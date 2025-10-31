Nemzeti Sportrádió

Idénybeli első győzelmét aratta a Budaörs a női kézi NB I-ben

V. J./MTIV. J./MTI
2025.10.31. 19:46
Budaörs női kézi NB I NEKA
A Budaörs házigazdaként 34–23-ra legyőzte a NEKA-t a női kézilabda NB I pénteki mérkőzésén.
Fotó: Moyra-Budaörs Handball/FB

A hazaiak idénybeli első sikeréhez Szekerczés Luca hat, Vártok Tamara és az Európa-bajnoki bronzérmes Szöllősi-Schatzl Nadine öt-öt góllal, Mátéfi Dalma kilenc védéssel járult hozzá. A Nemzeti Kézilabda Akadémia csapatában Berei Krisztina nyolc alkalommal volt eredményes, Németh Zsuzsanna pedig tíz lövést védett.

KÉZILABDA
NŐI NB I
MOYRA BUDAÖRS HANDBALL–NEKA 34–23 (16–13)
Budaörs, 400 néző. V: Horváth P., Marton
BUDAÖRS: MÁTÉFI – VÁRTOK T. 5, SZEKERCZÉS 6 (3), Kovalcsik 1, Hudák, MARINCSÁK 4, SZÖLLŐSI-SCHATZL 5 (1). Csere: Zsigmond (kapus) 1, Kármán 3, UHRIN 4, Sztankovics K. 1, Bardi 2, Schneider 1 (1), Debreczeni-Klivinyi 1. Edző: Buday Dániel
NEKA: NÉMETH ZS. – Szőke 2, Török F., Alaxai 2, Szabó A. 2, Utasi 1, BEREI 8 (6). Csere: Csapó K. (kapus), Jelena, SZTANKOVICS R. 4, Bozsoli, Molnár F., Mózsi 1, KISS CS. 3. Edző: Bakó Botond
Az eredmény alakulása. 5. perc: 4–2. 17. p.: 9–6. 27. p.: 13–12. 39. p.: 21–15. 49. p.: 26–19. 57. p.: 30–21. Kiállítások: 4, ill. 4 perc. Hétméteresek: 6/5, ill. 7/6
MESTERMÉRLEG
Buday Dániel: – Sok dolog kavargott bennem a mérkőzés előtt, mert a NEKA egy jól összerakott csapat, és folyamatosan fejlődnek. Eddig nem volt reális sanszunk a pontszerzésre, ennek is betudható, hogy az első félidőben görcsösek voltunk, de ez a másodikban oldódott. nem könnyű a helyzet, de mindent megpróbálunk kihozni belőle.
Bakó Botond: – Nem volt kérdés, jobb volt a Budaörs. Amivel elégedetlen vagyok, hogy nem sokat mutattunk magunkból. Ha ez a játékunk, senki ellen nem lesz esélyünk pontot szerezni. A Budaörs jól játszott, mi viszont csak asszisztáltunk hozzá. Mindent megteszünk azért, hogy ez a legritkábban forduljon elő.

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Győr77256–162+9414
2. Debrecen77235–158+7714
3. FTC871263–191+7214
4. Esztergom752229–201+2810
5. Székesfehérvár752184–176+810
6. Vác633165–166–16
7. Vasas6213166–182–165
8. Szombathely7214187–229–425
9. Mosonmagyaróvár624161–157+44
10. Kisvárda624158–171–134
11. NEKA725169–217–484
12. Budaörs7115167–212–453
13. Dunaújváros615164–192–281
14. Kozármisleny77166–256–900

 

 

