Chema Rodríguez: Egy góllal kikaptunk, de a torna folytatódik

Az izlandiak úgy örültek a pálya szélén a magyar férfi kézilabda-válogatott egygólos legyőzése után, mintha megnyerték volna az Európa-bajnokságot, ami Chema Rodríguez együttese számára is elismerés, hiszen óriási erőfeszítésre késztette, és abszolút ki-ki meccset játszott vele. Ráadásul az izlandié elismerten az egyik legerősebb gárda a mezőnyben.

„Tartom, hogy ez a legjobb izlandi csapat, amellyel az elmúlt években szembe kellett néznünk, és szinte hihetetlen, hogy olyan támadójátékkal, ami nekik van, csak huszonnégy gólt tudtak szerezni ellenünk. Ez elképesztő. Az sajnos már kevésbé, hogy mi közben csak huszonhármat… – fogalmazott csapatunk spanyol szövetségi kapitánya a középdöntő előtti első szünnapon. – A srácok tudták, hogy keményen kell védekeznünk, ha valamit el akarunk érni, és meg is tettek minden tőlük telhetőt. Kicsit több szerencsével megnyerhettük volna a mérkőzést, de nagyon büszke vagyok a játékosokra, mert száz százalékot adtak ki magukból, harcoltak, mentek előre, mint az őrültek. Az izlandi fantasztikus csapat, remek játékosokkal és edzővel, megérdemelték a győzelmet.”

A szakember szerint Izland ellen minden pillanat, minden apró részlet döntő fontosságú volt, mint egy ennyire szoros meccsen szinte mindig. A statisztikák is azt mutatják, hogy nagyon jól védekeztünk, a három csoportmeccsen összesen 71 gólt kaptunk, ami a legjobb a tornán, közben 180 percen át óriásit küzdöttünk, mindhárom összecsapáson száz százalékon pörögtünk. A fantasztikus védekezés mellett a magyar csapat fő problémája a tornán, hogy nehezen megy a gólszerzés.

Fotó: Szabó Miklós

Ez Izland ellen is látszott, a második félidő első tíz percében olykor egy pillanat alatt jöttek szembe a lehetőségek, könnyű vagy tiszta lövéseink voltak, de nem sikerült belőlük gólt szereznünk. Ennek egyik oka, hogy a tornán eddig átlagosan vagy inkább alatta teljesítő Viktor Hallgrímsson fantasztikusan védett ellenünk, 18 labda akadt el benne, míg az első két csoportmeccsen 57 lövésből összesen 13-at hárított.

A hibák miatt kicsit idegesen kezdtünk el játszani, elhamarkodottan fejeztük be az akcióinkat, és ugyan próbáltuk megtalálni a megoldást, nem sikerült. Bevetettük a kétirányítós játékot, beálló nélkül, de az sem működött, végül Bodó Richárd volt, aki ismét remekül játszott, és átlendítette a csapatot a holtponton góljaival.

„Amikor egy góllal veszítesz, nehéz megmondani, mi volt az az apró részlet, ami miatt nem a te javadra dőlt el a mérkőzés – fogalmazott Chema Rodríguez. – Adtam a srácoknak öt percet az Izland elleni meccs után, nem többet, ez az én szabályom. Egy góllal kikaptunk, de a torna folytatódik. A meccs után másnap reggel pihenhettek, de délután már elkezdtünk készülni a Svájc elleni első középdöntős mérkőzésre. A videókat a stábbal elkészítettük, szerdán pedig átjöttünk Malmőbe.”

A középdöntőben négy mérkőzés vár együttesünkre, január 23-án Svájc, 25-én Szlovénia, 27-én a házigazda Svédország, végül másnap, 28-án Horvátország lesz az ellenfelünk – főleg az utolsó két, pihenő nélküli nap lesz nagyon kemény, a két találkozó között 24 óra sem telik el.

„A középdöntőben már jobban kell koncentrálnunk, de élvezni is kell a játékot, mert ha tovább akarunk jutni a következő körbe, nem hibázhatunk többet, meg kell próbálnunk megnyerni az összes mérkőzésünket. Igaz, ezzel eddig is tisztában voltunk – mutatott rá a kapitány. – Most csak a következő mérkőzésre szabad összpontosítanunk, és ez a svájci már nem az a svájci csapat. Sokkal energikusabb, céltudatosabb. Fő erősségünknek, a csapategységnek továbbra is ilyennek kell maradnia, mint eddig, ez az alap, és akkor bármi lehet a folytatásban.”