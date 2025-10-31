Idénybeli első győzelmét aratta a Budaörs a női kézi NB I-ben

Fotó: Moyra-Budaörs Handball/FB

A hazaiak idénybeli első sikeréhez Szekerczés Luca hat, Vártok Tamara és az Európa-bajnoki bronzérmes Szöllősi-Schatzl Nadine öt-öt góllal, Mátéfi Dalma kilenc védéssel járult hozzá. A Nemzeti Kézilabda Akadémia csapatában Berei Krisztina nyolc alkalommal volt eredményes, Németh Zsuzsanna pedig tíz lövést védett.

KÉZILABDA

NŐI NB I

MOYRA BUDAÖRS HANDBALL–NEKA 34–23 (16–13)

Budaörs, 400 néző. V: Horváth P., Marton

BUDAÖRS: MÁTÉFI – VÁRTOK T. 5, SZEKERCZÉS 6 (3), Kovalcsik 1, Hudák, MARINCSÁK 4, SZÖLLŐSI-SCHATZL 5 (1). Csere: Zsigmond (kapus) 1, Kármán 3, UHRIN 4, Sztankovics K. 1, Bardi 2, Schneider 1 (1), Debreczeni-Klivinyi 1. Edző: Buday Dániel

NEKA: NÉMETH ZS. – Szőke 2, Török F., Alaxai 2, Szabó A. 2, Utasi 1, BEREI 8 (6). Csere: Csapó K. (kapus), Jelena, SZTANKOVICS R. 4, Bozsoli, Molnár F., Mózsi 1, KISS CS. 3. Edző: Bakó Botond

Az eredmény alakulása. 5. perc: 4–2. 17. p.: 9–6. 27. p.: 13–12. 39. p.: 21–15. 49. p.: 26–19. 57. p.: 30–21. Kiállítások: 4, ill. 4 perc. Hétméteresek: 6/5, ill. 7/6

MESTERMÉRLEG

Buday Dániel: – Sok dolog kavargott bennem a mérkőzés előtt, mert a NEKA egy jól összerakott csapat, és folyamatosan fejlődnek. Eddig nem volt reális sanszunk a pontszerzésre, ennek is betudható, hogy az első félidőben görcsösek voltunk, de ez a másodikban oldódott. nem könnyű a helyzet, de mindent megpróbálunk kihozni belőle.

Bakó Botond: – Nem volt kérdés, jobb volt a Budaörs. Amivel elégedetlen vagyok, hogy nem sokat mutattunk magunkból. Ha ez a játékunk, senki ellen nem lesz esélyünk pontot szerezni. A Budaörs jól játszott, mi viszont csak asszisztáltunk hozzá. Mindent megteszünk azért, hogy ez a legritkábban forduljon elő.