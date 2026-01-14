Kézilabda: Vámos Petra hat gólja ellenére a Metz kikapott a rangadón – körkép

A liga honlapja szerint a házigazdák Európa-bajnoki bronzérmes balátlövője volt a mezőny legeredményesebb játékosa. Szikora Melindának tíz védése volt a Borussia Dortmundban, amely otthon 43–27-re verte a BSV Sachsen Zwickaut. A vendégeknél Szabó Laura négy, Pénzes Laura két alkalommal talált a hálóba, Győri Barbarának pedig három védelme volt.

Vámos Petra hat és Albek Anna egy gólja ellen a címvédő Metz HB meglepetésre 27-23-ra kikapott a Brest Bretagne otthonában a francia bajnokság rangadóján. Szabó Edina vezetőedző csapata, a Saint-Amand HB 27–26-os vereséggel távozott a Chambray Touraine otthonából. Fazekas Virág egy gólt lőtt a Sönderjyskében, amely otthon 33–27-re kikapott az Odensétől a dán bajnokságban. Az Európa-bajnoki bronzérmes Papp Nikoletta három góllal zárt a CS Minaur Baia Mare együttesében, amely házigazdaként 27–27-es döntetlent játszott a címvédő és listavezető CSM Bucuresti ellen a román női élvonalban. A fővárosiak első alkalommal veszítettek pontot a mostani idényben.

Debre Viktor vezetőedző csapata, a címvédő és százszázalékos teljesítménnyel listavezető Dunaszerdahely 33–28-ra nyert az MSK Iuventa Michalovce otthonában a szlovák-cseh közös női bajnokság, a MOL Extraliga alapszakaszában. Farkas Júlia öt, Pénzes Mónika három, Bánfai Kíra és Élő Beatrix kettő-kettő, Molnár Korinna egy góllal vette ki részét az újabb sikerből. Az idény végén visszavonuló Planéta Szimonetta egyszer talált a hálóba az MKS Lublinban, amely házigazdaként 34–28-ra legyőzte a Zaglebie Lubint a lengyel női bajnokságban.