Férfi kézi Eb: Ilic szerint a visszarendeződés lesz a kulcs Svájc ellen

Ilic Zoran úgy fogalmazott: az eddigi három meccsen azt a védekezést és azt a küzdelmet mutatták, amit szerettek volna. Az Izland elleni találkozón jött ki igazán, hogy ha valaki hibázott, akkor azonnal próbálják kisegíteni.

„Ez nagyon jól sikerült, főleg Gísli Kristjánssonnal szemben, mert amikor nagyon sokat egy-egyezett, próbáltunk összezárni, és döntésekre kényszeríteni, ami néha sikerült, néha nem. Nagyon jól védekeztünk, és abból próbáltunk könnyű gólokat lőni. Ez nem mindig sikerült, de megvoltak a helyzeteink” – vélekedett.

A csoportkörben a magyar válogatott kapta a legkevesebb gólt, a második legkevesebb lövés jutott el a kapujáig, és a magyar kapuspáros védett a legjobban.

A jobbátlövő megjegyezte, hogy a támadások hatékonyságán némileg lehetne javítani, abban még van hova fejlődniük, a saját részéről is, mert nagyon sok lövés nem ment be Izland ellen.

„Nagyon jól védett a kapus, de szerintem a taktikai részben jók vagyunk. Apróságokon kell javítani, de a videózás során ezeket úgyis átbeszéljük” – szögezte le.

A magyarok pénteken 18 órától játszanak Svájccal, majd vasárnap Szlovénia, kedden a társházigazda Svédország, szerdán pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátország lesz az ellenfelük. A csoport első két helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KÖZÉPDÖNTŐS MENETRENDJE

Január 23., péntek 18.00: Magyarország–Svájc

Január 25., vasárnap 15.30: Magyarország–Szlovénia

Január 27., kedd 20.30: Magyarország–Svédország

Január 28., szerda 18.00: Magyarország–Horvátország

