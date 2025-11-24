Albek József az osztrák válogatottról: Szomorúvá tett, hogy nem voltam tagja a keretnek

Albek József a Duka ellen 37–33-ra megnyert hazai mérkőzésen talált be 11 alkalommal, az osztrák válogatott balátlövő a mezőny legeredményesebb játékosa volt. Csapata, az Athinaikosz újoncként már a tabella negyedik helyén áll.

A zentai születésű sportoló Adán kezdett kézilabdázni, majd a Nemzeti Kézilabda Akadémiára került, 2017-től a HSG Holding Graz csapatát erősítette, onnan igazolt idén nyáron Athénba. Korábban a magyar juniorválogatottban is pályára lépett, majd tavaly tavasszal megkapta az osztrák állampolgárságot, ezért a magyart és a szerbet elveszítette. Az ország A-válogatottjában november elején mutatkozott be. Idén januárban ott volt a horvátországi világbajnokságon, és pályára lépett a mieink elleni középdöntő-mérkőzésen is.

Szombati győzelmük és saját jó teljesítménye kapcsán vasárnap az MTI-nek elmondta: jól edzettek, jól készültek, mindenki koncentrált volt, és van egy rendkívül hasznos külső segítségük, ugyanis nagyon komoly videóanalitika és statisztika áll rendelkezésükre minden meccs előtt. Mindezek kombinációjának köszönhető a siker és a jó szereplés.

„Jól éreztem magam a pályán, de hamarosan lesz ez még több is” – utalt 11 találatára.

Az előző idény során biztossá vált, hogy Albek távozik Grazból, majd két évre szóló szerződést kötött a svájci HSC Kreuzlingennel, amely akkor még az élvonalban szerepelt.

„Nagyon jó szerződést írtam alá, nagyon örültem, és úgy éreztem, hogy megfelelő szintlépés lesz a pályafutásomban. Aztán februárban értesítettek, hogy a főtámogató kiszállt, és nem lesz anyagi kapacitás arra, hogy az élvonalban maradjanak” – mesélte.

A megállapodása felbonthatóvá vált, ő pedig nem akart a másodosztályban kézilabdázni, ezért közös megegyezéssel fel is bontották. Még áprilisban sem volt meg az új csapata, a magyar élvonalban és a német másodvonalban már nagyjából beteltek a helyek, a grazi csapat görög edzője viszont ajánlotta neki az Athinaikoszt, ahol jó barátja a szakvezető.

„Nem panaszkodhatok, mert a körülmények és a szerződés anyagi része is megfelelő. Napsütés, pálmafák, kézilabda... A sors így hozta, és nagyon tetszik ez így együtt” – vélekedett.

A beilleszkedéséhez nem volt szükség sok időre, mert nagyon jól fogadta az egész csapat, mindenki nagyon pozitív, kedves és vendégszerető.

„Emberileg, lelkileg minden támogatást megadnak. A balkáni stílus miatt olyan érzésem volt, mintha hazajöttem volna, hiszen Szerbiában nőttem fel” – jegyezte meg.

A 26 éves Albek hangsúlyozta, nagyon komoly volt a nyári felkészülésük, eddigi pályafutása során az egyik legnehezebb – ráadásul nagyon meleg is volt –, de ebből azóta is profitálnak. Ők kezdtek a legkorábban és sokat futottak, már az öt felkészülési mérkőzésen is nagyon jól érezte magát és sokat játszott.

Az első bajnoki meccsüket 25–24-re nyerték meg, a győztes gólt az utolsó másodpercben éppen ő lőtte, érzése szerint ez az egész szezonra nagy löketet adott számukra.

Komolyabb cél nem volt kitűzve számukra, eleinte mindenki azt szerette volna, hogy bennmaradjanak, de már látják, hogy sokkal többre képesek. Az új céljuk a rájátszásba, vagyis az első négy közé jutás. Rajta kívül egy szerb és egy montenegrói légiósuk van, a többiek görögök. Az első két hely szinte mindig az Olimpiakosz és az AEK Athén között dől el, a harmadik pedig a PAOK vagy a Bianco Monte Drama szokott lenni, Albek és társai viszont mindenképpen szeretnék megtartani negyedik helyüket, hogy ott lehessenek a rájátszásban.

„Szerintem benne van az egész csapatban, hogy képesek vagyunk rá. Talán mentálisan lesz a legnehezebb kiegyensúlyozottan jó teljesítményt nyújtani” – vélekedett.

Ami a jövőjét illeti: a két görög élklub már érdeklődik iránta, neki viszont az a fontos, hogyan, melyik ligában, melyik csapatnál tudna fejlődni leginkább? Jelezte, nem biztos benne, hogy ebben az életkorban a legjobb döntés lenne a görög bajnokságban maradni, később viszont szívesen visszatérne. Jelenleg a magyar és a francia ligában, illetve a német másodosztályban gondolkodnak a menedzserével, de konkrétum még nincs.

Az osztrák válogatott november 1-jén felkészülési mérkőzést játszott a magyarokkal, de Albek nem volt ott a keretben. Mint mondta, az új szövetségi kapitány, a spanyol Iker Romero eddig nem kereste, attól függetlenül, hogy jó idényt fut és jól érzi magát.

„Nem tájékoztatott, hogy miért. Az első egy-két napon szomorúvá tett, hogy nem voltam tagja a keretnek, de nem bosszant, mert tudom, hogy a görög bajnokságnak milyen hírneve van. Ez arra ösztönöz, hogy még keményebben eddzek” – mondta a balátlövő.