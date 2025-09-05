Ónodi-Jánoskúti három góllal mutatkozott be a francia bajnokságban

A liga honlapja szerint a Ferencvárostól igazolt junior világbajnoki ezüstérmes jobbátlövő csapata, az USAM Nimes Gard otthon 29–28-ra nyert az Istres ellen.

A kapus Nagy Martint foglalkoztató OV Helsingborg HK 40–28-ra kikapott a Kristianstad otthonában a Svéd Kupa nyolcaddöntőjének első fordulójában.

Ogonovszky Eszter három góllal járult hozzá a spanyol bajnok Super Amara Bera Bera 31–21-es sikeréhez a Madeira ellen az ibériai szuperkupa elődöntőjében.

Korsós Dorina egyszer volt eredményes a Rapid Bucuresti-ben, amely 27–24-re kikapott a Dunarea Braila otthonában a román bajnokságban.