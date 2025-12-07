Nemzeti Sportrádió

„Ez vagyok én” – Tóvizi Petra kommentálta a róla készült kézi-vb-s fotókat

N. T.N. T.
Vágólapra másolva!
2025.12.07. 11:54
null
Tóvizi Petra az egyik csapatépítő programon (Fotó: Árvai Károy)
Címkék
női kézilabda női kézilabda-világbajnokság 2025 női kézi-vb női kézilabda-vb magyar női kézilabda-válogatott Tóvizi Petra női kézilabda-világbajnokság
A szombati szünnapot kihasználva játékos feladatra hívtuk Tóvizi Petrát, a magyar női kézilabda-válogatott beállóját, akinek róla készült fotókat mutattunk a világbajnokságról, és arra kértük, kommentálja őket.

 

 

Tóvizi Petra kommentálta a róla készült fotókat (Fotó: Árvai Károly)

 

Kézilabda
6 órája

A középdöntős csoportelsőség a tét a világbajnoki címre esélyes Dánia ellen

KEZDÉS: 20.30. A negyeddöntőbe jutás megvan, Golovin Vlagyimir szerint a dánok beállójátéka sebezhető.

 

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 3. FORDULÓ
I. CSOPORT (ROTTERDAM)
15.30: Szenegál–Japán
18.00: Svájc–Románia
20.30: MAGYARORSZÁG–Dánia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

AZ ÁLLÁS       
1. Dánia44151–99+52 8   
2. MAGYARORSZÁG431118–97+21 7   
3. Románia422128–117+11 4   
4. Japán411299–114–15 3   
5. Svájc41394–119–25 2   
6. Szenegál4484–128–44 0   

 

női kézilabda női kézilabda-világbajnokság 2025 női kézi-vb női kézilabda-vb magyar női kézilabda-válogatott Tóvizi Petra női kézilabda-világbajnokság
Legfrissebb hírek

A középdöntős csoportelsőség a tét a világbajnoki címre esélyes Dánia ellen

Kézilabda
6 órája

Már nem tengerszinten – Ballai Attila publicisztikája

Kézilabda
15 órája

Női kézi-vb: Montenegró parádés kapusteljesítménnyel ejtette ki Szerbiát, majd a spanyolok vereségével tovább is jutott

Kézilabda
18 órája

Simon Petra délelőtt már jogból vizsgázott, és győzni akarásával négybe repítené a női kéziválogatottat

Kézilabda
21 órája

Ferling Bernadett a női kéziválogatottról: „Minimalizálni kell a hibák számát”

Kézilabda
Tegnap, 13:34

Női kézi-vb: Dánia és Norvégia is negyeddöntős

Kézilabda
2025.12.05. 22:07

Szemerey Zsófi: Nagyon mélyről álltunk fel, ez egy megnyert pont

Kézilabda
2025.12.05. 21:05

Márton Gréta: Végig azon gondolkodtam, hogy ha jön a labda, akkor muszáj lesz elvállalnom

Kézilabda
2025.12.05. 20:32
Ezek is érdekelhetik