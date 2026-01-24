Nemzeti Sportrádió

A jó formában játszó FTC fogadja a rossz sorozatban lévő Ljubljanát a női kézi BL-ben

2026.01.24. 07:33
Angela Malestein (Fotó: Dömötör Csaba)
Jó és rossz formában lévő fővárosi csapatok mérik össze erejüket szombaton az érdi csarnokban. A Bajnokok Ligájában az elmúlt három meccsét megnyerő Ferencváros a legutóbbi négy találkozóján csupán egy pontot szerző Krim Ljubljanát fogadja. Az Európa-ligában a Mosonmagyaróvár a norvég Larvik, az Esztergom a Chambray Touraine ellen játszik.

 

A két együttesnek ez lesz a 21. egymás elleni tétmérkőzése, s a mérleg az FTC-nek kedvez, tizenkét győzelem mellett nyolc vereséget szenvedtek a zöld-fehérek, akik egyébként az előző idényben oda-vissza legyőzték a szlovénokat, és ősszel is diadalmaskodtak Ljubljanában. A Fradi a múlt vasárnap a Podravka Koprivnica felett aratott 31–23-as siker után hét közben szűkös kerettel is nyert a bajnokságban a NEKA-val szemben, időközben pedig az is kiderült, hogy a nyáron Dragana Cvijics, Janurik Kinga, Laura Glauser és Orlane Kanor is elhagyja a klubot. A gólerős jobbszélső, Angela Malestein viszont marad, vele korábban 2028 nyaráig hosszabbított az FTC.

„Az elmúlt hetekben számos meglepetés történt a BL-ben, épp ezért kell végig koncentrálunk, nem veszíthetünk pontokat. Fontos mérkőzéseket nyertünk meg, ezúttal is két pontot szereznénk” – mondta a holland légiós az EHF-nek.

Az egyik említett meglepetés a DVSC győri sikere volt múlt szombaton, a Loki ezzel megszakította az ETO 2024 októbere óta tartó hazai veretlenségét. A győriek Besztercén javíthatnak vasárnap, míg a Debrecen Esbjergbe utazik. 

KÉZILABDA
Bajnokok Ligája, nők, B-csoport
16.00: FTC–Ljubljana (szlovén) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n

    
AZ ÁLLÁS       
1. Brest1082329–291+3816
2. Odense10712331–297+3415
3. FTC1073302–281+2114
4. CSM Bucuresti1064311–286+2512
5. Ikast1064304–294+1012
6. Podravka10217283–314–315
7. Ljubljana10217248–290–425
8. Sola1019260–315–551

Két-két pontot gyűjtött eddig a második számú európai kupasorozatban a két magyar induló. A mosonmagyaróváriak kétgólos hazai sikerrel nyitottak a címvédő Thüringer HC ellen, majd múlt szombaton kikaptak Nagybányán Papp Nikolettáéktól. Az óváriak az egykoron nemzetközi szinten is meghatározó, tizenöt éve Bajnokok Ligáját nyerő, majd anyagi nehézségekkel küzdő Larvik ellen javíthatnak hazai környezetben. A norvégok eddig mindkét csoportmeccsüket elveszítették, Dragan Adzsics együttese abban bízik, hogy nem az UFM Arénában törik meg a rossz sorozatot.

Az esztergomiak szoros vereséggel nyitottak a dán Nyköbing otthonában, majd hasonlóan izgalmas meccsen kerekedtek felül hazai pályán egy góllal a német Blomberg-Lippén. Szmolek Apollóniáékra francia út vár, a hárompontos Chambray Touraine otthonában szerepelnek.

KÉZILABDA
Európa-liga, nők
18.00: MOSONMAGYARÓVÁR–Larvik (norvég) (Tv: Sport1)
20.00: Chambray Touraine (francia)–ESZTERGOM (Tv: Sport1)

 

