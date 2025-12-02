Sérülés miatt Golovin Vlagyimir cserére kényszerült a női kéziválogatott keretében
Az MKSZ közleménye szerint Grosch Vivien izomsérülése miatt nincs bevethető állapotban, így nem tartott a csapattal a vb-középdöntő rotterdami helyszínére. Helyére kedd délután érkezett meg Kovács Anett, aki a videózáson és az első labdás edzésen csatlakozott női válogatottunkhoz.
A nemzeti csapat szerda este 18 órától Románia ellen folytatja vb-szereplését.
AZ I. KÖZÉPDÖNTŐS CSOPORT PROGRAMJA (ROTTERDAM)
December 3., szerda
15.30: Japán–Svájc
18.00: MAGYARORSZÁG–Románia
20.30: Dánia–Szenegál
December 5., péntek
15.30: Románia–Szenegál
18.00: Japán–MAGYARORSZÁG
20.30: Svájc–Dánia
December 7., vasárnap
15.30: Szenegál–Japán
18.00: Svájc–Románia
20.30: MAGYARORSZÁG–Dánia
|1. Dánia
2
2
–
–
75–50
|+25
|4
|2. MAGYARORSZÁG
2
2
–
–
58–42
|+16
|4
|3. Románia
2
1
–
1
62–66
|–4
|2
|4. Svájc
2
1
–
1
50–56
|–6
|2
|5. Szenegál
2
–
–
2
41–51
|–10
|0
|6. Japán
2
–
–
2
46–67
|–21
|0
A MAGYAR VÁLOGATOTT 18 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE
Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)
Jobbszélsők: Falusi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár), Kovács Anett (Esztergom)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia), Albek Anna (Metz Handball – Franciaország)
Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország), Simon Petra (FTC)
Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)
Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)
Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)
Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir