóvizi 1, Thorleifsdóttir 3, Petrus 2. Csere: Ryde (kapus), Sercien-Ugolin, CSERNYÁNSZKI 1, Juhász Kata 2, VÁMOS M. 3, Ivancok-Soltic, Hornyák D., Grosch. Edző: Szilágyi Zoltán
FERENCVÁROS: JANURIK 1 – MALESTEIN 7 (4), INGSTAD 3, Tranborg, VOGEL 4, Simon P., Márton G. 2. Csere: Böde-Bíró (kapus), KLUJBER 5 (2), O. Kanor 3, Hársfalvi 1, Cvijics 2, Bordás R., DMITRIJEVA 7, Balázs B. Edző: Jesper Jensen
Az eredmény alakulása. 7. perc: 6–2. 15. p.: 10–9. 22. p.: 12–14. 26. p.: 15–15. 39. p.: 19–23. 45. p.: 21–28. 54. p.: 25–32. Kiállítások: 4, ill. – perc. Hétméteresek: 8/5, ill. 7/6
MESTERMÉRLEG
Szilágyi Zoltán: – Teljesen megérdemelten nyert a Ferencváros. Jól kezdtünk, ám ettől mintha mi illetődtünk volna meg, megállt a csapat. Elsősorban védekezésben nem találtuk a ritmust, hiányoltam az elszántságot hátul. Jó csapat ellen játszottunk, de van bennem hiányérzet. Fontos feladatok várnak még ránk.
Jesper Jensen: – Rosszul kezdtünk, ötgólos hátrányba is kerültünk. Büszke vagyok a csapatra, hogy fel tudtunk állni ezután, illetve azért is, hogy megnyertük ezt a fontos mérkőzést.

ÖSSZEFOGLALÓ

Két Bajnokok Ligája-csoportmérkőzés között az itthon még hibátlan Debrecen és a játéknap előtt a tabellán harmadik Ferencváros egymással vívott NB I-es rangadót, amely végeredménye az érmekért zajló csatában is jócskán számítani fog az idény végén. A hazaiak válogatott beállójának és csapatkapitányának, Tóvizi Petrának ez volt a 300. meccse a DVSC színeiben, míg a vendégeknél azért maradhat emlékezetes ez a szerda este, mert gyermekáldás után most tért vissza a pályára az Európa-bajnoki bronzérmes kapus, Böde-Bíró Blanka, aki a 2024-es, részben hazai rendezésű kontinenstorna után játszott ismét.

Böde-Bíró Blanka legutóbb a 2024-es Eb-n játszott (Fotó: Czinege Melinda)

A debreceniek a francia jobbszélső, Alicia Toublanc góljaira és a lengyel hálóőr, Adrianna Placzek védéseire alapoztak az elején, miközben a zöld-fehérek több támadása is pontatlan volt, nem csoda, hogy Jesper Jensen vendégtréner hét és fél perc elteltével 7–2-es Loki-előnynél időt kért. Bíró Blanka a kilencedik percben kocogott be először Janurik Kingát váltva egy hétméteresre, de a kispadról is végig együtt élt a játékkal, folyamatosan hajtotta és instruálta társait. Annyit azért hamar megállapíthattunk, hogy mindkét csapat tud ennél acélosabban védekezni, de izgalmas és szórakoztató volt a csata, valóban rangadó. Amely meglehetősen hullámzott, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy negyedóra elteltével már Szilágyi Zoltánnak kellett magához rendelnie csapatát, mert a Fradi 10–9-re felzárkózott. Sőt, a szerb beálló, Dragana Cvijics találatával a 22. percben már kettővel vezetett (12–14), a szünetben pedig hárommal álltak jobban a vendégek – a ziccereket is rontó debreceniek részéről sokba került a három kihagyott hetes az első harminc percben.

A szünet után tovább csökkent a hazai támadások hatékonysága, az első jó negyven percben a tíz kísérletéből kilencet is gólra váltó Jovovics Jovana mellett nem akadt más kiemelkedő egyéni teljesítmény, nem volt, aki lendítsen a szekéren elöl. Az FTC az első tíz perc indiszponáltsága után fokozatosan belendült, rutinosabban és precízebben kézilabdázott a nyáron távozó orosz irányító, Darja Dmitrijeva vezérletével, ez pedig keményebb védekezéssel párosulva bőven elég volt ahhoz, hogy az utolsó negyedórára fordulva biztos, hétgólos előnyt építsen ki (21–28), amivel egyúttal eldöntötte a rendkívül fontos két pont sorsát.

„Érdekes és nehéz mérkőzés volt. Az eleje szorosan alakult, korán hátrányba kerültünk, de jól reagáltunk, higgadtak tudtunk maradni, és a második félidővel elégedettek lehetünk. Nagyon örülünk a győzelemnek" – értékelte a sikert a tíz lövésből hétszer eredményes Dmitrijeva.

Az aktuális bajnoki kiírásban először pontot veszítő DVSC-nél nem lesz sok idő a sebek nyalogatására, hiszen előbb szombaton a Bajnokok Ligájában, majd kedden az élvonalban kell megküzdeni a mindkét sorozatban címvédő Győrrel idegenben. 29–35

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Győr1111400–246+154 22 
2. FTC11101373–260+113 20 
3. Debrecen11101363–259+104 20 
4. Székesfehérvár1073269–248+21 14 
5. Esztergom10613312–284+28 13 
6. Mosonmagyaróvár11515296–280+16 11 
7. Vác10514293–280+13 11 
8. Kisvárda1046257–292–35 
9. Szombathely10325280–323–43 
10. Vasas10316270–305–35 
11. Budaörs11227274–329–55 
12. NEKA1028249–306–57 
13. Dunaújváros1129263–368–105 
14. Kozármisleny1010224–343–119 

 

 

PERCRŐL PERCRE

női kézilabda közvetítés DVSC Schaeffler női kézi NB I Debrecen FTC-Rail Cargo Hungaria Ferencváros női kézilabda NB I
Legfrissebb hírek

A Győr 29 góllal megverte a Dunaújvárost a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2 órája

Naby Keita végleg a Ferencváros játékosa lett – hivatalos

Labdarúgó NB I
3 órája

A Fradi nem fogadta el az első angol ajánlatot sem; a Lazio lemond Tóth Alexről

Labdarúgó NB I
7 órája

Kubatov Gábor: „Egyetlen magyar csapat sem ad el nekünk játékost” – értük tehetett ajánlatot a Fradi

Labdarúgó NB I
12 órája

Ismét kölcsönvette az FTC fiatal játékosát a DVTK

Labdarúgó NB I
Tegnap, 20:56

Több szektort is be kell zárnia a DVSC-nek

Labdarúgó NB I
Tegnap, 20:33

Hozta a kötelezőt az Esztergom, közel 30 góllal verte meg a sereghajtót a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
Tegnap, 19:39

Távozott a gólkirály; új játékosok Újpesten – piaci körkép

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:41
Ezek is érdekelhetik