Kézilabda: Hanusz, Szeitl és Szűcs Bence is gólt lőtt Franciaországban

A liga honlapja szerint a Rennes egy vereség mellett másodszor nyert az élvonal új idényében. Szűcs Bence három gólja ellenére az USDK Dunkerque 39–29-re kikapott a Limoges otthonában, így már három veresége van.

Rea Barnabás egy gólt lőtt a Stjarnan csapatában, amely házigazdaként 26–25-re nyert a Kópavogur ellen az izlandi bajnokságban. Leimeter Csaba ugyancsak egyszer volt eredményes a Balingen-Weilstetten együttesében, amely odahaza 28–18-ra megverte a TuS Nettelstedt Lübbeckét a német másodosztályban.