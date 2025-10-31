Férfi kézi MK: Szigetszentmiklóson jutott nyolc közé a Gyöngyös
A Gyöngyös 21–17-re nyert a Szigetszentmiklós vendégeként a férfi kézilabda Magyar Kupa nyolcaddöntőjében, ezzel továbbjutott.
KÉZILABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (NYOLCADDÖNTŐ)
Szigetszentmiklósi KSK–HE-DO B.BRAUN Gyöngyös 17–21 (9–11)
Legfrissebb hírek
Kikapott az újonctól a Balatonfüred a férfi kézi NB I-ben
Kézilabda
2025.10.15. 20:20
Alilovic 17 gólt dobott a férfi kézilabda Magyar Kupában
Kézilabda
2025.09.30. 21:17
Férfi kézi MK: győzelemmel távoztak a hevesiek Békésről
Kézilabda
2025.09.29. 21:02
Ezek is érdekelhetik