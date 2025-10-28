Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda NB I: Faragó Lea szerződést hosszabbított Esztergomban

2025.10.28. 08:49
Faragó Lea szerződést hosszabbított (Fotó: Esztergom Handball)
Faragó Lea válogatott kézilabdázó meghosszabbította szerződését a női élvonalban szereplő Mol Esztergom csapatánál.

A klub honlapján megjelent keddi közleményben úgy fogalmaznak: a junior világbajnoki ezüstérmes balátlövő hosszú távra kötelezte el magát Esztergomban, ahová tavaly nyáron igazolt a NEKA-tól.

„Jól érzem magam, az élet igazolta a döntésemet, hogy Esztergomot választottam. Nagyon boldog vagyok, hogy a klub meghosszabbította a szerződésemet. Sokat kaptam Esztergomtól, a csapattól, a szurkolóktól, szeretném ezt a jövőben is meghálálni még több jó játékkal és sok-sok győzelemmel” – mondta Faragó Lea.

Elek Gábor vezetőedző leszögezte: a 20 éves balátlövő megtartása kulcsfontosságú volt számukra, hiszen fiatal kora ellenére az egyik vezére a csapatnak. Az előző idényben bajnoki bronzérmes Esztergom immár a nemzetközi porondon is érdekelt: jövő szombaton hazai pályán, november 15-én Belgrádban játszik a Crvena zvezdával az Európa-liga-selejtező 2. fordulójában, amelynek tétje a csoportkörbe jutás.

