A Ferencváros hatgólos idegenbeli győzelemmel előzte meg a Debrecent a tabellán

NŐI KÉZILABDA NB I
11. FORDULÓ
DVSC SCHAEFFLER–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 29–35 (15–18)
Debrecen, 1800 néző. V: Altmár, Horváth M.
DVSC: Placzek – Toublanc 5 (2), Hámori 2, JOVOVICS 10 (3), Tóvizi 1, Thorleifsdóttir 3, Petrus 2. Csere: Ryde (kapus), Sercien-Ugolin, CSERNYÁNSZKI 1, Juhász Kata 2, VÁMOS M. 3, Ivancok-Soltic, Hornyák D., Grosch. Edző: Szilágyi Zoltán
FERENCVÁROS: JANURIK 1 – MALESTEIN 7 (4), INGSTAD 3, Tranborg, VOGEL 4, Simon P., Márton G. 2. Csere: Böde-Bíró (kapus), KLUJBER 5 (2), O. Kanor 3, Hársfalvi 1, Cvijics 2, Bordás R., DMITRIJEVA 7, Balázs B. Edző: Jesper Jensen
Az eredmény alakulása. 7. perc: 6–2. 15. p.: 10–9. 22. p.: 12–14. 26. p.: 15–15. 39. p.: 19–23. 45. p.: 21–28. 54. p.: 25–32. Kiállítások: 4, ill. – perc. Hétméteresek: 8/5, ill. 7/6
MESTERMÉRLEG
Szilágyi Zoltán: – Teljesen megérdemelten nyert a Ferencváros. Jól kezdtünk, ám ettől mintha mi illetődtünk volna meg, megállt a csapat. Elsősorban védekezésben nem találtuk a ritmust, hiányoltam az elszántságot hátul. Jó csapat ellen játszottunk, de van bennem hiányérzet. Fontos feladatok várnak még ránk.
Jesper Jensen: – Rosszul kezdtünk, ötgólos hátrányba is kerültünk. Büszke vagyok a csapatra, hogy fel tudtunk állni ezután, illetve azért is, hogy megnyertük ezt a fontos mérkőzést.
ÖSSZEFOGLALÓ
Két Bajnokok Ligája-csoportmérkőzés között az itthon még hibátlan Debrecen és a játéknap előtt a tabellán harmadik Ferencváros egymással vívott NB I-es rangadót, amely végeredménye az érmekért zajló csatában is jócskán számítani fog az idény végén. A hazaiak válogatott beállójának és csapatkapitányának, Tóvizi Petrának ez volt a 300. meccse a DVSC színeiben, míg a vendégeknél azért maradhat emlékezetes ez a szerda este, mert gyermekáldás után most tért vissza a pályára az Európa-bajnoki bronzérmes kapus, Böde-Bíró Blanka, aki a 2024-es, részben hazai rendezésű kontinenstorna után játszott ismét.
A debreceniek a francia jobbszélső, Alicia Toublanc góljaira és a lengyel hálóőr, Adrianna Placzek védéseire alapoztak az elején, miközben a zöld-fehérek több támadása is pontatlan volt, nem csoda, hogy Jesper Jensen vendégtréner hét és fél perc elteltével 7–2-es Loki-előnynél időt kért. Bíró Blanka a kilencedik percben kocogott be először Janurik Kingát váltva egy hétméteresre, de a kispadról is végig együtt élt a játékkal, folyamatosan hajtotta és instruálta társait. Annyit azért hamar megállapíthattunk, hogy mindkét csapat tud ennél acélosabban védekezni, de izgalmas és szórakoztató volt a csata, valóban rangadó. Amely meglehetősen hullámzott, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy negyedóra elteltével már Szilágyi Zoltánnak kellett magához rendelnie csapatát, mert a Fradi 10–9-re felzárkózott. Sőt, a szerb beálló, Dragana Cvijics találatával a 22. percben már kettővel vezetett (12–14), a szünetben pedig hárommal álltak jobban a vendégek – a ziccereket is rontó debreceniek részéről sokba került a három kihagyott hetes az első harminc percben.
A szünet után tovább csökkent a hazai támadások hatékonysága, az első jó negyven percben a tíz kísérletéből kilencet is gólra váltó Jovovics Jovana mellett nem akadt más kiemelkedő egyéni teljesítmény, nem volt, aki lendítsen a szekéren elöl. Az FTC az első tíz perc indiszponáltsága után fokozatosan belendült, rutinosabban és precízebben kézilabdázott a nyáron távozó orosz irányító, Darja Dmitrijeva vezérletével, ez pedig keményebb védekezéssel párosulva bőven elég volt ahhoz, hogy az utolsó negyedórára fordulva biztos, hétgólos előnyt építsen ki (21–28), amivel egyúttal eldöntötte a rendkívül fontos két pont sorsát.
„Érdekes és nehéz mérkőzés volt. Az eleje szorosan alakult, korán hátrányba kerültünk, de jól reagáltunk, higgadtak tudtunk maradni, és a második félidővel elégedettek lehetünk. Nagyon örülünk a győzelemnek" – értékelte a sikert a tíz lövésből hétszer eredményes Dmitrijeva.
Az aktuális bajnoki kiírásban először pontot veszítő DVSC-nél nem lesz sok idő a sebek nyalogatására, hiszen előbb szombaton a Bajnokok Ligájában, majd kedden az élvonalban kell megküzdeni a mindkét sorozatban címvédő Győrrel idegenben. 29–35
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Győr
|11
|11
|–
|–
|400–246
|+154
|22
|2. FTC
|11
|10
|–
|1
|373–260
|+113
|20
|3. Debrecen
|11
|10
|–
|1
|363–259
|+104
|20
|4. Székesfehérvár
|10
|7
|–
|3
|269–248
|+21
|14
|5. Esztergom
|10
|6
|1
|3
|312–284
|+28
|13
|6. Mosonmagyaróvár
|11
|5
|1
|5
|296–280
|+16
|11
|7. Vác
|10
|5
|1
|4
|293–280
|+13
|11
|8. Kisvárda
|10
|4
|–
|6
|257–292
|–35
|8
|9. Szombathely
|10
|3
|2
|5
|280–323
|–43
|8
|10. Vasas
|10
|3
|1
|6
|270–305
|–35
|7
|11. Budaörs
|11
|2
|2
|7
|274–329
|–55
|6
|12. NEKA
|10
|2
|–
|8
|249–306
|–57
|4
|13. Dunaújváros
|11
|–
|2
|9
|263–368
|–105
|2
|14. Kozármisleny
|10
|–
|–
|10
|224–343
|–119
|0
