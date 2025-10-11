Fölényes győzelmet aratott a Balatonfüred a férfi kézilabda Európa-kupában

Már az első meccsen eldöntötte a továbbjutás kérdését a Balatonfüred, amely az első kör után a másodikban is kedvező sorsolást kapott. Kis Ákos együttese a török Beykoz kiejtése (kettős győzelemmel, 85–38-as összesítéssel) után az azeri Kur elleni párharcnak is egyértelmű esélyesként vághatott neki az Európa-kupában.

Hogy elkerülje a kellemetlen meglepetéseket, a magyar csapat már az első percekben magához ragadta a kezdeményezést és Tim Rozman vezérletével 7–1-re meglépett. A 22. percben már két számjegyű volt a különbség a felek között, a válogatott balszélső Bóka Bendegúz góljával alakult 16–6-ra az eredmény.

A 22–8-ról induló második félidőben tovább nyílt az olló, Deményi Xavér és Füstös Ádám is a kapura lövések felét védte. A 49. percben Ruszlan Iszmaijlov megkapta a harmadik kiállítását, így a montenegrói bírók felmutatták neki a piros lapot is. A hajrában már a 20 gólos előny is elérhető közelségbe került, Tóth Noel emberelőnyben adta meg a kegyelemdöfést. A vége 42–19 lett, a jövő hét vasárnapi visszavágó formalitássá vált, „cserébe” 2500 kilométert kell hozzá repülni Bakuba.

A harmadik számú európai kupában a legtöbb csapatnak hét párharcot kell nyernie a végső győzelemhez, a szerencsésebbeknek elég hatot is. Ilyen a sorozatba a mostani körben becsatlakozó Mol Tatabánya KC is, a Bányásznak vasárnap este hat órakor Norvégiában, a Naerbö otthonában kezdődik meg a sorozat.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

BALATONFÜREDI KSE–KUR (azeri) 42–19 (22–8)

Balatonfüred, 200 néző. V: Pavicsevics, Martinovics (montenegróiak)

BALATONFÜRED: DEMÉNYI – FEKETE B. 4, ROZMAN 6 (1), Varga M. 3, Fekete G. 2, Szretenovics 3, BÓKA 4. Csere: FÜSTÖS, Erdei (kapusok), AMBRUS 10, Németh B., Tóth N. 2, Klucsik 3, SZABÓ L. 5 (1), Tóth A., Jánosi. Edző: Kis Ákos

KUR: Manszurov – Sarifi, MUJICS 3, R. Iszmajlov 1, IGWEKIRE 3, Gulijev, Mammadli 2. Csere: Huszejnov (kapus), J. Iszmajlov 2, Mammadzada 2 (1), Mehtyijev 1, MUSZAJEV 3, Mirzajev 2, Kutau. Edző: Nasszer Szalimi

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–1. 11. p.: 6–1. 22. p.: 16–6. 27. p.: 19–7. 37. p.: 26–11. 49. p.: 34–14. 56. p.: 40–18

Kiállítások: 2, ill. 12 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 3/1

MESTERMÉRLEG

Kis Ákos: – Jól kezdtünk, mindvégig kiváló hozzáállással, lendületesen játszottunk. Az Európa-kupa jó lehetőség fiatal játékosaimnak a rutinszerzésre. Nyugodtan utazhatunk Azerbajdzsánba.

Nasszer Szalimi: – Fiatal csapatunk van, tanulni jöttünk Magyarországra. A továbbjutás kérdése eldőlt, de a visszavágón is igyekszünk majd sok mindent ellesni a sokkal jobb fürediektől.