Kézilabda: Szabó Laura tíz gólt lőtt a Borussia Dortmundnak – körkép

2026.01.28. 23:30
Szabó Laura (Fotó: BSV Sachsen Zwickau e.V./Facebook)
kézilabda női kézilabda Szabó Laura
Szabó Laura tíz és Pénzes Laura három gólja ellenére a BSV Sachsen Zwickau házigazdaként 30–29-re kikapott a Borussia Dortmundtól a német női kézilabda-bajnokság szerdai játéknapján.

A liga honlapja szerint a hazaiaknál Győri Barbara 12 lövést védett, pontosan annyit, amennyit a vendégeknél Szikora Melinda.

Vámos Petra kétszer, Albek Anna ötször volt eredményes a címvédő Metz HB csapatában, amely otthon 38–27-re győzött az ES Besancon ellen a francia női élvonalban. Szabó Edina vezetőedző együttese, a Saint-Amand Porte du Hainaut 32-23-as sikerrel távozott az OGC Nice otthonából.

Kácsor Gréta két gólja ellenére a CSM Slatina 37–24-re kikapott a címvédő és listavezető CSM Bucuresti otthonában a román női bajnokságban. Korsós Dorina ötször volt eredményes a Rapid Bucuresti-ben, amely 35–25-ös vereséggel távozott az SCM Ramnicu Valcea otthonából.

 

