Női kézilabda NB I: bolgár átlövőt igazolt a Mosonmagyaróvár – hivatalos

Az MKC a hivatalos honlapján kiemelte, hogy a 23 éves bolgár játékosra elsősorban balátlövőként számítanak, azonban sokoldalúságának köszönhetően jobbátlövőként is bevethető, amennyiben a csapat érdekei úgy kívánják.

Tomova nemzetközi porondon is jelentős tapasztalatot szerzett. Pályafutása során klubcsapatával három egymást követő idényben is megnyerte a montenegrói bajnokságot és a kupát, továbbá a Bajnokok Ligájában is szerepelt, ahol teljesítményével hozzájárult ahhoz, hogy a csapat bejusson a legjobb nyolc közé.

A bolgár játékos már fiatalon is figyelemreméltó eredményeket ért el: 2021-ben a bolgár liga gólkirálynője lett, U-válogatottként pedig számos korosztályos Európa-bajnokságon szerepelt, ahol többször is gólkirálynői címet szerzett.