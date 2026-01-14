Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: Vámos Petra hat gólja ellenére a Metz kikapott a rangadón – körkép

Vágólapra másolva!
2026.01.14. 23:11
null
Vámos Petra (Fotó: EHF, archív)
Címkék
Vámos Petra kézilabda Kuczora Csenge
Kuczora Csenge hét, Faragó Luca két góllal járult hozzá a Thüringer HC 27–23-as hazai győzelméhez a Buxtehuder SV ellen a német női kézilabda-bajnokság szerdai játéknapján.

A liga honlapja szerint a házigazdák Európa-bajnoki bronzérmes balátlövője volt a mezőny legeredményesebb játékosa. Szikora Melindának tíz védése volt a Borussia Dortmundban, amely otthon 43–27-re verte a BSV Sachsen Zwickaut. A vendégeknél Szabó Laura négy, Pénzes Laura két alkalommal talált a hálóba, Győri Barbarának pedig három védelme volt.

Vámos Petra hat és Albek Anna egy gólja ellen a címvédő Metz HB meglepetésre 27-23-ra kikapott a Brest Bretagne otthonában a francia bajnokság rangadóján. Szabó Edina vezetőedző csapata, a Saint-Amand HB 27–26-os vereséggel távozott a Chambray Touraine otthonából. Fazekas Virág egy gólt lőtt a Sönderjyskében, amely otthon 33–27-re kikapott az Odensétől a dán bajnokságban. Az Európa-bajnoki bronzérmes Papp Nikoletta három góllal zárt a CS Minaur Baia Mare együttesében, amely házigazdaként 27–27-es döntetlent játszott a címvédő és listavezető CSM Bucuresti ellen a román női élvonalban. A fővárosiak első alkalommal veszítettek pontot a mostani idényben.

Debre Viktor vezetőedző csapata, a címvédő és százszázalékos teljesítménnyel listavezető Dunaszerdahely 33–28-ra nyert az MSK Iuventa Michalovce otthonában a szlovák-cseh közös női bajnokság, a MOL Extraliga alapszakaszában. Farkas Júlia öt, Pénzes Mónika három, Bánfai Kíra és Élő Beatrix kettő-kettő, Molnár Korinna egy góllal vette ki részét az újabb sikerből. Az idény végén visszavonuló Planéta Szimonetta egyszer talált a hálóba az MKS Lublinban, amely házigazdaként 34–28-ra legyőzte a Zaglebie Lubint a lengyel női bajnokságban.

 

Vámos Petra kézilabda Kuczora Csenge
Legfrissebb hírek

NS-erősorrend: apróságok dönthetnek siker és kudarc között a férfi kézi Eb-n

Kézilabda
14 órája

Férfi kézilabda Eb: Rosta Miklós szerint minden pontért meg kell szenvedniük

Kézilabda
2026.01.10. 10:49

Krakovszki Bence napokig nem aludt testvére sérülése után

Kézilabda
2026.01.10. 09:54

Vámos Petra és Fazekas Gergő az év legjobb magyar kézilabdázója

Kézilabda
2026.01.09. 20:05

Újabb világklasszist igazolt a Füchse Berlin, 2027-től összeáll a nagy trió – hivatalos

Kézilabda
2026.01.09. 15:23

Fazekasék Románia ellen mutatják meg, hol tartanak az Eb előtt

Kézilabda
2026.01.09. 07:42

Faluvégi Dorottya és Kuczora Csenge a CSM Bucuresti-be szerződött

Kézilabda
2026.01.08. 17:34

Európai kézilabdaligák: hat magyar góllal nyert a Thüringer HC

Kézilabda
2026.01.07. 22:33
Ezek is érdekelhetik