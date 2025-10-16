Női kézilabda: átvette diplomáját a győriek holland klasszisa
A női kézilabda NB I-ben szereplő Győri Audi ETO KC holland kiválósága, Dione Housheer a hivatalos Instagram-oldalán osztotta meg követőivel, hogy átvette a még tavasszal megszerzett diplomáját.
Mint beszámoltunk róla, Dione Housheer Amszterdamban, a Johan Cruyff Akadémián fejezte be tanulmányait alapképzésben négy és fél év online tanulást követően. A holland átlövő ez idő alatt főként a sportmarketingre összpontosított.
Housheer a minap pedig arról adott hírt az Instagram-oldalán, hogy most már végre kézhez is kapta diplomáját. „Végre megvan! Diploma a zsebben” – írta a bejegyzésében. A feltöltött képek tanúsága szerint a győriek klasszisa nagyon boldogan élte meg a pillanatot, ráadásul nem egyedül, hanem több ismerőse társaságában ünnepelhetett.
