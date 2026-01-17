Nemzeti Sportrádió

A férfi kézi Eb csoportkörében már nem játszhat a Rostát leütő lengyel

2026.01.17. 17:18
Rosta Miklós ellen szabálytalankodott a lengyel (Fotó: Szabó Miklós)
férfi kézilabda Európa-bajnokság magyar férfi kézilabda-válogatott magyar–lengyel Rosta Miklós férfi kézi Eb
Két mérkőzésre eltiltották Wiktor Jankowskit, a lengyel férfi kézilabda-válogatott játékosát, aki pénteken, a magyarok elleni Európa-bajnoki csoportmérkőzésen megütötte Rosta Miklós arcát.

 

Az európai szövetség szombati közleménye szerint a 29–21-es magyar sikerrel zárult találkozó 34. percében a Vardar Szkopje beállójának tette súlyosan meggondolatlan, sportszerűtlen és veszélyes is volt.

Jakowski piros lapot kapott, kéket viszont nem, a fegyelmi bizottság ennek ellenére megtárgyalta az esetet és két meccsre eltiltotta a játékost, aki így vasárnap Izland és kedden Olaszország ellen nem léphet pályára. A csoportból az első két helyezett jut tovább.

Kézilabda
1 órája

A magyar kéziválogatott kapusedzője hasonló teljesítményt vár a csapattól, mint a lengyelek ellen

Porobic Haris: „Az Európa-bajnokság a legerősebb verseny a kézilabdában, itt minden csapatot tisztelnünk kell, és ennek megfelelően kell felkészülnünk”

17. FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)
MAGYARORSZÁG–LENGYELORSZÁG 29–21 (14–10)
Kristianstad, 3212 néző. Vezette: Schulze, Tönnies (németek)
MAGYARORSZÁG: PALASICS 1 – Rodríguez P. 2, Ilic Z. 2, SIPOS A., LIGETVÁRI 1, Szita 1, Bóka 1. Csere: FAZEKAS G. 4, ROSTA M. 4, Imre B. 4 (4), BODÓ 5, Hanusz 2, Ónodi-Jánoskúti 2, Krakovszki B., Lukács P. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez
LENGYELORSZÁG: Skrzyniarz – Moryto 2, Widomski 1, Jedraszczyk 2, M. Gebala 3, OLEJNICZAK 3, Czaplinski. Csere: WALACH (kapus), Jankowski, T. Gebala 2, PIETRASIK 3, Przytula 2, Daszek, Jarosiewicz, Marciniak 1, Paterek 2. Szövetségi kapitány: Jota González
Az eredmény alakulása. 2. p.: 0–2. 8. p.: 4–2. 17. p.: 8–4. 24. p.: 12–6. 29. p.: 12–9. 33. p.: 16–10. 42. p.: 20–14. 47. p.: 21–17. 50. p.: 24–18. 54. p.: 27–19
Kiállítások: 4, ill. 4 perc
Hétméteresek: 4/4, ill. 4/0

Ezek is érdekelhetik