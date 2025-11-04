Nemzeti Sportrádió

Szita Zoltán szerint nincs nagy titok a jól működő csapat mögött

VINCZE SZABOLCSVINCZE SZABOLCS
Vágólapra másolva!
2025.11.04. 10:58
null
Szita Zoltán (fehérben) Ausztria ellen a válogatott egyik vezére volt (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
kézilabda magyar férfi kézilabda-válogatott Szita Zoltán
Több mint tizenegy éve, 2014 januárjában kapott ki legutóbb a magyar férfi kézilabda-válogatott az osztráktól. A balátlövő Szita Zoltán szerint a bécsi jubileumi összecsapás már inkább felkészülési mérkőzés volt, és a célnak tökéletesen megfelelt.

Csak egyszer kapott kétperces kiállítást Szita Zoltán a bécsi Ausztria–Magyarország férfi kézilabda-mérkőzésen, az 55. percben, de akkor láthatóan felhúzta magát az ítéleten, ami mutatta, hogy a hajrá nagyon is kemény volt, mindkét csapat nyerni akart még akkor is, ha nevében ez egy centenáriumi gálameccs volt.

„Akárcsak év elején, amikor a világbajnokságon csaptunk össze, most is mindkét csapat nyerni akart, mert ugyan nem volt igazi tét, de már mindkét gárda számára felkészülési mérkőzés is volt a januári Európa-bajnokság előtt – mondta lapunknak a Wisla Plock 27 éves balátlövője. Mivel addig már az osztrákoknak és nekünk is csak korlátozott lehetőségünk van összetartásokat szervezni, minden adandó alkalmat meg kell ragadni a fejlődésre. Ez szerintem nekünk most remekül sikerült.”

A magyar csapat szépen tartotta az eredményt hatvan percen át, nyomás alatt is higgadtan és céltudatosan kézilabdázva nyert 31–27-re, és egyáltalán nem csökkent a lendület akkor sem, mikor beálltak a fiatalok. A magyar csapat sokkal hatékonyabb volt ellenfelénél elöl és hátul is, kapusaink jobban védtek, a támadóink pedig pontosabban lőttek.

„A fiatal beugrók és a teljes sorcsere után is remekül működött együtt a csapatunk. Persze nincs emögött nagy titok, hiszen a jelenlegi keret már régóta összejár, jól ismerjük egymást, játszottunk már együtt mindenkivel, így nem sok olyasmi történhetett a meccsen, amire ne számítottunk volna – tette hozzá az osztrákok ellen három gólt szerző Szita. Úgy érzem, nagyon jó hetet töltöttünk el együtt Felcsúton, minden percét élveztem az összetartásnak, pedig tulajdonképpen csak tettük a dolgunkat úgy, ahogy eddig is. Remélem, ahogy telik az idő, egyre látványosabban beérik majd a munka gyümölcse.”

A magyar válogatott keret idén már nem találkozik, a közvetlen felkészülés a dán-norvég-svéd rendezésű Európa-bajnokságra január 2-án, két héttel a torna rajtja előtt kezdődik.

Kézilabda
2025.11.01. 19:47

Legyőzte Ausztriát felkészülési mérkőzésen a magyar férfi kézilabda-válogatott

A hazaiak a mérkőzés elején hárommal elléptek, de a mieink hamar fordítottak.

 

 

kézilabda magyar férfi kézilabda-válogatott Szita Zoltán
Legfrissebb hírek

Legyőzte Ausztriát felkészülési mérkőzésen a magyar férfi kézilabda-válogatott

Kézilabda
2025.11.01. 19:47

Csaknem fél év után ismét pályán a magyar férfi kézilabda-válogatott  

Kézilabda
2025.11.01. 08:06

Szilágyi Viktor: A legjobb ellenfelet választotta Ausztria

Kézilabda
2025.10.31. 19:41

Lukács Péter úgy véli, valamiben már most hasonlóan jó, mint Lékai Máté

Kézilabda
2025.10.31. 09:55

„A Liverpool követi a példánkat” – Sipos Adrián a három melsungeni légiósról

Kézilabda
2025.10.30. 13:57

Fazekas Gergő tapasztaltnak még nem mondaná magát, de már újoncnak sem

Kézilabda
2025.10.30. 11:07

Szerződést hosszabbított a Győr világbajnok holland légiósa

Kézilabda
2025.10.30. 10:59

„Fejben nagyon erős” – így látja Chema Rodríguez Máthé Dominik visszatérését

Kézilabda
2025.10.30. 07:44
Ezek is érdekelhetik