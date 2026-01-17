Nemzeti Sportrádió

Szita Zoltán: Lassan majdnem minden poszton bevethető vagyok

• Kristianstad
2026.01.17. 20:42
null
Szita Zoltán egy gólt szerzett Lengyelország ellen (Fotó: Szabó Miklós)
A magyar férfi kézilabda-válogatott a Lengyelország elleni győzelemmel rajtolt az Európa-bajnokságon. A csoportkör második mérkőzésén Olaszország vár Chema Rodríguez együttesére. A mérkőzés előtt Szita Zoltán és Ligetvári Patrik nyilatkozott lapunknak.

SZITA ZOLTÁN, A VÁLOGATOTT BALÁTLÖVŐJE: MEGVAN A KÖZÖS RUTIN ÉS AZ ÖSSZHANG

 

– Mennyit számít, hogy a magyar válogatottból három játékos, Fazekas Gergő, Ilic Zoran és ön a Plockban játszik?
Jól ismerjük egymást, de tavaly is nagyon jól játszottunk együtt, amikor nem voltunk klubtársak. Jelenthet némi pluszt, mert vannak olyan szituációk, amikor egy-egy kézjelből vagy pillantásból már tudjuk, mit gondol a másik. A lengyelek két zárt kapus mérkőzést játszottak a felkészülés során, amelyeket nem láthattunk, így elemezni sem tudtuk, de azért volt, akiről mi többet tudtunk, hogy milyen megoldásokat szeret választani a pályán. Ez kicsit megkönnyítette a dolgunkat.

– A védelem ezúttal is nagyon olajozottan működött. Mi a titka?
– Sokat gyakorolunk. Ez már a sokadik világversenyünk együtt, össze sem tudom számolni, edzésen és élesben hányszor dolgoztunk ezen együtt. Mindenki tudja, mit várnak el tőle, hogyan működik a rendszer, a legtöbben a Bajnokok Ligájában edződünk. Zoran Iliccsel például nagyon sokat védekeztünk együtt, megvan a közös rutin és az összhang. Ráadásul nem kérnek tőlünk semmi olyat, amit ne tudnánk megvalósítani. Azt mondják, a védekezés kilencven százalékban akarat, vagyis azon múlik, mennyire vagy elszánt.

– Az elmúlt években mennyire lett sokrétűbb játékos?
Lassan majdnem minden poszton bevethető vagyok, főleg védekezésben, kettes, hármas vagy zavaró védőként, sőt, akár a bal szélen is. Plockban annyi sérültünk volt, hogy támadásban már beállót is játszottam.

– Mire számítanak az olaszok ellen?
Alacsonyabbak, de mozgékonyabbak, kevésbé statikusak, mint a lengyelek. Izland ellen is jól lehetett látni a nyitott három-hármas, agresszív védekezésüket. Sok múlik azon, hogy ne adjuk el a  labdákat, fel kell készülni az egy egyekre, az indulásokra, és újra kell egy jó kapusteljesítmény. De ha mindez megvan, akkor is nagyon nehéz mérkőzés vár ránk.

Palasics Kristóf: A címeres mez van rajtunk, itt nincs olyan, hogy valaki elfárad

„A magyar válogatottban nem lehet kérdés, ha vezetünk, ha hátrányban vagyunk, hatvan percig küzdünk, csúszunk-mászunk a labdáért.”

Chema Rodríguez: Nagyon fontos megnyerni az első meccset egy ilyen tornán

Rosta Miklós: Nem sajnálom, ha pofán vágnak, hogyha megkapja érte a szankciót.

Ligetvári Patrik: Nagyobb önbizalmat ad nekünk ez a siker, ami kelleni is fog

„Bár nyolc góllal nyertünk, a lengyel nagyon jó csapat, amit szerintem be is fog még bizonyítani ezen a tornán.”

Palasics Kristóf remekelt a kapuban, nyolc góllal győztük le a lengyeleket az Eb-nyitányon

A magyar kapus négy hétméterest is megfogott, Bodó Richárd öt góllal lett a találkozó legeredményesebbje.

„Az olaszoké teljesen más típusú csapat, kellemetlenebb, a védekezésük nyitottabb, a játékosaik gyorsabbak, így a lerohanásaik is. Ezekre nagyon oda kell figyelnünk, fel kell állítanunk azt a kompakt, egységes védelmet, amely az előző mérkőzésen nagyon jól működött. Megfelelő gyorsaság és jó lábmunka kell ahhoz, hogy együtt tudjunk mozogni a labdával, ahhoz pedig fegyelmezettség, hogy csökkentsük a kiállításokat. Nagyon jó szélső védőink vannak, emlékezzünk csak, Fazekas Gergő mennyi labdát szerzett a lengyelek ellen. A legutóbbi világversenyen végig bírtuk hátul, remélem, most is így lesz” – vélte Ligetvári Patrik, a magyar válogatott balátlövője.

AZ F-CSOPORT PROGRAMJA (KRISTIANSTAD)
Január 16., péntek
Izland–Olaszország 39–26
MAGYARORSZÁG–Lengyelország 29–21
Január 18., vasárnap
18.00: Lengyelország–Izland
20.30: Olaszország–MAGYARORSZÁG
Január 20., kedd
18.00: Lengyelország–Olaszország
20.30: MAGYARORSZÁG–Izland 

Húsz góllal nyert a címvédő Franciaország a kézilabda Eb-n

Kézilabda
1 órája

A férfi kézi Eb csoportkörében már nem játszhat a Rostát leütő lengyel

Kézilabda
3 órája

A magyar kéziválogatott kapusedzője hasonló teljesítményt vár a csapattól, mint a lengyelek ellen

Kézilabda
3 órája

Palasics Kristóf: A címeres mez van rajtunk, itt nincs olyan, hogy valaki elfárad

Kézilabda
9 órája

Ligetvári Patrik: Nagyobb önbizalmat ad nekünk ez a siker, ami kelleni is fog

Kézilabda
13 órája

Chema Rodríguez: Nagyon fontos megnyerni az első meccset egy ilyen tornán

Kézilabda
22 órája

Izland 13 góllal verte meg Olaszországot a mieink Eb-csoportjában

Kézilabda
22 órája

Palasics Kristóf remekelt a kapuban, nyolc góllal győztük le a lengyeleket az Eb-nyitányon

Kézilabda
23 órája
