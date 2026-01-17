Szita Zoltán: Lassan majdnem minden poszton bevethető vagyok

SZITA ZOLTÁN, A VÁLOGATOTT BALÁTLÖVŐJE: MEGVAN A KÖZÖS RUTIN ÉS AZ ÖSSZHANG

– Mennyit számít, hogy a magyar válogatottból három játékos, Fazekas Gergő, Ilic Zoran és ön a Plockban játszik?

– Jól ismerjük egymást, de tavaly is nagyon jól játszottunk együtt, amikor nem voltunk klubtársak. Jelenthet némi pluszt, mert vannak olyan szituációk, amikor egy-egy kézjelből vagy pillantásból már tudjuk, mit gondol a másik. A lengyelek két zárt kapus mérkőzést játszottak a felkészülés során, amelyeket nem láthattunk, így elemezni sem tudtuk, de azért volt, akiről mi többet tudtunk, hogy milyen megoldásokat szeret választani a pályán. Ez kicsit megkönnyítette a dolgunkat.

– A védelem ezúttal is nagyon olajozottan működött. Mi a titka?

– Sokat gyakorolunk. Ez már a sokadik világversenyünk együtt, össze sem tudom számolni, edzésen és élesben hányszor dolgoztunk ezen együtt. Mindenki tudja, mit várnak el tőle, hogyan működik a rendszer, a legtöbben a Bajnokok Ligájában edződünk. Zoran Iliccsel például nagyon sokat védekeztünk együtt, megvan a közös rutin és az összhang. Ráadásul nem kérnek tőlünk semmi olyat, amit ne tudnánk megvalósítani. Azt mondják, a védekezés kilencven százalékban akarat, vagyis azon múlik, mennyire vagy elszánt.

– Az elmúlt években mennyire lett sokrétűbb játékos?

– Lassan majdnem minden poszton bevethető vagyok, főleg védekezésben, kettes, hármas vagy zavaró védőként, sőt, akár a bal szélen is. Plockban annyi sérültünk volt, hogy támadásban már beállót is játszottam.

– Mire számítanak az olaszok ellen?

– Alacsonyabbak, de mozgékonyabbak, kevésbé statikusak, mint a lengyelek. Izland ellen is jól lehetett látni a nyitott három-hármas, agresszív védekezésüket. Sok múlik azon, hogy ne adjuk el a labdákat, fel kell készülni az egy egyekre, az indulásokra, és újra kell egy jó kapusteljesítmény. De ha mindez megvan, akkor is nagyon nehéz mérkőzés vár ránk.