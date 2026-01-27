Rosta Miklós: Amíg itt vagyunk az Eb-n, küzdünk és harcolunk az utolsó percig

„Nagyon nehéz mérkőzés volt – kezdte értékelését Szita Zoltán. – Amit az edző kért tőlünk, azt maximálisan teljesítettük, és ez lett az eredménye. Küzdöttünk hatvan percen át egymásért, mindenkiért, és mindenki hozzá tudott tenni a csapat teljesítményéhez, akár védekezésben, akár támadásban. Pala is fantasztikus volt a kapuban, remek pillanatokban védett nagyokat. Külön nagy hangsúlyt fektettünk a visszarendeződésre, annak a megszervezésére, még ha a második félidőben be is csúszott egy-két hiba. Azonban ez ilyen, próbáljuk a legjobbunkat nyújtani, igyekszünk a legtöbbet kihozni az összes mérkőzésből.”

Rosta Miklós elsőként a saját teljesítményéről beszélt az M4 Sportnak: „Arra készültünk, hogy nagyon jönnek majd fel az átlövőinkre, és sokat tudtam bemozogni a kilépők mögé, s a társak is észrevettek. Örülök, hogy ilyen eredményes játékkal tudtam segíteni a csapatot ehhez a döntetlenhez.”

Majd a csapatról és a szerdai mérkőzésről is szót ejtett: „Nagyon jól besegítettünk egymásnak, és amikor jöttek egy egyre, akkor ott voltunk ketten egymás mellett. Nyilván egyszer-kétszer átcsúsztak közöttünk, de összességében jól védekeztünk, valamint a támadójátékunk is jól működött. Amíg itt vagyunk az Eb-n, küzdünk és harcolunk az utolsó percig. Ha az ötödik helyre még elég a horvát elleni győzelem, akkor azért küzdünk teljes szívünkből, és minden erőnket, az utolsó cseppet is bele fogjuk tenni szerdán, hogy nyerjünk.”

További nyilatkozatok hamarosan.