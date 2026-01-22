Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi Eb: Ilic szerint a visszarendeződés lesz a kulcs Svájc ellen

2026.01.22. 15:44
Ilic Zoran Izland ellen háromszor volt eredményes (Fotó: Szabó Miklós)
magyar férfi kézilabda-válogatott Ilic Zoran férfi kézi Eb
A jobbátlövő Ilic Zoran szerint a visszarendeződés lesz a kulcs pénteken, amikor a magyar férfi kézilabda-válogatott Svájccal játszik az Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában, Malmőben.

„Nagyon sokat futnak, ha gólt kapnak, vagy labdát szereznek, úgyhogy szerintem részünkről a visszarendeződés lesz a kulcs. Erre próbálunk majd alapozni, és az eddigi védekezést megtartani, hogy abból tudjuk mi is futni” – nyilatkozta csütörtökön az MTI-nek a lengyel bajnok Orlen Wisla Plock játékosa.

Hozzátette: szerdán, az utazás előtt, Kristianstadban már volt egy videózásuk, a csütörtöki edzésen pedig átveszik azokat a taktikai elemeket, amiket a svájciak ellen alkalmaznak.

A magyarok – akiknek a legjobb nyolc közé jutás a céljuk – a csoportkörben Lengyelországot és Olaszországot legyőzték, Izlandtól viszont kikaptak, ezért pont nélkül jutottak a középdöntőbe.

Kézilabda
6 órája

Férfi kézi Eb: a magyar válogatott kapta a legkevesebb gólt a csoportkörben

Palasics Kristóf 91 lövésből 32-t védett, Bartucz László 17/7-es mutatóval áll, így a magyar kapuspáros a leghatékonyabb az egész mezőnyben.

Ilic Zoran úgy fogalmazott: az eddigi három meccsen azt a védekezést és azt a küzdelmet mutatták, amit szerettek volna. Az Izland elleni találkozón jött ki igazán, hogy ha valaki hibázott, akkor azonnal próbálják kisegíteni.

„Ez nagyon jól sikerült, főleg Gísli Kristjánssonnal szemben, mert amikor nagyon sokat egy-egyezett, próbáltunk összezárni, és döntésekre kényszeríteni, ami néha sikerült, néha nem. Nagyon jól védekeztünk, és abból próbáltunk könnyű gólokat lőni. Ez nem mindig sikerült, de megvoltak a helyzeteink” – vélekedett.

A csoportkörben a magyar válogatott kapta a legkevesebb gólt, a második legkevesebb lövés jutott el a kapujáig, és a magyar kapuspáros védett a legjobban.

A jobbátlövő megjegyezte, hogy a támadások hatékonyságán némileg lehetne javítani, abban még van hova fejlődniük, a saját részéről is, mert nagyon sok lövés nem ment be Izland ellen.

„Nagyon jól védett a kapus, de szerintem a taktikai részben jók vagyunk. Apróságokon kell javítani, de a videózás során ezeket úgyis átbeszéljük” – szögezte le.

A magyarok pénteken 18 órától játszanak Svájccal, majd vasárnap Szlovénia, kedden a társházigazda Svédország, szerdán pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátország lesz az ellenfelük. A csoport első két helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KÖZÉPDÖNTŐS MENETRENDJE
Január 23., péntek 18.00: Magyarország–Svájc
Január 25., vasárnap 15.30: Magyarország–Szlovénia
Január 27., kedd 20.30: Magyarország–Svédország
Január 28., szerda 18.00: Magyarország–Horvátország
Az elődöntőbe a csoportok első két helyezettje jut, a harmadikok az 5. helyért játszhatnak.

A II. CSOPORT ÁLLÁSA

GY

V

L – K

Gk 

P

1. Svédország

1

1

33–25

+8 

2   

2. Szlovénia

1

1

38–35

+3 

2   

3. Izland

1

1

24–23

+1 

2   

4. MAGYARORSZÁG

1

1

23–24

–1 

0   

5. Svájc

1

1

35–38

–3 

0   

6. Horvátország

1

1

25–33

–8 

0   

 

