Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: Hanusz, Szeitl és Szűcs Bence is gólt lőtt Franciaországban

MTI/ P. K.MTI/ P. K.
2025.09.20. 08:54
A Cesson-Rennes másodszor ünnepelhetett győzelmet ebben a bajnoki idányben
kézilabda Szeitl Erik Hanusz Egon Szűcs Bence
Hanusz Egon három, Szeitl Erik egy góllal járult hozzá a Cesson-Rennes 31–25-ös hazai győzelméhez a Pays d'Aix Université Club ellen a francia férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.

 

 

A liga honlapja szerint a Rennes egy vereség mellett másodszor nyert az élvonal új idényében. Szűcs Bence három gólja ellenére az USDK Dunkerque 39–29-re kikapott a Limoges otthonában, így már három veresége van.

Rea Barnabás egy gólt lőtt a Stjarnan csapatában, amely házigazdaként 26–25-re nyert a Kópavogur ellen az izlandi bajnokságban. Leimeter Csaba ugyancsak egyszer volt eredményes a Balingen-Weilstetten együttesében, amely odahaza 28–18-ra megverte a TuS Nettelstedt Lübbeckét a német másodosztályban.

 

