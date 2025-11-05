Nemzeti Sportrádió

A Kiel és a Melsungen is negyeddöntős a kézilabda Német Kupában

2025.11.05. 23:33
Lukács Péter góljai és gólpasszai ellenére csapata kikapott (Fotó: Elverum)
Címkék
kézilabda légiósok Imre Bence Palasics Kristóf Lukács Péter Elverum
Imre Bence csapata, a címvédő THW Kiel, valamint a három magyar válogatott kézilabdázót foglalkoztató MT Melsungen is negyeddöntőbe jutott szerdán a Német Kupában.

 A liga honlapja szerint Imre Bence négy gólt szerzett a másodosztályú Balingen-Weilstetten otthonában 41–36-ra megnyert nyolcaddöntőben. Az előző idényben bronzérmes hazaiaknál Leimeter Csaba kétszer talált be, a kapus Nagy Benedek még nem épült fel ujjműtétjét követően, így nem szerepelt a keretben.

Palasics Kristóf 12, Bartucz László egy védéssel segítette a Melsungent, amely meglepetésre csak hosszabbítás után tudott nyerni 32–30-ra a szintén másodosztályú HC Elbflorenz otthonában. Sipos Adrián nem szerzett gólt.

Lukács Péter négy gólja és három gólpassza, illetve Máthé Dominik négy találata ellenére az Elverum HB 30–27-re kikapott a címvédő Kolstad HB-tól a Norvég Kupa elődöntőjében.

Bognár Alex két gólt lőtt az RK Celje PL csapatában, amely 47–21-re győzött az RK Sevnica vendégeként a Szlovén Kupa nyolcaddöntőjében.

Nagy Martin tíz lövést védett, így 55.6 százalékos hatékonysággal zárt az OV Helsingborg HK-ban, amely házigazdaként 40–28-ra nyert az Amo HK ellen a svéd bajnokságban.

Fazekas Virág egy találattal zárt a Sönderjyskében, amely 28–28-as döntetlent játszott a Ringköbing HB otthonában a dán női élvonalban.

Szabó Edina vezetőedző csapata, a Saint-Amand HB 28–26-ra nyert a Plan de Cuques otthonában a francia élvonalban. Vámos Petra és Albek Anna sem szerzett gólt a címvédő és listavezető Metz HB csapatában, amely 36–24-es sikerrel távozott a Toulon Métropole Var HB otthonából.

 

