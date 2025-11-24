Műtét vár Laura Glauserre, több hónapot kihagy a Ferencváros kapusa

„Porckorongsérvem van. Az elmúlt nyolc hetet pihenéssel töltöttem, hogy lássam, elmúlik-e magától, mint ahogyan ez általában lenni szokott. Nos, erre nem került sor. Ezt követően injekciót kaptam és kezeléseken is résztvettem, de eredmény nélkül” – mondta a francia sportlapnak Laura Glauser. A rutinos kapus elárulta, hogy egy októberi FTC-meccsen egy rossz mozdulat után egy roppanást a nyakában, majd szúró fájdalmat érzett a bal karjában, s végül a francia válogatott csapatorvosa, Cindy Conort segítségével tudták megállapítani a gondok okát. Glauser hozzátette: szerdán, november 26-án Párizsban fekszik kés alá, s várhatóan 3-4 hónapos kényszerszünet vár rá.

A 32 éves kapus a világbajnokságra készülő francia válogatottal kapcsolatban elmondta, hogy ő mentálisan felkészült rá, hogy ki kell hagynia a viadalt, a nemzeti csapatnak pedig nem lesznek gondjai a Győrben parádés idényt futó Hatadou Sakóval a kapuban. Glauser elmondása szerint nem tudja, mi vár rá az idény végén (a Ferencvárossal kötött szerződése az évad végéig érvényes – a szerk.), s egyelőre csak „a jelennel szeretne foglalkozni”.