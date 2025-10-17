Katrine Lunde még nem tudja, mihez kezd a világbajnokság után

Mint ismert, Katrine Lunde az év végéig szóló, rövid távú szerződést kötött új csapatával, az Európa-liga selejtezőjében a Mosonmagyaróvárra váró szerb Crvena zvezdával. A norvég kapuslegenda elmondása szerint sokat gondolkodott, mielőtt meghozta a döntését: „Sokat gondolkodtam rajta. Fontolóra vettem, hogy Norvégiában folytatom alacsonyabb szinten, de végül Szerbia mellett döntöttem. Tudom, hogy mentálisan kell dolgoznom, és minden edzés előtt világos célokat kell kitűznöm magam elé. Keményen próbára tesznek” – mondta a VG-nek adott interjújában.

Lunde hozzátette, még mindig imád kézilabdázni, és 45 évesen is dolgozik benne az ambíció: „Sokat jelent nekem, hogy a válogatottban játszhatok Matsszel (Mats Olsson, a kapusedző – a szerk.), a barátaimmal és az edzőtársaimmal. Nagyon boldog vagyok amiatt, hogy még mindig tartom a szintemet, és nagy inspirációt jelent, hogy még mindig tényező vagyok a válogatottnál.”

A norvég kapus még nem döntötte el, hogy a világbajnokság után hol folytatja a játékot. Nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy az új év után is marad Szerbiában, de az újbóli Bajnokok Ligájában való szereplést sem vetette el: „Számomra csak az a fontos, hogy az aláírt szerződéssel elkezdjem a játékot. Aztán a többit majd intézzük később” – fogalmazott.

A női kézilabda-világbajnokságot november 27. és december 14. között rendezik két helyszínen, Németországban és Hollandiában.