Férfi kézilabda NB I: Bajnokok Ligája-győztes játékost igazolt a Győr

Az élvonalban ötödik helyen álló kisalföldi klub szerdán a honlapján felidézte: a 33 éves balátlövő a TSG Friesenheim együttesénél kezdte pályafutását, majd a svájci Kadetten Schaffhausen és a Lübbecke gárdáján keresztül jutott el Kielbe. Ezt egy macedón kitérő követte a Vardar Szkopjénál, tagja volt a 2019-ben a Veszprém ellen BL-győzelmet ünneplő macedón gárdának.

2021-től két évet Bukarestben töltött a Dinamóban, majd a katari al-Duhailban, valamint a PLER-ben és a Tatabányában játszott. Nyert svájci, macedón, román és katari bajnokságot, illetve német, macedón és román kupagyőzelmet is ünnepelhetett.

Válogatott szinten Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes, illetve junior világbajnok. A Győr lengyel átlövője, Patryk Pieczonka kölcsönben Budakalászon folytatja pályafutását.