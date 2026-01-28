Kézilabda: Szabó Laura tíz gólt lőtt a Borussia Dortmundnak – körkép

A liga honlapja szerint a hazaiaknál Győri Barbara 12 lövést védett, pontosan annyit, amennyit a vendégeknél Szikora Melinda.

Vámos Petra kétszer, Albek Anna ötször volt eredményes a címvédő Metz HB csapatában, amely otthon 38–27-re győzött az ES Besancon ellen a francia női élvonalban. Szabó Edina vezetőedző együttese, a Saint-Amand Porte du Hainaut 32-23-as sikerrel távozott az OGC Nice otthonából.

Kácsor Gréta két gólja ellenére a CSM Slatina 37–24-re kikapott a címvédő és listavezető CSM Bucuresti otthonában a román női bajnokságban. Korsós Dorina ötször volt eredményes a Rapid Bucuresti-ben, amely 35–25-ös vereséggel távozott az SCM Ramnicu Valcea otthonából.