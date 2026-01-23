Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi Eb: Svájc–Magyarország középdöntő

2026.01.23. 17:50
Fotó: Szabó Miklós
férfi kézilabda Európa-bajnokság magyar férfi kézilabda-válogatott kézi Eb Svájc Malmö férfi kézilabda Eb férfi kézi Eb
A férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjében Malmőben a magyar válogatott Svájc ellen lép pályára. Kövesse velünk a mérkőzést élő közvetítésünk segítségével

 

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
1. FORDULÓ, II. CSOPORT (MALMÖ)
SVÁJC–MAGYARORSZÁG – élőben az NSO-n!
Malmö. Malmö Arena. V.: Daniel Accoto Martins, Roberto Accoto Martins – portugálok
Svájc (meccskeret): Nikola Portner, Mathieu Seravalli – kapusok, Lucas Meister, Lenny Rubin, Manuel Zehnder, Felix Aellen, Samuel Röthlisberger, Dimitrij Küttel, Luka Maros, Gino Steenaerts, Lukas Laube, Levin Wanner, Samuel Zehnder, Joël Willecke, Noam Leopold, Mehdi Ben Romdhane. Szövetségi kapitány: Andy Schmid
Magyarország (meccskeret): Bartucz László, Palasics Kristóf – kapusok, Imre Bence, Rodríguez Pedro, Ilics Zoran, Ónodi-Jánoskúti Máté, Fazekas Gergő, Hanusz Egon, Lukács Péter, Rosta Miklós, Sipos Adrián, Bodó Richárd, Ligetvári Patrik, Szita Zoltán, Bóka Bendegúz, Krakovszki Bence – mezőnyjátékosok. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez.

A közvetítőmodul betöltése eltarthat néhány másodpercig.

PERCRŐL PERCRE

 

Ezek is érdekelhetik