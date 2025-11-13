Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: tizennégy magyar gól Nagybányán

2025.11.13. 22:49
Papp Nikoletta öt gólt lőtt (Fotó: CS Minaur Baia Mare/Fb)
Az Európa-bajnoki bronzérmes Papp Nikoletta öt góllal járult hozzá a CS Minaur Baia Mare 31–29-es hazai győzelméhez a CSM Slatina ellen a román női kézilabda-bajnokság csütörtöki játéknapján.

A liga honlapja szerint a vendégeknél Pál Tamara öt, Kácsor Gréta négy találattal zárt.

Fazekas Gergő négy, Ilic Zoran és Szita Zoltán két-két gólt lőtt a lengyel bajnok Orlen Wisla Plockban, amely 30–24-re kikapott a Barca otthonában a férfi Bajnokok Ligája csoportkörének hetedik fordulójában.

 

