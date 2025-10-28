Nagy Benedek elmondta, mikor térne vissza kettős ujjtörése után

A Gyöngyös, a Tatabánya, a Veszprém és a spanyol Atlético Valladolid korábbi játékosa a német másodosztály első és második fordulójában még pályára lépett, utána viszont egy edzés előtt, a bemelegítés során rosszul ért a labdába, és a kisujja, illetve a gyűrűsujja is eltört a jobb kezén.

Nagy Benedek az MTI-nek elmondta, egy kézspecialista úgy döntött, hogy a gyűrűsujját nem kell megműteni, elég lesz a rögzítősín, viszont a kisujjában komplexebb törés volt, ráadásul csúnyán befelé mozdult, a többi ujja alá, amikor be akarta hajlítani, ezért operációra volt szükség.

A gyűrűsujja már meggyógyult, a szeptember közepén megműtött kisujjába pedig egy csavar és több drót került. Utóbbiakat pénteken veszik majd ki Németországban, azt követően egy-két hetet kell még kihagynia.

„Arra számítok, hogy a legrosszabb esetben is november végén újra játszhatok majd. Remélem, november második hetében már újrakezdhetem az edzéseket” – mondta a jelenleg váci otthonában gyógyuló 23 éves kapus.

Addig is minden edzésen ott van a – Leimeter Csabát is foglalkoztató – csapattal, az edzőteremben fut és láberősítéseket végez, a pályán pedig ugyanúgy beáll a kapuba, mint korábban, de a sérült kezére nem kap lövést, csak a másik oldalra.

„Úgy érzem, formában vagyok és jó erőállapotban maradtam. Persze, ez nem olyan, mintha rendes edzésmunkát végeznék, de megteszek mindent, hogy a lehető legjobb állapotba térjek vissza” – magyarázta a válogatott kerettag játékos.

A Balingen-Weilstetten az előző idényben is a Bundesliga 2 élcsapatai közé tartozott, de végül nem sikerült visszajutnia az élvonalba. Nagy Benedek felidézte, hogy eleinte voltak nehézségei, hiszen új országba és új csapatba került, új nyelvet kellett megtanulnia, más szokásokat kellett elsajátítania. Ezekkel meg kellett birkóznia, de gyorsan megszokta az új környezetet és már a szezon elején félre tudta tenni a nehézségeket. Szinte minden meccsen hatékonyan védett, sőt voltak kiemelkedő mérkőzései is.

„Összességében elégedett vagyok az előző idényemmel, de persze lehetett volna jobb, mert a csapat célja a visszajutás volt. Ez nem sikerült, mert eléggé hullámzó volt a teljesítményünk. Lehet, ha egy kicsit stabilabb vagyok, akkor még többet tudtam volna segíteni” – vélekedett Nagy, akit a klubban megválasztottak a szezon legjobb játékosának.

A Német Kupában másodosztályú csapatként egészen a kölni négyes döntőig jutott a Balingen, az elődöntőben kikapott a Sipos Adriánt foglalkoztató MT Melsungentől, a bronzmérkőzésen viszont nagy csatában legyőzte a Rhein-Neckar Löwent.

„Felejthetetlen élmény a Lanxess Arenában játszani húszezer ember előtt, remek hangulatban. Ebben a kisvárosban, Balingenben kis túlzással díszpolgárok lettünk, amiért ezt így véghez vittük” – mesélte.

Nagy elárulta: sokszor gondolkodott azon, mi lett volna, ha a spanyol élvonalban marad, vagy más utat választ. Szerinte a mérleg egyik serpenyőjében az van, hogy a német másodosztály elég erős bajnokság, olyannyira, hogy a Szegedet és a Veszprémet kivéve minimum van azon a szinten, mint a magyar NB I, vagy a spanyol első osztály. Viszont mivel másodosztályról van szó, nem kap annyi figyelmet, mint például a spanyol élvonal.

„Rengeteg meccsünk van, megkapom a lehetőséget és bíznak bennem, ezért játékidőben nagyon sokat fejlődhetek itt” – mondta.