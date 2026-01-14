A Ferencváros hatgólos idegenbeli győzelemmel előzte meg a Debrecent a tabellán



NŐI KÉZILABDA NB I

11. FORDULÓ

DVSC SCHAEFFLER–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 29–35 (15–18)

Debrecen, 1800 néző. V: Altmár, Horváth M.

DVSC: Placzek – Toublanc 5 (2), Hámori 2, JOVOVICS 10 (3), Tóvizi 1, Thorleifsdóttir 3, Petrus 2. Csere: Ryde (kapus), Sercien-Ugolin, CSERNYÁNSZKI 1, Juhász Kata 2, VÁMOS M. 3, Ivancok-Soltic, Hornyák D., Grosch. Edző: Szilágyi Zoltán

FERENCVÁROS: JANURIK 1 – MALESTEIN 7 (4), INGSTAD 3, Tranborg, VOGEL 4, Simon P., Márton G. 2. Csere: Böde-Bíró (kapus), KLUJBER 5 (2), O. Kanor 3, Hársfalvi 1, Cvijics 2, Bordás R., DMITRIJEVA 7, Balázs B. Edző: Jesper Jensen

Az eredmény alakulása. 7. perc: 6–2. 15. p.: 10–9. 22. p.: 12–14. 26. p.: 15–15. 39. p.: 19–23. 45. p.: 21–28. 54. p.: 25–32. Kiállítások: 4, ill. – perc. Hétméteresek: 8/5, ill. 7/6

MESTERMÉRLEG

Szilágyi Zoltán: – Teljesen megérdemelten nyert a Ferencváros. Jól kezdtünk, ám ettől mintha mi illetődtünk volna meg, megállt a csapat. Elsősorban védekezésben nem találtuk a ritmust, hiányoltam az elszántságot hátul. Jó csapat ellen játszottunk, de van bennem hiányérzet. Fontos feladatok várnak még ránk.

Jesper Jensen: – Rosszul kezdtünk, ötgólos hátrányba is kerültünk. Büszke vagyok a csapatra, hogy fel tudtunk állni ezután, illetve azért is, hogy megnyertük ezt a fontos mérkőzést.

ÖSSZEFOGLALÓ

Két Bajnokok Ligája-csoportmérkőzés között az itthon még hibátlan Debrecen és a játéknap előtt a tabellán harmadik Ferencváros egymással vívott NB I-es rangadót, amely végeredménye az érmekért zajló csatában is jócskán számítani fog az idény végén. A hazaiak válogatott beállójának és csapatkapitányának, Tóvizi Petrának ez volt a 300. meccse a DVSC színeiben, míg a vendégeknél azért maradhat emlékezetes ez a szerda este, mert gyermekáldás után most tért vissza a pályára az Európa-bajnoki bronzérmes kapus, Böde-Bíró Blanka, aki a 2024-es, részben hazai rendezésű kontinenstorna után játszott ismét.

Böde-Bíró Blanka legutóbb a 2024-es Eb-n játszott (Fotó: Czinege Melinda)

A debreceniek a francia jobbszélső, Alicia Toublanc góljaira és a lengyel hálóőr, Adrianna Placzek védéseire alapoztak az elején, miközben a zöld-fehérek több támadása is pontatlan volt, nem csoda, hogy Jesper Jensen vendégtréner hét és fél perc elteltével 7–2-es Loki-előnynél időt kért. Bíró Blanka a kilencedik percben kocogott be először Janurik Kingát váltva egy hétméteresre, de a kispadról is végig együtt élt a játékkal, folyamatosan hajtotta és instruálta társait. Annyit azért hamar megállapíthattunk, hogy mindkét csapat tud ennél acélosabban védekezni, de izgalmas és szórakoztató volt a csata, valóban rangadó. Amely meglehetősen hullámzott, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy negyedóra elteltével már Szilágyi Zoltánnak kellett magához rendelnie csapatát, mert a Fradi 10–9-re felzárkózott. Sőt, a szerb beálló, Dragana Cvijics találatával a 22. percben már kettővel vezetett (12–14), a szünetben pedig hárommal álltak jobban a vendégek – a ziccereket is rontó debreceniek részéről sokba került a három kihagyott hetes az első harminc percben.

A szünet után tovább csökkent a hazai támadások hatékonysága, az első jó negyven percben a tíz kísérletéből kilencet is gólra váltó Jovovics Jovana mellett nem akadt más kiemelkedő egyéni teljesítmény, nem volt, aki lendítsen a szekéren elöl. Az FTC az első tíz perc indiszponáltsága után fokozatosan belendült, rutinosabban és precízebben kézilabdázott a nyáron távozó orosz irányító, Darja Dmitrijeva vezérletével, ez pedig keményebb védekezéssel párosulva bőven elég volt ahhoz, hogy az utolsó negyedórára fordulva biztos, hétgólos előnyt építsen ki (21–28), amivel egyúttal eldöntötte a rendkívül fontos két pont sorsát.

„Érdekes és nehéz mérkőzés volt. Az eleje szorosan alakult, korán hátrányba kerültünk, de jól reagáltunk, higgadtak tudtunk maradni, és a második félidővel elégedettek lehetünk. Nagyon örülünk a győzelemnek" – értékelte a sikert a tíz lövésből hétszer eredményes Dmitrijeva.

Az aktuális bajnoki kiírásban először pontot veszítő DVSC-nél nem lesz sok idő a sebek nyalogatására, hiszen előbb szombaton a Bajnokok Ligájában, majd kedden az élvonalban kell megküzdeni a mindkét sorozatban címvédő Győrrel idegenben. 29–35