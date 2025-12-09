Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda NB I: bolgár átlövőt igazolt a Mosonmagyaróvár – hivatalos

T. Z.T. Z.
2025.12.09. 10:25
Mari Plamenova Tomova (Fotó: MKC)
Mosonmagyaróvár Motherson Mosonmagyaróvári KC Mari Plamenova Tomova női kézilabda NB I
A női kézilabda NB I-ben szereplő Mosonmagyaróvár kedden a hivatalos oldalán jelentette be, hogy szerződtette Mari Plamenova Tomovát, aki a montenegrói Buducsnoszttól érkezik a magyar bajnokságba.

Az MKC a hivatalos honlapján kiemelte, hogy a 23 éves bolgár játékosra elsősorban balátlövőként számítanak, azonban sokoldalúságának köszönhetően jobbátlövőként is bevethető, amennyiben a csapat érdekei úgy kívánják.

Tomova nemzetközi porondon is jelentős tapasztalatot szerzett. Pályafutása során klubcsapatával három egymást követő idényben is megnyerte a montenegrói bajnokságot és a kupát, továbbá a Bajnokok Ligájában is szerepelt, ahol teljesítményével hozzájárult ahhoz, hogy a csapat bejusson a legjobb nyolc közé.

A bolgár játékos már fiatalon is figyelemreméltó eredményeket ért el: 2021-ben a bolgár liga gólkirálynője lett, U-válogatottként pedig számos korosztályos Európa-bajnokságon szerepelt, ahol többször is gólkirálynői címet szerzett.

 

