Osztrák válogatott átlövőt igazolt Szombathelyről a DVSC

Az osztrák válogatott Ines Ivancok-Soltic távozott a Szombathelyi KKA élvonalbeli női kézilabdacsapatától, és a Bajnokok Ligájában is szerepelő Debrecenhez igazolt.
A vasi klub honlapja szerint a nyáron Mosonmagyaróvárról érkezett balátlövő a szezon eddigi részében hét tétmérkőzésen 33 gólt szerzett. A szerződését közös megegyezéssel bontották fel.
A magyar szövetség szerdai dátummal regisztrálta Ivancok-Solticot a debreceniek játékosaként.
Legfrissebb hírek
Szerződést hosszabbított a Győr világbajnok holland légiósa
Kézilabda
2025.10.30. 10:59
Ezek is érdekelhetik