Nemzeti Sportrádió

Chema Rodríguez: Egy góllal kikaptunk, de a torna folytatódik

VINCZE SZABOLCSVINCZE SZABOLCS
• Malmö
Vágólapra másolva!
2026.01.22. 12:46
null
Chema Rodríguez szerint az eddigi csapategységet kell megtartaniuk (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
férfi kézilabda Európa-bajnokság férfi kézilabda férfi kézi Eb 2026 férfi kézi Imre Bence férfi kézilabda Eb
Az Izlandtól elszenvedett egygólos vereséget csalódásként is fel lehet fogni, de erőt is lehet meríteni abból, hogy végig óriási erőfeszítésre késztettük a csoportfavoritot. A védelmünk talán még sosem működött ilyen jól, mint ezen a tornán, mentálisan erősek vagyunk, Chema Rodríguez szövetségi kapitány pedig csak öt percet adott a játékosainak, hogy a vereségen morfondírozzanak. Jön Svájc, most már tessék arra koncentrálni!

Az izlandiak úgy örültek a pálya szélén a magyar férfi kézilabda-válogatott egygólos legyőzése után, mintha megnyerték volna az Európa-bajnokságot, ami Chema Rodríguez együttese számára is elismerés, hiszen óriási erőfeszítésre késztette, és abszolút ki-ki meccset játszott vele. Ráadásul az izlandié elismerten az egyik legerősebb gárda a mezőnyben.

„Tartom, hogy ez a legjobb izlandi csapat, amellyel az elmúlt években szembe kellett néznünk, és szinte hihetetlen, hogy olyan támadójátékkal, ami nekik van, csak huszonnégy gólt tudtak szerezni ellenünk. Ez elképesztő. Az sajnos már kevésbé, hogy mi közben csak huszonhármat… – fogalmazott csapatunk spanyol szövetségi kapitánya a középdöntő előtti első szünnapon. – A srácok tudták, hogy keményen kell védekeznünk, ha valamit el akarunk érni, és meg is tettek minden tőlük telhetőt. Kicsit több szerencsével megnyerhettük volna a mérkőzést, de nagyon büszke vagyok a játékosokra, mert száz százalékot adtak ki magukból, harcoltak, mentek előre, mint az őrültek. Az izlandi fantasztikus csapat, remek játékosokkal és edzővel, megérdemelték a győzelmet.”

A szakember szerint Izland ellen minden pillanat, minden apró részlet döntő fontosságú volt, mint egy ennyire szoros meccsen szinte mindig. A statisztikák is azt mutatják, hogy nagyon jól védekeztünk, a három csoportmeccsen összesen 71 gólt kaptunk, ami a legjobb a tornán, közben 180 percen át óriásit küzdöttünk, mindhárom összecsapáson száz százalékon pörögtünk. A fantasztikus védekezés mellett a magyar csapat fő problémája a tornán, hogy nehezen megy a gólszerzés.

Fotó: Szabó Miklós

Ez Izland ellen is látszott, a második félidő első tíz percében olykor egy pillanat alatt jöttek szembe a lehetőségek, könnyű vagy tiszta lövéseink voltak, de nem sikerült belőlük gólt szereznünk. Ennek egyik oka, hogy a tornán eddig átlagosan vagy inkább alatta teljesítő Viktor Hallgrímsson fantasztikusan védett ellenünk, 18 labda akadt el benne, míg az első két csoportmeccsen 57 lövésből összesen 13-at hárított. 

A hibák miatt kicsit idegesen kezdtünk el játszani, elhamarkodottan fejeztük be az akcióinkat, és ugyan próbáltuk megtalálni a megoldást, nem sikerült. Bevetettük a kétirányítós játékot, beálló nélkül, de az sem működött, végül Bodó Richárd volt, aki ismét remekül játszott, és átlendítette a csapatot a holtponton góljaival.

„Amikor egy góllal veszítesz, nehéz megmondani, mi volt az az apró részlet, ami miatt nem a te javadra dőlt el a mérkőzés – fogalmazott Chema Rodríguez. – Adtam a srácoknak öt percet az Izland elleni meccs után, nem többet, ez az én szabályom. Egy góllal kikaptunk, de a torna folytatódik. A meccs után másnap reggel pihenhettek, de délután már elkezdtünk készülni a Svájc elleni első középdöntős mérkőzésre. A videókat a stábbal elkészítettük, szerdán pedig átjöttünk Malmőbe.”

A középdöntőben négy mérkőzés vár együttesünkre, január 23-án Svájc, 25-én Szlovénia, 27-én a házigazda Svédország, végül másnap, 28-án Horvátország lesz az ellenfelünk – főleg az utolsó két, pihenő nélküli nap lesz nagyon kemény, a két találkozó között 24 óra sem telik el.

„A középdöntőben már jobban kell koncentrálnunk, de élvezni is kell a játékot, mert ha tovább akarunk jutni a következő körbe, nem hibázhatunk többet, meg kell próbálnunk megnyerni az összes mérkőzésünket. Igaz, ezzel eddig is tisztában voltunk – mutatott rá a kapitány. – Most csak a következő mérkőzésre szabad összpontosítanunk, és ez a svájci már nem az a svájci csapat. Sokkal energikusabb, céltudatosabb. Fő erősségünknek, a csapategységnek továbbra is ilyennek kell maradnia, mint eddig, ez az alap, és akkor bármi lehet a folytatásban.”

 

– Keményebbek voltak az izlandiak, mint várták?
Jó taktikával egyenlítettük ki a különbségeket, jól felkészültünk, a védekezésünk megint nagyszerű volt, a kapusteljesítménnyel együtt. Fizikailag nagyon nehéz találkozó volt, sokat kivett belőlünk, és csalódott vagyok, mert egy pontot  megérdemeltünk volna, de még a győzelmet is. Rendre felzárkóztunk és mindig döntetlen körül volt az állás. A végén kissé talán elfáradtunk, mondjuk, rajtuk is azt láttam, hogy küszködtek, de azt játszották, amit a legjobban tudnak, erőltették az egy az egyeket, és sok hetest kaptak, amelyeket a végén be is lőttek.

– Nagyon nem ízlett nekik a magyar védelem, a földön feküdtek vagy reklamáltak.
– Értem én, hogy más nemzet, más kultúra, de már a köszönés sem az erősségük a hotelben, ami szerintem illetlenség, már csak ezért is nagyon jó lett volna legyőzni őket. Nagyon szeretnek reklamálni, esni-kelni, és megvan hozzá a respektjük is a bíróknál, mert tényleg a világ legjobb játékosai. Volt, amikor jogosan kaptunk két percet, de többször is azt éreztem, a játékvezetők csak azért mentek ki videózni, mert az izlandi játékosok mondtak nekik valamit.

– Jól tudták ezt kezelni?
– Tudtuk, hogy nem szabad felvennünk ezt a stílust, és nem is tettük, összességében nagyon jól megoldottuk. Nyilván végig ütöttük-vágtuk őket, de igyekeztünk szabályosan védekezni, nem nagyon reklamáltunk a bíróknál, persze volt, amikor már mi sem bírtuk ki. De a meccset ők nyerték meg, egyáltalán nem érdemtelenül, küzdöttek ők is, a győzelemhez pedig gratulálni kell.

– Egyenrangú partnerek voltunk. Ön szerint mi döntött a javukra?
– Az utolsó tíz percben nehezebben tudtuk őket megállítani, és Viktor Hallgrímsson is remekül védett, mondjuk a kapusteljesítménnyel nálunk sem volt gond. Az ilyen egygólos meccsen nüanszok döntenek. Nem tudom, egy ponttal mennyivel lennénk beljebb a középdöntőben, de az iksz is jobban esett volna a szívünknek, mert így azért fáj.

Imre Bence: Az iksz is jobban esett volna a szívünknek

 

 

férfi kézilabda Európa-bajnokság férfi kézilabda férfi kézi Eb 2026 férfi kézi Imre Bence férfi kézilabda Eb
Legfrissebb hírek

Nem játszhat a magyarok ellen a kézi Eb-n az egyik szlovén beálló

Kézilabda
15 órája

Svájccal kezd, Horvátországgal végez a magyar férfi kézilabda-válogatott az Eb középdöntőjében

Kézilabda
15 órája

A horvátok elleni győzelmével Svédország visz pontokat a mieink Eb középdöntős csoportjába

Kézilabda
15 órája

Férfi kézilabda Eb: Bodó szerint az első három mérkőzés teljesen rendben volt

Kézilabda
21 órája

Chema Rodríguez: Úgy harcoltunk, mint az oroszlánok

Kézilabda
2026.01.20. 23:05

Svájccal vált teljessé a magyarok kézilabda Eb-középdöntős csoportja

Kézilabda
2026.01.20. 22:32

Hősies küzdelemben egy góllal kikaptunk Izlandtól a kézilabda Eb-n

Kézilabda
2026.01.20. 22:25

Svájc és Észak-Macedónia is győzött, így életben tartotta továbbjutási esélyeit a kézilabda Eb-n

Kézilabda
2026.01.20. 20:03
Ezek is érdekelhetik