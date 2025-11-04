Szita Zoltán szerint nincs nagy titok a jól működő csapat mögött

Csak egyszer kapott kétperces kiállítást Szita Zoltán a bécsi Ausztria–Magyarország férfi kézilabda-mérkőzésen, az 55. percben, de akkor láthatóan felhúzta magát az ítéleten, ami mutatta, hogy a hajrá nagyon is kemény volt, mindkét csapat nyerni akart még akkor is, ha nevében ez egy centenáriumi gálameccs volt.

„Akárcsak év elején, amikor a világbajnokságon csaptunk össze, most is mindkét csapat nyerni akart, mert ugyan nem volt igazi tét, de már mindkét gárda számára felkészülési mérkőzés is volt a januári Európa-bajnokság előtt – mondta lapunknak a Wisla Plock 27 éves balátlövője. – Mivel addig már az osztrákoknak és nekünk is csak korlátozott lehetőségünk van összetartásokat szervezni, minden adandó alkalmat meg kell ragadni a fejlődésre. Ez szerintem nekünk most remekül sikerült.”

A magyar csapat szépen tartotta az eredményt hatvan percen át, nyomás alatt is higgadtan és céltudatosan kézilabdázva nyert 31–27-re, és egyáltalán nem csökkent a lendület akkor sem, mikor beálltak a fiatalok. A magyar csapat sokkal hatékonyabb volt ellenfelénél elöl és hátul is, kapusaink jobban védtek, a támadóink pedig pontosabban lőttek.

„A fiatal beugrók és a teljes sorcsere után is remekül működött együtt a csapatunk. Persze nincs emögött nagy titok, hiszen a jelenlegi keret már régóta összejár, jól ismerjük egymást, játszottunk már együtt mindenkivel, így nem sok olyasmi történhetett a meccsen, amire ne számítottunk volna – tette hozzá az osztrákok ellen három gólt szerző Szita. – Úgy érzem, nagyon jó hetet töltöttünk el együtt Felcsúton, minden percét élveztem az összetartásnak, pedig tulajdonképpen csak tettük a dolgunkat úgy, ahogy eddig is. Remélem, ahogy telik az idő, egyre látványosabban beérik majd a munka gyümölcse.”

A magyar válogatott keret idén már nem találkozik, a közvetlen felkészülés a dán-norvég-svéd rendezésű Európa-bajnokságra január 2-án, két héttel a torna rajtja előtt kezdődik.