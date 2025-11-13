Európai kézilabdaligák: tizennégy magyar gól Nagybányán

Az Európa-bajnoki bronzérmes Papp Nikoletta öt góllal járult hozzá a CS Minaur Baia Mare 31–29-es hazai győzelméhez a CSM Slatina ellen a román női kézilabda-bajnokság csütörtöki játéknapján.
A liga honlapja szerint a vendégeknél Pál Tamara öt, Kácsor Gréta négy találattal zárt.
Fazekas Gergő négy, Ilic Zoran és Szita Zoltán két-két gólt lőtt a lengyel bajnok Orlen Wisla Plockban, amely 30–24-re kikapott a Barca otthonában a férfi Bajnokok Ligája csoportkörének hetedik fordulójában.
Legfrissebb hírek
Nagy csatában maradt alul az FTC Brestben
Kézilabda
2025.11.08. 19:32
Gálameccs: kétség nem fért a Győr újabb BL-győzelméhez
Kézilabda
2025.11.08. 17:29
Ezek is érdekelhetik