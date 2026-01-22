Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda Eb: Imre Bence szerint kompakt csapat a svájci

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2026.01.22. 18:23
null
Imre Bence (Fotó: Török Attila)
Címkék
férfi kézilabda Európa-bajnokság magyar férfi kézilabda-válogatott Imre Bence
A mgyar férfi kézilabda-válogatott jobbszélsője, Imre Bence szerint első Európa-bajnoki középdöntőbeli ellenfelük, Svájc kompakt csapat.

„Gyorsaságban talán az olaszokhoz tudnám hasonlítani őket, de több jó játékosuk van, többen szerepelnek a Bundesligában, illetve a Bajnokok Ligájában. Nagyon kíváncsi vagyok, milyen erőt képviselnek” – nyilatkozta az MTI-nek csütörtökön a német THW Kiel jobbszélsője.

Hozzátette: nem tudja, hogy a továbbjutásról csupán rosszabb gólkülönbsége miatt lemaradó Feröer jobb ellenfél lenne-e a magyarok számára, mint a svájci.

„Feröernek is nagyon jó játékosai vannak, de talán ők kevesebben vannak, és lehet, hogy már fáradtabbak. Lehetséges, hogy jobban feküdt volna nekünk az ő stílusuk, mert a svájci csapat sokkal kompaktabb és erősebb” – vélekedett a legeredményesebb magyar játékos, aki eddig 27 kísérletből húsz alkalommal talált a hálóba a tornán.

A magyarok – akiknek a legjobb nyolc közé jutás a céljuk – a csoportkörben Lengyelországot és Olaszországot legyőzték, Izlandtól viszont kikaptak, így pont nélkül jutottak a középdöntőbe, ahogyan pénteki riválisuk is.

A mostani idény után Veszprémbe igazoló Imre elárulta: szerdáig ideges volt, mert úgy érezte, egyrészt jó lett volna megint borsot törni az izlandiak orra alá, másrészt megérdemelték volna a győzelmet, vagy legalább a döntetlent.

„Nem gondolom, hogy annyival jobb csapat volt nálunk kedden Izland, és szerintem a taktika is nekünk ült jobban. Azt éreztem, hogy csak szenvednek, de sajnos mi is nagyon szenvedtünk támadásban, és nagyon elfáradtunk, főleg a vége felé.”

A csoportkörben a magyar válogatott kapta a legkevesebb gólt, a második legkevesebb lövés jutott el a kapujáig, és a magyar kapuspáros védett a legjobban az egész mezőnyben.

Imre szerint némileg meglepő, hogy ilyen kevés gólt kaptak, mert az olaszok és az izlandiak mostanság rendszerint elérik a 35 találatot egy meccsen, de teljesen biztosnak tartja, hogy a két középső védő, Ligetvári Patrik és a csapatkapitány Sipos Adrián benne van a világ öt legjobbjában a posztján.

„Ha valakit Magnus Saugstruppal azonos szinten emlegetnek, az nem olyan rossz dolog, és ők meg is mutatják hétről hétre, hogy ez nem véletlen” – jegyezte meg. Mint rávilágított: mivel ennyire jó a harmónia a védelem közepén, ezáltal a kettes poszton védekezők teljesítménye is javul, és ez valamelyest a szélsőkre is igaz.

„Bár a szélen voltak a problémáink, meg nem értéseink, de ezeket szépen lassan ki tudjuk javítani meccsről meccsre, és a meccsen belül is” – tette hozzá.

Imre szerint Ligetvári és Sipos egyik nagy erénye, hogy a zseniális teljesítmény mellett segítik a két kettest, őket még jobb védővé teszik, illetve a kapusnak is nagy segítséget tudnak adni.

Az Európa-bajnokság szinte minden eddigi találkozóján jó néhány alkalommal használták a játékvezetők a videobíró-technológiát. A jobbszélső hangsúlyozta: nincs ellene a VAR alkalmazásának, sőt az alattomos, sportszerűtlen megmozdulások kiszűrésére, tehát a tisztább játék érdekében szükség is van rá, de a rengeteg videózás nem tesz jót a mérkőzéseknek. A rendkívül gyors, rohanós stílusban kézilabdázó csapatoknak különösen nem kedvez mindez, mert „teljesen megáll a ritmusuk”.

A magyarok pénteken 18 órától játszanak Svájccal, majd vasárnap Szlovénia, kedden a társházigazda Svédország, szerdán pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátország lesz az ellenfelük. A csoport első két helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadik pedig az ötödik helyért játszhat.

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
1. FORDULÓ, II. CSOPORT (MALMÖ)
JANUÁR 23., PÉNTEK
15.30: Izland–Horvátország (Tv: M4 Sport)
18.00: Svájc–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.30: Szlovénia–Svédország (Tv: M4 Sport)

II. CSOPORTGYD  VL – KGk P
1. Svédország1133–25+8 2   
2. Szlovénia1138–35+3 2   
3. Izland1124–23+1 2   
4. MAGYARORSZÁG1123–24–1 0   
5. Svájc1135–38–3 0   
6. Horvátország1125–33–8 0   

 

 

férfi kézilabda Európa-bajnokság magyar férfi kézilabda-válogatott Imre Bence
Legfrissebb hírek

Az utolsó akció bravúros kivédekezésével a norvégok legyőzték a spanyolokat a kézi Eb-n

Kézilabda
7 perce

Férfi kézi Eb: Ilic szerint a visszarendeződés lesz a kulcs Svájc ellen

Kézilabda
4 órája

Chema Rodríguez: Egy góllal kikaptunk, de a torna folytatódik

Kézilabda
7 órája

Férfi kézi Eb: a magyar válogatott kapta a legkevesebb gólt a csoportkörben

Kézilabda
10 órája

Nem játszhat a magyarok ellen a kézi Eb-n az egyik szlovén beálló

Kézilabda
21 órája

Svájccal kezd, Horvátországgal végez a magyar férfi kézilabda-válogatott az Eb középdöntőjében

Kézilabda
22 órája

A horvátok elleni győzelmével Svédország visz pontokat a mieink Eb középdöntős csoportjába

Kézilabda
22 órája

Férfi kézilabda Eb: Bodó szerint az első három mérkőzés teljesen rendben volt

Kézilabda
Tegnap, 15:34
Ezek is érdekelhetik