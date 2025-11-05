Nemzeti Sportrádió

Osztrák válogatott átlövőt igazolt Szombathelyről a DVSC

2025.11.05. 18:32
Ivancok-Soltic (fehérben) tavasszal még a Mosonmagyaróvár színeiben szerepelt (Fotó: Szabó Miklós)
Az osztrák válogatott Ines Ivancok-Soltic távozott a Szombathelyi KKA élvonalbeli női kézilabdacsapatától, és a Bajnokok Ligájában is szerepelő Debrecenhez igazolt.

A vasi klub honlapja szerint a nyáron Mosonmagyaróvárról érkezett balátlövő a szezon eddigi részében hét tétmérkőzésen 33 gólt szerzett. A szerződését közös megegyezéssel bontották fel.

A magyar szövetség szerdai dátummal regisztrálta Ivancok-Solticot a debreceniek játékosaként.

 

