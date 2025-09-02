Öt nappal a kemoterápiás kezelése után pályára lépett a klasszis norvég kézilabdázó

Ahogy arról júniusban beszámoltunk, mellrákkal küzd a norvég női kézilabda-válogatottal kétszeres olimpiai, háromszoros világ- és ötszörös Európa-bajnok balszélső, Camilla Herrem.

A Sola 38 éves játékosa vasárnap játszott az Oppsal elleni nyitómérkőzésen, mindössze öt nappal a kemoterápia után. „Jó, hogy ismét kézilabdázhatok. Ott egyszerűen önmagam lehetek, és örülök, hogy a kézilabda és a világ legjobb csapata vesz engem körül” – nyilatkozta Herrem a vg.no oldalának.

„A körülöttem lévő emberek támogatása nélkül semmit sem tudtam volna elérni. Jó érzés, hogy önmagam lehetek, a kézilabda nagyon sokat jelent számomra” – tette hozzá a 38 éves játékos, aki új külsejéről is beszélt. – „Már megszoktam, hogy így látom magam a tükörben. Az emberek most láttak először élőben, hálás vagyok, hogy pályára léphetek.”

Herrem 23 perc után megszerezte első gólját, majd a második félidőben további három alkalommal betalált.

„Érzelmekkel teli pillanat volt. Amikor a meccs előtt bemutattak, gombóc volt a torkomban. Rengeteg szurkoló támogat, úgy érzem, mintha egész Norvégia szurkolna nekem.”

A júniusi diagnosztika óta a TV 2 információi szerint négy kemoterápiás kezelésen esett át, a legutóbbit kedden, a mérkőzés előtt öt nappal kapta.

„Nagyon jó kapcsolatom van az orvosaimmal. Azt tanácsolták, figyeljek a testemre. Sportolóként jól ismerem, mire vagyok képes. Észreveszem, ha kézilabdázástól vagyok fáradt, vagy ha más gondom van” – mondta Herrem.

Steffen Stegavik és Camilla Herrem (Fotó: Imago Images)

A VG megszólaltatta Steffen Stegaviket, Herrem férjét, aki egyben edzője is. „A meccsen áttörte a korlátjait. Az eddigi tesztek szerint nem terjedt át a betegség. Meggyőződtünk arról, hogy ez biztonságos. Két 30 perces edzőmeccset is játszottunk, hogy megnézzük, mennyire biztonságos. Ő a világ egyik legjobb balszélsője, még ha nem is tagja a válogatottnak. Ő hozza meg a döntést magáról, ő érzi, mennyit bír” – vélte Stegavik.

„Az életben sok kihívással kell szembenéznünk. A legfontosabb, hogy pozitívak maradjunk, könnyű lenne feladni. Soha nem gondoltuk volna, hogy máris kézilabdázni fog. A betegség első hetében még azt hittük, hogy februárig nem léphet pályára” – árulta el Herrem férje, aki hozzátette, hogy a rákos daganat mérete a kezdeti 20-25 százalékára csökkent. Pár hét múlva Herremre újabb, ezúttal enyhébb kemoterápiás kezelés vár.