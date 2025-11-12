Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda NB I: Bajnokok Ligája-győztes játékost igazolt a Győr

Vágólapra másolva!
2025.11.12. 11:45
null
Christian Dissinger (középen) Győrben folytatja (Fotó: ETO University Handball Team)
Címkék
férfi kézilabda NB I Christian Dissinger ETO University HT
A győri ETO University HT férfi kézilabdacsapatában folytatja pályafutását a német Christian Dissinger.

Az élvonalban ötödik helyen álló kisalföldi klub szerdán a honlapján felidézte: a 33 éves balátlövő a TSG Friesenheim együttesénél kezdte pályafutását, majd a svájci Kadetten Schaffhausen és a Lübbecke gárdáján keresztül jutott el Kielbe. Ezt egy macedón kitérő követte a Vardar Szkopjénál, tagja volt a 2019-ben a Veszprém ellen BL-győzelmet ünneplő macedón gárdának. 

2021-től két évet Bukarestben töltött a Dinamóban, majd a katari al-Duhailban, valamint a PLER-ben és a Tatabányában játszott. Nyert svájci, macedón, román és katari bajnokságot, illetve német, macedón és román kupagyőzelmet is ünnepelhetett. 

Válogatott szinten Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes, illetve junior világbajnok. A Győr lengyel átlövője, Patryk Pieczonka kölcsönben Budakalászon folytatja pályafutását.

 

férfi kézilabda NB I Christian Dissinger ETO University HT
Legfrissebb hírek

Férfi kézi NB I: november 26-án pótolják be a félbeszakadt meccset

Kézilabda
2025.11.10. 20:42

Hugo Descat: A hitünk volt a fordítás kulcsa  Szegeden

Kézilabda
2025.11.10. 07:03

Kigyulladt a szomszédos uszodában a szauna, félbeszakadt a Budai Farkasok–Budakalász bajnoki

Kézilabda
2025.11.09. 19:57

Elmozdult az utolsó helyről a Balatonfüred a férfi kézi NB I-ben

Kézilabda
2025.11.08. 20:08

Gyász: a rangadó közben hunyt el a Szeged technikai vezetője

Kézilabda
2025.11.08. 19:39

Drámai végjáték Szegeden, hatgólos hátrányból felállva nyert a Veszprém

Kézilabda
2025.11.08. 18:28

Szeged–Veszprém: jön az idény első szuperrangadója!     

Kézilabda
2025.11.08. 11:57

A komlói Menyhárt Máté sohasem adja fel, bármi is történik

Kézilabda
2025.11.07. 11:11
Ezek is érdekelhetik