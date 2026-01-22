Férfi kézilabda Eb: Imre Bence szerint kompakt csapat a svájci

„Gyorsaságban talán az olaszokhoz tudnám hasonlítani őket, de több jó játékosuk van, többen szerepelnek a Bundesligában, illetve a Bajnokok Ligájában. Nagyon kíváncsi vagyok, milyen erőt képviselnek” – nyilatkozta az MTI-nek csütörtökön a német THW Kiel jobbszélsője.

Hozzátette: nem tudja, hogy a továbbjutásról csupán rosszabb gólkülönbsége miatt lemaradó Feröer jobb ellenfél lenne-e a magyarok számára, mint a svájci.

„Feröernek is nagyon jó játékosai vannak, de talán ők kevesebben vannak, és lehet, hogy már fáradtabbak. Lehetséges, hogy jobban feküdt volna nekünk az ő stílusuk, mert a svájci csapat sokkal kompaktabb és erősebb” – vélekedett a legeredményesebb magyar játékos, aki eddig 27 kísérletből húsz alkalommal talált a hálóba a tornán.

A magyarok – akiknek a legjobb nyolc közé jutás a céljuk – a csoportkörben Lengyelországot és Olaszországot legyőzték, Izlandtól viszont kikaptak, így pont nélkül jutottak a középdöntőbe, ahogyan pénteki riválisuk is.

A mostani idény után Veszprémbe igazoló Imre elárulta: szerdáig ideges volt, mert úgy érezte, egyrészt jó lett volna megint borsot törni az izlandiak orra alá, másrészt megérdemelték volna a győzelmet, vagy legalább a döntetlent.

„Nem gondolom, hogy annyival jobb csapat volt nálunk kedden Izland, és szerintem a taktika is nekünk ült jobban. Azt éreztem, hogy csak szenvednek, de sajnos mi is nagyon szenvedtünk támadásban, és nagyon elfáradtunk, főleg a vége felé.”

A csoportkörben a magyar válogatott kapta a legkevesebb gólt, a második legkevesebb lövés jutott el a kapujáig, és a magyar kapuspáros védett a legjobban az egész mezőnyben.

Imre szerint némileg meglepő, hogy ilyen kevés gólt kaptak, mert az olaszok és az izlandiak mostanság rendszerint elérik a 35 találatot egy meccsen, de teljesen biztosnak tartja, hogy a két középső védő, Ligetvári Patrik és a csapatkapitány Sipos Adrián benne van a világ öt legjobbjában a posztján.

„Ha valakit Magnus Saugstruppal azonos szinten emlegetnek, az nem olyan rossz dolog, és ők meg is mutatják hétről hétre, hogy ez nem véletlen” – jegyezte meg. Mint rávilágított: mivel ennyire jó a harmónia a védelem közepén, ezáltal a kettes poszton védekezők teljesítménye is javul, és ez valamelyest a szélsőkre is igaz.

„Bár a szélen voltak a problémáink, meg nem értéseink, de ezeket szépen lassan ki tudjuk javítani meccsről meccsre, és a meccsen belül is” – tette hozzá.

Imre szerint Ligetvári és Sipos egyik nagy erénye, hogy a zseniális teljesítmény mellett segítik a két kettest, őket még jobb védővé teszik, illetve a kapusnak is nagy segítséget tudnak adni.

Az Európa-bajnokság szinte minden eddigi találkozóján jó néhány alkalommal használták a játékvezetők a videobíró-technológiát. A jobbszélső hangsúlyozta: nincs ellene a VAR alkalmazásának, sőt az alattomos, sportszerűtlen megmozdulások kiszűrésére, tehát a tisztább játék érdekében szükség is van rá, de a rengeteg videózás nem tesz jót a mérkőzéseknek. A rendkívül gyors, rohanós stílusban kézilabdázó csapatoknak különösen nem kedvez mindez, mert „teljesen megáll a ritmusuk”.

A magyarok pénteken 18 órától játszanak Svájccal, majd vasárnap Szlovénia, kedden a társházigazda Svédország, szerdán pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátország lesz az ellenfelük. A csoport első két helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadik pedig az ötödik helyért játszhat.

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ

1. FORDULÓ, II. CSOPORT (MALMÖ)

JANUÁR 23., PÉNTEK

15.30: Izland–Horvátország (Tv: M4 Sport)

18.00: Svájc–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.30: Szlovénia–Svédország (Tv: M4 Sport)