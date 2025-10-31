Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi MK: Szigetszentmiklóson jutott nyolc közé a Gyöngyös

2025.10.31. 20:54
Fotó: Gyöngyösi Kézilabda Klub/FB
férfi kézilabda Magyar Kupa Szigetszentmiklós Gyöngyös
A Gyöngyös 21–17-re nyert a Szigetszentmiklós vendégeként a férfi kézilabda Magyar Kupa nyolcaddöntőjében, ezzel továbbjutott.

KÉZILABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (NYOLCADDÖNTŐ)
Szigetszentmiklósi KSK–HE-DO B.BRAUN Gyöngyös 17–21 (9–11)

 

