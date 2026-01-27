Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda Eb: Svédország–Magyarország

2026.01.27. 20:16
Fotó: Szabó Miklós
A férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének II. csoportjában Magyarország a társrendező Svédország ellen lép pályára Malmőben. Kövesse velünk a mérkőzést folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével, szóljon hozzá, mondja el a véleményét a látottakról!

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ , 3. FORDULÓ
II. CSOPORT (MALMÖ)
20.30: Svédország–Magyarország (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Palasics Kristóf, Bartucz László
Mezőnyjátékosok: Sipos Adrián, Bóka Bendegúz, Pergel Andrej, Ligetvári Patrik, Papp Tamás, Krakovszki Bence, Fazekas Gergő, Szita Zoltán, Bodó Richárd, Ilic Zoran, Rosta Miklós, Lukács Péter, Hanusz Egon, Imre Bence
Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

A modul betöltése eltarthat néhány másodpercig.

 

