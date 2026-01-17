Nemzeti Sportrádió

A magyar kéziválogatott kapusedzője hasonló teljesítményt vár a csapattól, mint a lengyelek ellen

2026.01.17. 17:10
Porobic Haris (középen) a magyar válogatott kapusaival (Fotó: Szabó Miklós)
Porobic Haris, a magyar férfi kézilabda-válogatott kapusedzője szerint nem szabad, hogy Olaszország legyőzése problémát jelentsen vasárnap, az Európa-bajnokság csoportkörének 2. fordulójában.

„Az Európa-bajnokság a legerősebb verseny a kézilabdában, itt minden csapatot tisztelnünk kell, és ennek megfelelően kell felkészülnünk” – nyilatkozta szombaton az MTI-nek a tréner. Hozzátette: az olaszok esetében kevesebb mérkőzés videófelvételéből kell felkészülni, de természetesen figyelembe veszik a pénteki találkozót is, amelyen 39–26-ra kikaptak Izlandtól. Megjegyezte, hogy néhány játékosuk – például az egyik kapusuk – a német bajnokságban szerepel, és bár minden csapatban vannak húzóemberek, de nem szabad, hogy a legyőzésük problémát okozzon.

Ugyanolyan teljesítményt várok, mint a lengyelek ellen” – szögezte le Porobic, aki arra utalt, hogy a magyar együttes pénteken 29-21-re megnyerte első csoportmeccsét. Az olaszok – akik ellen 17 mérkőzés után tökéletes a mieink örökmérlege – második alkalommal szerepelnek a kontinenstornán, de 1998-ban nem kellett selejtezőt játszaniuk, mert házigazdák voltak.

A kapusedző úgy fogalmazott: nehéz sorozat elején van a válogatott, és a felkészülés során elvégzett munka most kezdte el visszaadni az eredményt. A kapusokkal már arról beszéltek, hogyan kell tovább folytatniuk, mert ami a lengyelek ellen történt, az már a múlt.

Arra készülünk, hogy Olaszország és Izland ellen ugyanolyan teljesítményt nyújtsunk és ugyanolyan eredményt érjünk el, mint tegnap” – közölte. 

Palasics Kristóf 13 védéssel és egy góllal vette ki részét a sikerből, és mivel bravúrosan játszott, Bartucz László ezúttal nem lépett pályára. Nyár óta mind a ketten a német élvonalbeli MT Melsungent erősítik, és az edző szerint a felfogásukban is érződik ennek a pozitív hatása.

„Lehet látni, hogy ott más a lövések minősége, illetve a játék minősége, hiszen a Bundesliga a világ legerősebb bajnoksága, ők pedig olyan csapatban játszanak, amelyik jól teljesít” – közölte. 

A mieink vasárnap 20.30-tól mérkőznek Olaszországgal, majd kedden 20.30-tól Izlanddal találkoznak. A középdöntőbe az első két helyezett jut. A magyarok vasárnap biztosítják továbbjutásukat, ha győznek, Izland pedig nem kap ki.

 

férfi kézilabda Európa-bajnokság magyar férfi kézilabda-válogatott Porobic Haris férfi kézi eb férfi kézilabda Eb
Ezek is érdekelhetik