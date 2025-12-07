„Ez vagyok én” – Tóvizi Petra kommentálta a róla készült kézi-vb-s fotókat
A szombati szünnapot kihasználva játékos feladatra hívtuk Tóvizi Petrát, a magyar női kézilabda-válogatott beállóját, akinek róla készült fotókat mutattunk a világbajnokságról, és arra kértük, kommentálja őket.
6 órája
A középdöntős csoportelsőség a tét a világbajnoki címre esélyes Dánia ellen
KEZDÉS: 20.30. A negyeddöntőbe jutás megvan, Golovin Vlagyimir szerint a dánok beállójátéka sebezhető.
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 3. FORDULÓ
I. CSOPORT (ROTTERDAM)
15.30: Szenegál–Japán
18.00: Svájc–Románia
20.30: MAGYARORSZÁG–Dánia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
|1. Dánia
|4
|4
|–
|–
|151–99
|+52
|8
|2. MAGYARORSZÁG
|4
|3
|1
|–
|118–97
|+21
|7
|3. Románia
|4
|2
|–
|2
|128–117
|+11
|4
|4. Japán
|4
|1
|1
|2
|99–114
|–15
|3
|5. Svájc
|4
|1
|–
|3
|94–119
|–25
|2
|6. Szenegál
|4
|–
|–
|4
|84–128
|–44
|0
