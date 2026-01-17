Női kézilabda El: Nagybányára látogat az MKC, német ellenfelet fogad az Esztergom

Papp Nikoletta fotójával harangozta be a szombati mérkőzést a nagybányai női kézilabdacsapat, a máramarosiak délután négykor a Mosonmagyaróvárral mérik össze erejüket a művésztelepéről is nevezetes városban. A CS Minaur Baia Mare a múlt év elején igazolta át Pappot, miután korábbi csapata, a Gloria Buzau visszalépett a román bajnoki küzdelmektől. A magyar válogatott jobbátlövő három gólt szerzett a Larvik elleni idegenbeli Európa-liga-nyitányon, csapata 28–26-ra múlta felül norvég ellenfelét, míg hét közben a listavezető, BL-szereplő CSM Bucuresti otthonában ért el 28–28-as döntetlent. Jó formában várja az összecsapást a Mosonmagyaróvár is, Tóth Gabrielláék múlt vasárnap a címvédő német Thüringer HC-t győzték le nagy csatában 36–34-re, szerdán pedig Budaörsről hozták el mindkét pontot az NB I-ben.

„Ha a védekezésünk kemény lesz és a kapusok is támogatnak minket, akkor gyors lerohanásokból könnyű gólokat szerezhetünk. Nagyon egyben van a csapat, imádjuk egymást a csajokkal, képesek vagyunk meghalni egymásért a pályán, ez a sikerünk kulcsa” – mondta Kukely Anna, az MKC irányítója klubja honlapjának.

A sorozat másik magyar szereplője, az Esztergom a rajton az előző idényben még BL-induló dán Nyköbing otthonában kapott ki 34–32-re, így a klubtörténet első nemzetközi pontszerzése még várat magára. Szombaton a német Blomberg-Lippe érkezik, a tavaly négyes döntős rivális hazai egygólos vereséggel kezdett a francia Chambray Touraine ellen.

A bajnoki bronzérmest irányító Elek Gábor a megyei portálnak arról beszélt az újabb El-kör előtt, hogy a rivális erős, feltörekvő csapat, amely az európai élvonalhoz tartozó német bajnokságban is a legjobbak között van. Bár az utóbbi időben hullámvölgybe került, ez nem tévesztheti meg őket, az El-meccsek ugyanakkor a további fejlődésük szempontjából is nagyon fontosak.

KÉZILABDA

NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: CS Minaur Baia Mare (román)–Motherson Mosonmagyaróvári KC (Tv: Sport1)

B-CSOPORT

20.00: Mol Esztergom–HSG Blomberg-Lippe (német) (Tv: Sport1)