Idénybeli első győzelmét aratta a Budaörs a női kézi NB I-ben
A hazaiak idénybeli első sikeréhez Szekerczés Luca hat, Vártok Tamara és az Európa-bajnoki bronzérmes Szöllősi-Schatzl Nadine öt-öt góllal, Mátéfi Dalma kilenc védéssel járult hozzá. A Nemzeti Kézilabda Akadémia csapatában Berei Krisztina nyolc alkalommal volt eredményes, Németh Zsuzsanna pedig tíz lövést védett.
KÉZILABDA
NŐI NB I
MOYRA BUDAÖRS HANDBALL–NEKA 34–23 (16–13)
Budaörs, 400 néző. V: Horváth P., Marton
BUDAÖRS: MÁTÉFI – VÁRTOK T. 5, SZEKERCZÉS 6 (3), Kovalcsik 1, Hudák, MARINCSÁK 4, SZÖLLŐSI-SCHATZL 5 (1). Csere: Zsigmond (kapus) 1, Kármán 3, UHRIN 4, Sztankovics K. 1, Bardi 2, Schneider 1 (1), Debreczeni-Klivinyi 1. Edző: Buday Dániel
NEKA: NÉMETH ZS. – Szőke 2, Török F., Alaxai 2, Szabó A. 2, Utasi 1, BEREI 8 (6). Csere: Csapó K. (kapus), Jelena, SZTANKOVICS R. 4, Bozsoli, Molnár F., Mózsi 1, KISS CS. 3. Edző: Bakó Botond
Az eredmény alakulása. 5. perc: 4–2. 17. p.: 9–6. 27. p.: 13–12. 39. p.: 21–15. 49. p.: 26–19. 57. p.: 30–21. Kiállítások: 4, ill. 4 perc. Hétméteresek: 6/5, ill. 7/6
MESTERMÉRLEG
Buday Dániel: – Sok dolog kavargott bennem a mérkőzés előtt, mert a NEKA egy jól összerakott csapat, és folyamatosan fejlődnek. Eddig nem volt reális sanszunk a pontszerzésre, ennek is betudható, hogy az első félidőben görcsösek voltunk, de ez a másodikban oldódott. nem könnyű a helyzet, de mindent megpróbálunk kihozni belőle.
Bakó Botond: – Nem volt kérdés, jobb volt a Budaörs. Amivel elégedetlen vagyok, hogy nem sokat mutattunk magunkból. Ha ez a játékunk, senki ellen nem lesz esélyünk pontot szerezni. A Budaörs jól játszott, mi viszont csak asszisztáltunk hozzá. Mindent megteszünk azért, hogy ez a legritkábban forduljon elő.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Győr
|7
|7
|–
|–
|256–162
|+94
|14
|2. Debrecen
|7
|7
|–
|–
|235–158
|+77
|14
|3. FTC
|8
|7
|–
|1
|263–191
|+72
|14
|4. Esztergom
|7
|5
|–
|2
|229–201
|+28
|10
|5. Székesfehérvár
|7
|5
|–
|2
|184–176
|+8
|10
|6. Vác
|6
|3
|–
|3
|165–166
|–1
|6
|7. Vasas
|6
|2
|1
|3
|166–182
|–16
|5
|8. Szombathely
|7
|2
|1
|4
|187–229
|–42
|5
|9. Mosonmagyaróvár
|6
|2
|–
|4
|161–157
|+4
|4
|10. Kisvárda
|6
|2
|–
|4
|158–171
|–13
|4
|11. NEKA
|7
|2
|–
|5
|169–217
|–48
|4
|12. Budaörs
|7
|1
|1
|5
|167–212
|–45
|3
|13. Dunaújváros
|6
|–
|1
|5
|164–192
|–28
|1
|14. Kozármisleny
|7
|–
|–
|7
|166–256
|–90
|0