Női kézilabda: a győriek is reagáltak Fodor Csenge visszautasított válogatott meghívójára

A győriek pénteken hivatalos honlapjukon hozták nyilvánosságra álláspontjukat: „A nemzeti válogatottakban történő szereplést is maximálisan támogatjuk, büszkék vagyunk, hogy játékosaink nagy többsége méltó rá, hogy hazáját is képviselje a legrangosabb kézilabda-sorozatokban. Ugyanakkor szeretnénk hangsúlyozni, hogy a válogatottság kérdése kizárólag a sportolók szuverén elhatározásától függ, amelybe a klubnak beleszólási joga nincs. Fodor Csenge jelenleg fontos szerepet tölt be a klub eredményességét illetően. Döntésétől függetlenül teljes mértékben számítunk teljesítményére, és bízunk abban, hogy a közeljövőben lesz még alkalma bizonyítani hazánk válogatott keretében is” – nyilatkozta a klub honlapjának Endrődi Péter, a Győri ETO Kft. ügyvezetője.

Mint a közleményben írták, a Győri Audi ETO KC továbbra is elkötelezett a magyar kézilabda fejlődése mellett, és minden érintett féllel a kölcsönös tiszteleten alapuló, konstruktív párbeszéd fenntartását tartja szem előtt.

„Klubunk az ügyet lezártnak tekinti és az ezzel kapcsolatos további megkeresésekre nem kíván reagálni” – zárták a közleményt.