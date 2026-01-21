Nem játszhat a magyarok ellen a kézi Eb-n az egyik szlovén beálló
A beálló Matic Suholeznik eltiltás miatt nem léphet pályára a szlovén férfi kézilabda-válogatottban vasárnap a magyarok ellen az Európa-bajnokság középdöntőjének malmői csoportjában.
Matic Suholeznik a csoportkör keddi játéknapján Feröer ellen piros lapot kapott, az európai szövetség fegyelmi bizottsága pedig megállapította, hogy cselekedete súlyosan meggondolatlan, sportszerűtlen és veszélyes volt, ezért két mérkőzésre eltiltotta.
A francia Saran Loiret HB játékosa ezt pénteken és vasárnap tölti le. A szlovénok a maximális két ponttal jutottak a középdöntőbe.
