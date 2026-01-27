Férfi kézilabda Eb: Svédország–Magyarország

A férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének II. csoportjában Magyarország a társrendező Svédország ellen lép pályára Malmőben. Kövesse velünk a mérkőzést folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével, szóljon hozzá, mondja el a véleményét a látottakról!

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ , 3. FORDULÓ

II. CSOPORT (MALMÖ)

20.30: Svédország–Magyarország (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n! A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Palasics Kristóf, Bartucz László

Mezőnyjátékosok: Sipos Adrián, Bóka Bendegúz, Pergel Andrej, Ligetvári Patrik, Papp Tamás, Krakovszki Bence, Fazekas Gergő, Szita Zoltán, Bodó Richárd, Ilic Zoran, Rosta Miklós, Lukács Péter, Hanusz Egon, Imre Bence

Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez A modul betöltése eltarthat néhány másodpercig.