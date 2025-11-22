Kettős győzelemmel nyolcaddöntős a Tatabánya a férfi kézilabda Európa-kupában

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-KUPA

3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

HSC SUHR AARAU (svájci)–MOL TATABÁNYA KC 25–27 (11–10)

Aarau, 531 néző. V: Fotakidisz, Kinacidisz (görögök)

SUHR AARAU: MARJANAC – Bieri 2, Popovszki 4, Knezevic 4 (2), Grau, Maric 4, SARLOS 8 (2). Csere: Herceg (kapus), Witczak 1, Rohr, Köchli 1, Laber, Völkin 1 (1), Völkle. Edző: Aleksandar Stevic

TATABÁNYA: ANDÓ – Terjék 2 (2), Mosindi 2, ZSITNYIKOV 5, Vajda H. 2, Sarac 1, Krakovszki B. 1. Csere: Székely M. (kapus), LEMOS 3, Éles B. 3, Papp T. 4, Plaza, Damatrin 4, Havran, Sztraka. Edző: Tóth Edmond

Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–4. 16. p.: 7–5. 24. p.: 10–7. 28. p.: 10–9. 33. p.: 11–13. 40. p.: 14–16. 49. p.: 20–19. 55. p.: 22–24. 57. p.: 24–24

Kiállítások: 2, ill. 6 perc

Hétméteresek: 7/5, ill. 2/2

Továbbjutott: a Tatabánya, kettős győzelemmel (67–58-as gólkülönbséggel)

MESTERMÉRLEG

Tóth Edmond: – A célunk két győzelem volt a párharcban, ezt sikerült elérni. Ebben a hónapban ez már a hatodik mérkőzésünk volt. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy ide is elkísértek bennünket és segítettek minket a céljaink elérésében.

ÖSSZEFOGLALÓ

Magabiztos előny birtokában várhatta az Európa-kupa harmadik fordulójának szombati visszavágóját a tatabányai együttes, amely egy hete hazai pályán 40–33-ra felülmúlta HSC Suhr Aaraut. Tóth Edmond vezetőedző e találkozó után kiemelte, hogy a hétgólos különbség dacára sincs még meg biztosan a továbbjutás, játékosainak nagyon oda kell majd figyelniük Svájcban.

Igaza lett, ezúttal nem tudott annyira a riválisa fölé nőni a K&H Ligában százszázalékosan álló együttes, mondjuk erre nem is volt akkora szüksége a legutóbbi jó teljesítménynek köszönhetően. Az első félidő hajrájában 10–7-re meglépett a Suhr Aarau, de a szünet után a Tatabánya megrázta magát és fordított, az orosz Dmitrij Zsitnyikov volt igazán elemében.

A 23 éves Papp Tamás beállóból dobott góljaival jó helyzetben tartotta csapatát. A hajrá előtt a svájciaknak még volt néhány jó pillanatuk, de csak három percig tudtak vezetni, a továbbjutásról Éles Benedek és Terjék Roland góljai után mondhatott le teljesen. A Tatabánya 27–25-re megnyerte a visszavágót, amivel bejutott a legjobb 16 közé.

Miközben a Bányász az alpesi országban játszott, hazai riválisa, az OTP Bank-Pick Szeged szerb jobbátlövőt igazolt. A Katarból érkező 24 éves Jovica Nikolics átmeneti megoldásként szolgálhat a nemrég megműtött norvég, Magnus Röd pótlására és a spanyol Imanol Garciandia tehermentesítésére.

Vasárnap a tatabányaiakhoz a Balatonfüredi KSE is csatlakozhat, ehhez hazai pályán kell jól gazdálkodnia a háromgólos előnyével az osztrák HC Fivers WAT Margaretennel szemben.