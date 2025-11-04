Fodor Csenge is bekerült a női kézilabda-válogatott szűkített vb-keretébe

A korábban kijelölt 35 játékos közül került ki az a 18 kézilabdázó, akik részt vehetnek a világbajnokságon, amelyen mérkőzésenként 16 játékos léphet pályára. A 18 fős kereten belül a vb során 5 cserére van lehetőség a 35-ös névsorból.

Érdekesség, hogy a balszélsőknél Márton Gréta mellett készülhet a vb-re az utóbbi időszakban Győrben kiváló formát mutató Fodor Csenge is. A túloldalon az ikreket váró Győri-Lukács Viktória és a sérülésből lábadozó Faluvégi Dorottya hiányában új párossal kell nekifutni az év végi tornának, az utóbbi meccsek alapján már körvonalazódott, hogy a Kovács Anett, Grosch Vivien duóra esik majd a választás.

A tavaly decemberben – részben hazai környezetben – rendezett Európa-bajnokságon harmadik helyezett nemzeti csapat tagjai közül a két jobbszélső mellett a kapus Böde-Bíró Blanka szülési szabadság, a balátlövő Juhász Gréta sérülés, az irányító Tóth Nikolett, a beálló Pásztor Noémi, a balátlövő Kácsor Gréta, illetve a balszélső Petrus Mirtill és Szöllősi-Schatzl Nadine szakmai döntés miatt maradt ki a keretből. Böde-Bíró, Győri-Lukács, Faluvégi, Juhász, Kácsor, Szöllősi-Schatzl és Tóth már a 35 fős bő keretben sem szerepelt.

A magyar csapat közvetlenül a világbajnokság előtt novemberben Norvégiában vesz részt felkészülési tornán, majd november 27-én Szenegál ellen kezdi meg szereplését ’s Hertogenboschban. 29-én Irán, december 1-én pedig Svájc lesz az ellenfél, a csoportok első három helyezettje jut a középdöntőbe. Így továbbjutása esetén a magyar válogatott az A-csoport továbbjutóival – többek között Dániával – játszhat Rotterdamban, december 3-án, 5-én és 7-én. A négy darab, hat-hat csapatos középdöntős csoport első két-két helyezettje jut a negyeddöntőbe (december 9. és 10.). Az elődöntőkre december 12-én, a döntőre és a bronzmérkőzésre december 14-én kerül sor.

A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT 18 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE

Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)

Jobbszélsők: Kovács Anett (Esztergom), Grosch Vivien (DVSC)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román), Albek Anna (Metz Handball, francia)

Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball, francia), Simon Petra (FTC)

Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC, német), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)

Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Fodor Csenge (Győri ETO)

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

A VÁLOGATOTT PROGRAMJA

POSTEN-KUPA, NORVÉGIA

November 20., csütörtök, Straume

20.30: Magyarország–Szerbia

November 22., szombat, Straume

16.45: Norvégia–Magyarország

November 23., vasárnap, Straume

14.00: Magyarország–Spanyolország

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG (2025. november 26.–december 14., Hollandia és Németország)

CSOPORTBEOSZTÁS

A-csoport (Rotterdam): Dánia, Románia, Japán, Horvátország

B-csoport ('s-Hertogenbosch): MAGYARORSZÁG, Svájc, Szenegál, Irán

C-csoport (Stuttgart): Németország, Szerbia, Izland, Uruguay

D-csoport (Trier): Montenegró, Spanyolország, Feröer-szigetek, Paraguay

E-csoport (Rotterdam): Hollandia, Ausztria, Argentína, Egyiptom

F-csoport ('s-Hertogenbosch): Franciaország, Lengyelország, Tunézia, Kína

G-csoport (Stuttgart): Svédország, Brazília, Csehország, Kuba

H-csoport (Trier): Norvégia, Angola, Dél-Korea, Kazahsztán

A magyar válogatott csoportmérkőzései:

November 27.: Magyarország–Szenegál

November 29.: Irán–Magyarország

December 1.: Magyarország–Svájc