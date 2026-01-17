A férfi kézi Eb csoportkörében már nem játszhat a Rostát leütő lengyel

Az európai szövetség szombati közleménye szerint a 29–21-es magyar sikerrel zárult találkozó 34. percében a Vardar Szkopje beállójának tette súlyosan meggondolatlan, sportszerűtlen és veszélyes is volt.

Jakowski piros lapot kapott, kéket viszont nem, a fegyelmi bizottság ennek ellenére megtárgyalta az esetet és két meccsre eltiltotta a játékost, aki így vasárnap Izland és kedden Olaszország ellen nem léphet pályára. A csoportból az első két helyezett jut tovább.