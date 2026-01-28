Ilic Zoran: Sokat dolgoztak a gyúrók a tegnapi meccs után...

– Mintha újult erővel mentek volna neki a svédeknek.

– Szerintem újra azt csináltuk, amit Izland ellen, és nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy ki tudtunk jönni azokból a hibákból, amiket korábban elkövettünk, és meg tudtuk megmutatni, hogy erősebb csapatokkal is versenyben lehetünk. Éreztem, hogy mindenki odatette magát, és aki a pályára lépett, jól is játszott. Hittünk abban, hogy minden előzetes jósolgatás ellenére igenis meg tudjuk verni a svédeket, ami kis híján sikerült is. Nem vagyok biztos benne, hogy a végén nem járt volna nekünk egy hetes, de nagyon örülök az egy pontnak is, ebből kell építkeznünk.

– Ön is bátrabban vállalkozott lövésre. Ebben az is benne volt, hogy ön volt az egyetlen jobbátlövőnk?

– Ezen az Európa-bajnokságon kicsit nehezebb helyzetben voltam, mert fel kellett vennem a ritmust, hiszen Plockban sokszor nem a saját posztomon játszom, és kicsit újra meg kellett szoknom Fazekas Gergőt és Szita Zoltánt is. Más az edzés, és más a meccs, hogy a krízishelyzetekben ki hogyan reagál, és szerintem most újra éreztük egymást a pályán. És éreztem Chema Rodríguez felől is a bizalmat, hogy egyedül maradtam a poszton. Jobbulást Oncsának (Ónodi-Jánoskúti Máté), remélem, a horvátok ellen már meggyógyul!

– Mi az, ami Svájc és Szlovénia ellen nem működött, de a svédek ellen igen?

– Az, hogy most hatvan percig jól játszottunk, míg a másik kettőn csak harminc-harminc percig. Svájc ellen eleve rosszul mentünk bele a meccsbe, de a svédek ellen nagyon szépen nyitottunk, belőttük a ziccereket, és végre végig képesek voltunk arra, mint az előző két mérkőzésen csak egy félidőig. Ha valaki hibázott, segítettünk neki, biztattuk egymást elöl és hátul is, és együtt mozgott a csapat. Jó érzés, hogy ha hatvan percig tudunk koncentrálni, akkor a legjobbakkal is ki-ki meccset tudunk játszani.

– Mit csinálnak a horvátok elleni találkozóig?

– Sokat dolgoztak a gyúrók a tegnapi meccs után... Aztán vacsora és alvás, igyekeztünk annyit pihenni, amennyit csak lehet, hogy Horvátország ellen ugyanúgy tudjunk majd hatvan percen át fókuszálni, mint tegnap Svédország ellen tettük.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 3. FORDULÓ

II. CSOPORT (MALMÖ)

SVÉDORSZÁG–MAGYARORSZÁG 32–32 (14–16)

Malmö, 7342 néző. V: Schulze, Tönnies (németek)

SVÉDORSZÁG: Appelgren – S. Karlsson 2, LAGERGREN 4, CLAAR 10, Bergendahl, E. Johansson 1, WANNE 5. Csere: Palicka (kapus), CARLSBOGARD 2, Roganovic, Gottfridsson 2, Darj, Sandell 1, D. Pettersson 4 (2), F. Möller 1. Szövetségi kapitány: Michael Apelgren

MAGYARORSZÁG: Palasics – IMRE B. 8 (4), ILIC Z. 4, SIPOS A. 1, Ligetvári 1, Bodó 3, Fazekas G. 2. Csere: Bóka 2, ROSTA M. 8, Szita 3, Pergel, Krakovszki B. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

Az eredmény alakulása. 6. p.: 4–4. 10. p.: 4–6. 13. p.: 8–7. 18. p.: 10–10. 24. p.: 12–13. 36. p.: 17–19. 38. p.: 20–19. 42. p.: 21–22. 48. p.: 26–26. 52. p.: 27–28. 56. p.: 30–28. 58. p.: 30–31

Kiállítások: 4, ill. 8 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Chema Rodríguez: – Az elmúlt három évet tekintve ez az első alkalom, hogy kifejezett cél nélkül várhattuk az utolsó meccseket, ezt nem volt könnyű megemészteni. A svédek ellen mindenki jól játszott, megfelelő munkát végzett támadásban és védekezésben is. Horvátország ellen sem lesz könnyű dolgunk.