Nemzeti Sportrádió

Szerződést hosszabbított a Győr világbajnok holland légiósa

2025.10.30. 10:59
Bo van Wetering (balra) hosszabbított a győriekkel (Fotó: gyorietokc.hu)
Címkék
Bo van Wetering kézilabda Győri Audi ETO KC
További egy évvel, 2028-ig meghosszabbította szerződését Bo van Wetering, a Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO KC világbajnok holland kézilabdázója.

A klub csütörtöki közleménye szerint a balszélső hosszú távon is kulcsjátékosa lehet a csapatnak, ezért aktiválták a további egy évre szóló opciós lehetőséget.

„Nagyon örülök, hogy a következő két évben is Győrben folytathatom a pályafutásom, ami egyben azt is jelenti, hogy az olimpiáig mindenképp Győrben tervezem a jövőmet – fogalmazott Bo van Wetering. – Az ETO számomra tökéletes közeg: itt fejlődhetek, tanulhatok, emellett a világ egyik legjobb csapatával és annak játékosaival dolgozhatok nap mint nap. Szeretném, ha a következő években még több trófeát nyerhetnénk együtt, és továbbra is olyan kézilabdát mutatnánk, amire a szurkolóink büszkék lehetnek.”

A 26 esztendős kézilabdázó 43 mérkőzésen 134 alkalommal volt eredményes az ETO színeiben, emellett már első idénye végén Bajnokok Ligája-győzelmet és magyar bajnoki címet is ünnepelhetett.

 

Bo van Wetering kézilabda Győri Audi ETO KC
