Szita Zoltán: Lassan majdnem minden poszton bevethető vagyok

SZITA ZOLTÁN, A VÁLOGATOTT BALÁTLÖVŐJE: MEGVAN A KÖZÖS RUTIN ÉS AZ ÖSSZHANG
– Mennyit számít, hogy a magyar válogatottból három játékos, Fazekas Gergő, Ilic Zoran és ön a Plockban játszik?
– Jól ismerjük egymást, de tavaly is nagyon jól játszottunk együtt, amikor nem voltunk klubtársak. Jelenthet némi pluszt, mert vannak olyan szituációk, amikor egy-egy kézjelből vagy pillantásból már tudjuk, mit gondol a másik. A lengyelek két zárt kapus mérkőzést játszottak a felkészülés során, amelyeket nem láthattunk, így elemezni sem tudtuk, de azért volt, akiről mi többet tudtunk, hogy milyen megoldásokat szeret választani a pályán. Ez kicsit megkönnyítette a dolgunkat.
– A védelem ezúttal is nagyon olajozottan működött. Mi a titka?
– Sokat gyakorolunk. Ez már a sokadik világversenyünk együtt, össze sem tudom számolni, edzésen és élesben hányszor dolgoztunk ezen együtt. Mindenki tudja, mit várnak el tőle, hogyan működik a rendszer, a legtöbben a Bajnokok Ligájában edződünk. Zoran Iliccsel például nagyon sokat védekeztünk együtt, megvan a közös rutin és az összhang. Ráadásul nem kérnek tőlünk semmi olyat, amit ne tudnánk megvalósítani. Azt mondják, a védekezés kilencven százalékban akarat, vagyis azon múlik, mennyire vagy elszánt.
– Az elmúlt években mennyire lett sokrétűbb játékos?
– Lassan majdnem minden poszton bevethető vagyok, főleg védekezésben, kettes, hármas vagy zavaró védőként, sőt, akár a bal szélen is. Plockban annyi sérültünk volt, hogy támadásban már beállót is játszottam.
– Mire számítanak az olaszok ellen?
– Alacsonyabbak, de mozgékonyabbak, kevésbé statikusak, mint a lengyelek. Izland ellen is jól lehetett látni a nyitott három-hármas, agresszív védekezésüket. Sok múlik azon, hogy ne adjuk el a labdákat, fel kell készülni az egy egyekre, az indulásokra, és újra kell egy jó kapusteljesítmény. De ha mindez megvan, akkor is nagyon nehéz mérkőzés vár ránk.
„Az olaszoké teljesen más típusú csapat, kellemetlenebb, a védekezésük nyitottabb, a játékosaik gyorsabbak, így a lerohanásaik is. Ezekre nagyon oda kell figyelnünk, fel kell állítanunk azt a kompakt, egységes védelmet, amely az előző mérkőzésen nagyon jól működött. Megfelelő gyorsaság és jó lábmunka kell ahhoz, hogy együtt tudjunk mozogni a labdával, ahhoz pedig fegyelmezettség, hogy csökkentsük a kiállításokat. Nagyon jó szélső védőink vannak, emlékezzünk csak, Fazekas Gergő mennyi labdát szerzett a lengyelek ellen. A legutóbbi világversenyen végig bírtuk hátul, remélem, most is így lesz” – vélte Ligetvári Patrik, a magyar válogatott balátlövője.
AZ F-CSOPORT PROGRAMJA (KRISTIANSTAD)
Január 16., péntek
Izland–Olaszország 39–26
MAGYARORSZÁG–Lengyelország 29–21
Január 18., vasárnap
18.00: Lengyelország–Izland
20.30: Olaszország–MAGYARORSZÁG
Január 20., kedd
18.00: Lengyelország–Olaszország
20.30: MAGYARORSZÁG–Izland