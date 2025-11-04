„Nagyjából úgy történt minden, ahogyan elterveztem” – Debreczeni-Klivinyi Kinga 11 hónap után újra a pályán

„Nagyjából úgy történt minden, ahogyan elterveztem – idézi a budaörsiek hivatalos honlapja Debreczeni-Klivinyi Kingát, akit hatalmas taps fogadott a pénteki mérkőzésen. – Volt benne már rutinom, bár a kétgyermekes felállás a sok-sok öröm mellett új kihívást is jelent. Négyhetes volt Liza, amikor elkezdtem futkározni, majd gyógytornáztam és erősítettem. Fizikailag nem érzem magam lemaradva, nyilván még gyorsulnom kell, hogy maximálisan fel tudjam venni a ritmust. Ezenkívül a lövőerőmet szeretném még visszaépíteni.”

A válogatott irányító júliusban szülte meg második kislányát, október közepétől már teljes értékű edzésmunkát végez a csapattal, és a bajnoki sorsolás ismeretében a NEKA elleni visszatérésre készült.

„Izgatott voltam a lehető legjobb értelemben, már egy nappal a mérkőzés előtt összekészítettem otthon mindent a meccsnapra. Nagyon élveztem minden percét, egyáltalán nem úgy éreztem magam, mint aki tizenegy hónapja játszott legutóbb tétmeccset. Pluszlendületet adott, hogy tényleg jól tudtam beszállni és folyamatosan léptünk el az ellenféltől. Önbizalom szempontjából óriási szükségünk volt már erre a két pontra.”

Debreczeni-Klivinyi a folytatást illető terveiről is beszélt röviden:

„Sok munka vár még rám, de elhivatott vagyok. A szerződésem a szezon végéig szól, de hosszabb távon tervezek. Ha a testem is összhangban lesz a vágyaimmal, akkor még éveken át erősíteném a budaörsi csapatot.”

Az idényben eddig hét bajnoki mérkőzést lejátszó budaörsieknek ez volt az első győzelmük, három pontjukkal a 12. helyen állnak a 14 csapatos mezőnyben.