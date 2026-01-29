Új kihívás előtt áll a szombathelyi gólkirálynő

Alaposan megváltozott 2025 nyarán a szombathelyi női kézicsapat kerete, az előző idényben újoncként jól teljesítő, végül 8. helyen záró együttes – amely az utolsó fordulóban is úgy léphetett pályára, hogy győzelem esetén nemzetközi kupaszereplő – kispadjára Gyurka János ült le, aki korábban Mosonmagyaróváron dolgozott eredményesen. A számos érkező és távozó mellett maradt a csapat egyik nagy erőssége, a K&H Liga előző évadának gólkirálynője, a 237 találatig jutó Pődör Rebeka.

„Előre sosem lehet megmondani, hogyan jönnek majd ki a játékosok egymással és az edzővel – tekintett vissza az irányító. – A nehéz kezdet ellenére most kezdünk magunkra találni. Volt néhány kézilabdázó, aki az idény közben távozott, főként azok, akik személyes vagy más ok miatt nem találták meg magukat a csapatban. Mi most a jelenre helyezzük a hangsúlyt, az a célunk, hogy a bajnokság végéig a lehető legtöbb pontot szerezzük. Gyurka Jánossal olyan a közös munka, amilyenre számítottam, ő nagyon »tanárbácsis« edző, aki jól elmagyarázza a feladatokat, és rettentő mély tudással rendelkezik, élvezem a közös munkát vele.”

A szombathelyiek az elmúlt 12 fordulóban 10 pontot szereztek, négy győzelem mellett két döntetlen és hat vereség a mérleg, ezzel jelenleg 9. helyen áll az együttes.

„Az eddigi eredményeinkkel nem vagyok elégedett, olykor kevésen múlott a győzelem vagy a pontszerzés. Úgy érzem, mostanra sikerült kiküszöbölni a hibákat, mindenki beilleszkedett a keretbe, remélem, a következő fél év sikeresebb lehet” – fogalmazott Pődör, aki a Kisvárda elleni győztes találkozón 18 gólt szerzett, míg múlt szombaton Vácott kilencszer volt eredményes. 111 találatával most is vezeti a góllövőlistát, ám hozzátette, ennyi gólt nem lőne csapattársai nélkül, akik passzolnak neki vagy kiharcolják a heteseket.

Nehéz sorozat vár a csapatra, legközelebb vasárnap a Ferencváros ellen lép pályára az Aréna Savariában, majd szerdán a címvédő Győrt fogadja ugyanott. „Várom ezeket a meccseket, kislányként arról álmodtam, hogy nemzetközi klasszisok ellen játszhatok egyszer. Sok csapat már a félidőben elveszíti a motivációt, én viszont azt gondolom, ilyenkor is meg kell próbálni kihozni a lehető legjobb formánkat. Én jól érzem magam a pályán, helyén van az önbizalmam.”