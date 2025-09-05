Nemzeti Sportrádió

Ónodi-Jánoskúti három góllal mutatkozott be a francia bajnokságban

Vágólapra másolva!
2025.09.05. 22:53
null
Ónodi-Jánoskúti Máté (jobbra) bemutatkozott a francia ligában (Fotó: USAM Nimes Gard)
Címkék
Nimes kézilabda Ónodi-Jánoskúti Máté
A válogatott Ónodi-Jánoskúti Máté pénteken három góllal mutatkozott be a francia férfi kézilabda-bajnokságban.

A liga honlapja szerint a Ferencvárostól igazolt junior világbajnoki ezüstérmes jobbátlövő csapata, az USAM Nimes Gard otthon 29–28-ra nyert az Istres ellen.

A kapus Nagy Martint foglalkoztató OV Helsingborg HK 40–28-ra kikapott a Kristianstad otthonában a Svéd Kupa nyolcaddöntőjének első fordulójában.

Ogonovszky Eszter három góllal járult hozzá a spanyol bajnok Super Amara Bera Bera 31–21-es sikeréhez a Madeira ellen az ibériai szuperkupa elődöntőjében.

Korsós Dorina egyszer volt eredményes a Rapid Bucuresti-ben, amely 27–24-re kikapott a Dunarea Braila otthonában a román bajnokságban.

 

Nimes kézilabda Ónodi-Jánoskúti Máté
Legfrissebb hírek

Legendás kézilabdázókról nevezték el a Magvassy Mihály Sportcsarnok szektorait

Kézilabda
2025.09.04. 22:27

Lékai Máté befejezi pályafutását a válogatottban – hivatalos

Kézilabda
2025.09.03. 12:05

Kézilabda: tíz magyar gól a Francia Kupa első fordulójában

Kézilabda
2025.09.02. 22:48

Az FTC és a Dabas győzelmével ért véget a Határtalanul kézilabdatorna

Kézilabda
2025.08.30. 18:58

Négy NB I-es játékos is helyet kapott a magyarok ellen készülő svéd kézikeretben

Kézilabda
2025.08.27. 15:30

Albek Anna: El kell fogadnom, hogy ez egy tanulófázis

Kézilabda
2025.08.26. 16:29

Női kézilabda: hosszabbított klasszisával a Győr, 2030-ig marad

Kézilabda
2025.08.25. 10:38

Kontra Zsolt 70 éves!

Kézilabda
2025.08.23. 07:43
Ezek is érdekelhetik