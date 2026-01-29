Új kihívás előtt áll a szombathelyi gólkirálynő
Alaposan megváltozott 2025 nyarán a szombathelyi női kézicsapat kerete, az előző idényben újoncként jól teljesítő, végül 8. helyen záró együttes – amely az utolsó fordulóban is úgy léphetett pályára, hogy győzelem esetén nemzetközi kupaszereplő – kispadjára Gyurka János ült le, aki korábban Mosonmagyaróváron dolgozott eredményesen. A számos érkező és távozó mellett maradt a csapat egyik nagy erőssége, a K&H Liga előző évadának gólkirálynője, a 237 találatig jutó Pődör Rebeka.
„Előre sosem lehet megmondani, hogyan jönnek majd ki a játékosok egymással és az edzővel – tekintett vissza az irányító. – A nehéz kezdet ellenére most kezdünk magunkra találni. Volt néhány kézilabdázó, aki az idény közben távozott, főként azok, akik személyes vagy más ok miatt nem találták meg magukat a csapatban. Mi most a jelenre helyezzük a hangsúlyt, az a célunk, hogy a bajnokság végéig a lehető legtöbb pontot szerezzük. Gyurka Jánossal olyan a közös munka, amilyenre számítottam, ő nagyon »tanárbácsis« edző, aki jól elmagyarázza a feladatokat, és rettentő mély tudással rendelkezik, élvezem a közös munkát vele.”
A szombathelyiek az elmúlt 12 fordulóban 10 pontot szereztek, négy győzelem mellett két döntetlen és hat vereség a mérleg, ezzel jelenleg 9. helyen áll az együttes.
„Az eddigi eredményeinkkel nem vagyok elégedett, olykor kevésen múlott a győzelem vagy a pontszerzés. Úgy érzem, mostanra sikerült kiküszöbölni a hibákat, mindenki beilleszkedett a keretbe, remélem, a következő fél év sikeresebb lehet” – fogalmazott Pődör, aki a Kisvárda elleni győztes találkozón 18 gólt szerzett, míg múlt szombaton Vácott kilencszer volt eredményes. 111 találatával most is vezeti a góllövőlistát, ám hozzátette, ennyi gólt nem lőne csapattársai nélkül, akik passzolnak neki vagy kiharcolják a heteseket.
Nehéz sorozat vár a csapatra, legközelebb vasárnap a Ferencváros ellen lép pályára az Aréna Savariában, majd szerdán a címvédő Győrt fogadja ugyanott. „Várom ezeket a meccseket, kislányként arról álmodtam, hogy nemzetközi klasszisok ellen játszhatok egyszer. Sok csapat már a félidőben elveszíti a motivációt, én viszont azt gondolom, ilyenkor is meg kell próbálni kihozni a lehető legjobb formánkat. Én jól érzem magam a pályán, helyén van az önbizalmam.”
Nyártól nagy változás következik be a szombathelyi kézis életében, pályafutása során először légiósnak áll, ugyanis más magyar játékosokhoz hasonlóan – Faluvégi Dorottya, Kuczora Csenge, Afentaler Sára, Varga Emília és Janurik Kinga – Romániába igazol. „Több lehetőség közül válaszhattam, az volt a prioritásom, hogy egyrészt a lehető legtöbbet játszhassak, másrészt ki szerettem volna próbálni magamat külföldön. A menedzserem tanácsa is sokat segített abban, hogy végül a krajovaiakra esett a választásom. A vezetőség és az edző is engem szeretett volna, ez a bizalom is meghatározó szerepet töltött be a döntésemben.”
Az irányító kikérte mások véleményét is, és csak pozitív visszajelzéseket kapott. „Azt mondták, nagyon jó a liga, láttuk, hogy a nagybányaiak döntetlent értek el a CSM Bucuresti ellen, ott nincs minden mérkőzés előre eldöntve, hanem a tizedik is megverheti a harmadikat. Egyben van a bajnokság, az ilyen meccseken lehet kifejezetten sokat fejlődni.”
Krajovában nagy tervek vannak, a 2018-ban Európa-ligát nyert csapatot szeretnék visszaépíteni erre a szintre. Pődör szerződése 2028 nyaráig szól, előzetesen stabil teljesítményt vár el magától az egyelőre ismeretlen közegben. „Szeretnék nemzetközi tapasztalatot szerezni, alázatosan folyatom a munkámat, fejlődésemre koncentrálok, és úgy dolgozom, ahogy eddig tettem” – jelölte ki személyes céljait.
Az SCM Craiova jelenleg 9. helyen áll a 12 csapatos román élvonalban, a következő fordulóban pont a Papp Nikolettát is foglalkoztató nagybányaiakkal találkozik.