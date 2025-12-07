Győri dán klubtársa túljárna Szemerey Zsófi eszén

„Eddig több meccsen is kimagaslóan tudtunk játszani, nem számított, ki az ellenfelünk, teljes fókusszal álltunk bele, és hatvan percig mentünk előre, miközben az egész keretünket tudtuk forgatni” – értékelte a Nemzeti Sportnak a dánok eddigi világbajnoki teljesítményét Kristina Jörgensen, aki a mezőny erősségére való kérdésünket udvariasan kikerülte.

„Magyarország ellen még keményebb dolgunk lesz, nagyon oda kell figyelnünk – folytatta a Győri ETO 27 éves irányítója, akinél a klubtársa, Szemerey Zsófi elleni párharcról is érdeklődtünk. – Jó móka lesz Zsófi ellen játszani, mindig különleges, ha a csapattársaddal kerülsz szembe. Remélem, néhányszor sikerül majd egy az egyben túljárnom az eszén. Egyébként a legjobbakat kívánom neki.”

Bojana Popovics a balkáni szenvedélyt honosítaná meg a dánoknál (Fotó: AFP)

Jörgensen hozzátette, úgy érzi, az előző idényben az első győri féléve ráment a beilleszkedésre, de tavaly karácsonytól kezdve már egyre meghatározóbb játékot tudott nyújtani az ETO-ban. „Megtanultam szerepemet, és irányítóként kitapasztaltam, melyik társamat hogyan tudom a számára legelőnyösebb helyzetbe hozni. Ebben Per Johansson és Uros Bregar is sokat segített nekem” – fogalmazott, majd a dán válogatottra visszatérve beszélt Thomsen és Popovics szerepéről is.

„Megvan a kémia az edzők és a csapat között, jó hangulatban dolgozunk. Mindketten új energiákat hoztak, jól kiegészítik egymást. Mindkettejüknél magasan van a léc, sokat várnak tőlünk. Megkövetelik a fegyelmet, de tudunk együtt nevetni is. Bojana rendkívül energikus, azt szeretné látni, hogy szenvedélyesebbek vagyunk, többet kiabálunk, mint ahogy a balkáni csapatokban teszik. Igazán azon vagyunk, hogy sikerüljön legalább részben átvennünk ezt a stílust, számunkra is hasznos lehet.”

Hangsúlyozta, hogy talán kívülről is látszik, minden meccsen egyre jobban akarnak játszani a vb során – nincs ez másként a mieink elleni vasárnap esti csoportdöntő esetében sem. A magyar és a dán csapatra a francia vagy a holland páros vár a szerdai negyeddöntőben, a pontos párosítás azonban majd csak a III. csoport hétfő esti, francia–holland rangadója után válik ismertté.

„EZ VAGYOK ÉN” – TÓVIZI PETRA KOMMENTÁLJA A RÓLA KÉSZÜLT VB-S FOTÓKAT

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 3. FORDULÓ

I. CSOPORT (ROTTERDAM)

15.30: Szenegál–Japán

18.00: Svájc–Románia

20.30: MAGYARORSZÁG–Dánia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ELLENFÉLNÉZŐ: DÁNIA

Olimpia: 1. (1996, 2000, 2004), 3. (2024) – 5 részvétel

Vb: 1. (1997), 2. (1962, 1993), 3. (1995, 2013, 2021, 2023) – 23 részvétel

Eb: 1. (1994, 1996, 2002), 2. (1998, 2004, 2022, 2024) – 16 részvétel

Magyar mérleg ellene: 53 mérkőzés, 26 győzelem, 3 döntetlen, 24 vereség, 1130–1120-as gólkülönbség

Legutóbb egymás ellen: 2022. november 10., Eb-középdöntő, Ljubljana

Dánia–Magyarország 29–27

Legjobb magyar dobók: Klujber 8, Márton G. 6

AZ ÁLLÁS 1. Dánia 4 4 – – 151–99 +52 8 2. MAGYARORSZÁG 4 3 1 – 118–97 +21 7 3. Románia 4 2 – 2 128–117 +11 4 4. Japán 4 1 1 2 99–114 –15 3 5. Svájc 4 1 – 3 94–119 –25 2 6. Szenegál 4 – – 4 84–128 –44 0

A MAGYAR VÁLOGATOTT 18 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE

Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)

Jobbszélsők: Falusi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár), Kovács Anett (Esztergom)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia), Albek Anna (Metz Handball – Franciaország)

Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország), Simon Petra (FTC)

Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)

Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir