Nemzeti Sportrádió

Sérülés miatt Golovin Vlagyimir cserére kényszerült a női kéziválogatott keretében

V. J.V. J.
Vágólapra másolva!
2025.12.02. 18:18
null
Grosch Vivien (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Kovács Anett Golovin Vlagyimir magyar női kézilabda-válogatott Grosch Vivien
Grosch Vivien sérülés miatt kikerül a világbajnokságon szereplő magyar női kézilabda-válogatott keretéből, helyére az Esztergomi KC játékosát, Kovács Anettet hívta be Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány – adta hírül az MKSZ.

Az MKSZ közleménye szerint Grosch Vivien izomsérülése miatt nincs bevethető állapotban, így nem tartott a csapattal a vb-középdöntő rotterdami helyszínére. Helyére kedd délután érkezett meg Kovács Anett, aki a videózáson és az első labdás edzésen csatlakozott női válogatottunkhoz.

A nemzeti csapat szerda este 18 órától Románia ellen folytatja vb-szereplését.

AZ I. KÖZÉPDÖNTŐS CSOPORT PROGRAMJA (ROTTERDAM)
December 3., szerda
15.30: Japán–Svájc
18.00: MAGYARORSZÁG–Románia
20.30: Dánia–Szenegál
December 5., péntek
15.30: Románia–Szenegál
18.00: Japán–MAGYARORSZÁG
20.30: Svájc–Dánia
December 7., vasárnap
15.30: Szenegál–Japán
18.00: Svájc–Románia
20.30: MAGYARORSZÁG–Dánia

1. Dánia

2

2

75–50

+254
2. MAGYARORSZÁG

2

2

58–42

+164
3. Románia

2

1

1

62–66

–42
4. Svájc

2

1

1

50–56

–62
5. Szenegál

2

2

41–51

–100
6. Japán

2

2

46–67

–210
AZ I. CSOPORT ÁLLÁSA

A MAGYAR VÁLOGATOTT 18 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE
Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)
Jobbszélsők: Falusi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár), Kovács Anett (Esztergom)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia), Albek Anna (Metz Handball – Franciaország)
Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország), Simon Petra (FTC)
Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)
Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)
Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)
Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

 

Kovács Anett Golovin Vlagyimir magyar női kézilabda-válogatott Grosch Vivien
Legfrissebb hírek

Klujber Katrinnak feladtuk a leckét, „vakon” kellett rangsorolnia a női kéziválogatott játékosait – videó

Kézilabda
11 perce

Sorsdöntő mérkőzésként tekintenek a románok a mieink elleni középdöntős összecsapásra

Kézilabda
40 perce

A Svájc elleni második félidőt kell továbbvinnie női kéziválogatottunknak; így várjuk a középdöntős ellenfeleket

Kézilabda
1 órája

A svájci kézisek büszkék az ellenünk nyújtott első félidejükre, szomorkodnak a második miatt

Kézilabda
10 órája

Vámos Petra: Nem stresszeltünk a félidőben, megbeszéltük, daráljuk be őket

Kézilabda
20 órája

Golovin Vlagyimir: Az első emeleten állunk most, de háromemeletes a ház

Kézilabda
22 órája

Romániával kezdünk a női kézilabda-vb középdöntőjében – a további program

Kézilabda
22 órája

A vártnál nehezebben, de legyőztük Svájcot és csoportelsőként jutottunk a középdöntőbe

Kézilabda
22 órája
Ezek is érdekelhetik