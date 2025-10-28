Női kézilabda NB I: Faragó Lea szerződést hosszabbított Esztergomban

A klub honlapján megjelent keddi közleményben úgy fogalmaznak: a junior világbajnoki ezüstérmes balátlövő hosszú távra kötelezte el magát Esztergomban, ahová tavaly nyáron igazolt a NEKA-tól.

„Jól érzem magam, az élet igazolta a döntésemet, hogy Esztergomot választottam. Nagyon boldog vagyok, hogy a klub meghosszabbította a szerződésemet. Sokat kaptam Esztergomtól, a csapattól, a szurkolóktól, szeretném ezt a jövőben is meghálálni még több jó játékkal és sok-sok győzelemmel” – mondta Faragó Lea.

Elek Gábor vezetőedző leszögezte: a 20 éves balátlövő megtartása kulcsfontosságú volt számukra, hiszen fiatal kora ellenére az egyik vezére a csapatnak. Az előző idényben bajnoki bronzérmes Esztergom immár a nemzetközi porondon is érdekelt: jövő szombaton hazai pályán, november 15-én Belgrádban játszik a Crvena zvezdával az Európa-liga-selejtező 2. fordulójában, amelynek tétje a csoportkörbe jutás.