Nem játszhat a magyarok ellen a kézi Eb-n az egyik szlovén beálló

Matic Suholeznik a csoportkör keddi játéknapján Feröer ellen piros lapot kapott, az európai szövetség fegyelmi bizottsága pedig megállapította, hogy cselekedete súlyosan meggondolatlan, sportszerűtlen és veszélyes volt, ezért két mérkőzésre eltiltotta.

A francia Saran Loiret HB játékosa ezt pénteken és vasárnap tölti le. A szlovénok a maximális két ponttal jutottak a középdöntőbe.