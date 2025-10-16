Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda: átvette diplomáját a győriek holland klasszisa

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.10.16. 08:25
null
Fotó: Dione Housheer/Facebook
Címkék
női kézilabda Dione Housheer Győri Audi ETO KC diploma
A női kézilabda NB I-ben szereplő Győri Audi ETO KC holland kiválósága, Dione Housheer a hivatalos Instagram-oldalán osztotta meg követőivel, hogy átvette a még tavasszal megszerzett diplomáját.

Mint beszámoltunk róla, Dione Housheer Amszterdamban, a Johan Cruyff Akadémián fejezte be tanulmányait alapképzésben négy és fél év online tanulást követően. A holland átlövő ez idő alatt főként a sportmarketingre összpontosított.

Housheer a minap pedig arról adott hírt az Instagram-oldalán, hogy most már végre kézhez is kapta diplomáját. „Végre megvan! Diploma a zsebben” – írta a bejegyzésében. A feltöltött képek tanúsága szerint a győriek klasszisa nagyon boldogan élte meg a pillanatot, ráadásul nem egyedül, hanem több ismerőse társaságában ünnepelhetett. 

 

női kézilabda Dione Housheer Győri Audi ETO KC diploma
Legfrissebb hírek

Az előző idény MK-bronzérmesére élvonalbeli csapat vár a női kézi Magyar Kupában

Kézilabda
2025.10.13. 19:58

Női kézi: hosszabbított másodedzőjével az ETO

Kézilabda
2025.10.13. 13:08

Botrányos molinó a hétvégi Győr–FTC kézirangadón, eljárást indított az MKSZ

Kézilabda
2025.10.13. 10:51

Jesper Jensen: Sako teljesen kinyírt minket

Kézilabda
2025.10.11. 17:01

Rangadó helyett edzőmeccs: tizenöt góllal verte meg az ETO az FTC-t a női kézi NB I-ben

Kézilabda
2025.10.11. 16:39

Tízéves győri átok megtörésére készül a Ferencváros

Kézilabda
2025.10.11. 08:50

Kézilabda: a BEK-győztes Győrvári Györgyi hetvenesztendős lett

Kézilabda
2025.10.11. 06:53

A védekezés és a megfelelő mentalitás dönthet az FTC elleni rangadón az ETO alapembere szerint

Kézilabda
2025.10.10. 15:36
Ezek is érdekelhetik