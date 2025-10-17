Nemzeti Sportrádió

Golovin Vlagyimir a törökök legyőzése után: Hiányzott a kapus és a védelem közötti összhang

2025.10.17. 09:33
A támadójáték azért biztató volt a mester számára is (Fotó: Árvai Károly)
A magyar női kézilabda-válogatott fölényes győzelmet aratott Törökország felett az Eurokupában, de a szövetségi kapitány, Golovin Vlagyimir szerint bőven akad még javítanivaló a védekezésben.

A kapitány értékelése (M4 Sport) szerint a támadójáték hatékonysága biztató volt, ugyanakkor a hátsó alakzat továbbra sem működött megfelelően.

„A lőtt gólok száma tetszett, bár az első félidőben több ziccert is elrontottunk. A védekezés viszont most sem működött úgy, ahogy kellett volna – a kapus és a védők közötti összhang hiányzott, de nem akarok senkit hibáztatni. Amikor kiléptünk jobban rájuk, már nem volt annyi lehetőségük” – fogalmazott Golovin Vlagyimir.

Kézilabda
15 órája

Negyvenhárom gólt lőttünk a törököknek a női kézi Eurokupában

A nagykanizsai mérkőzésen sima sikerrel kezdett a Golovin-csapat.

Kovács Anett elsősorban a közönség támogatását emelte ki és saját teljesítményüket önkritikusan értékelte.

„Nagyon sok hibát követtünk el, ezeket ki kell javítanunk, mert a következő mérkőzésen már nem férnek bele” – mondta a szélső, aki hozzátette: igyekeznek teher nélkül, felszabadultan játszani.

Faragó Lea szerint támadásban rendben volt a játék, a gondok hátul kezdődtek.

„Védekezésben nem voltunk elég feszesek, mindig tovább tudták játszani a labdát, amiből gólokat kaptunk. A második félidőre azonban már kijött a különbség” – mondta.

Márton Gréta számára külön öröm volt visszatérni a válogatottba, különösen a klubban elszenvedett vereség után.

„Felszabadító volt újra itt lenni, bár az elején akadtak hibák, próbáltunk lendületesen kézilabdázni. Nehézkesen indultunk, de bízom benne, hogy ez a játék tovább fog javulni” – nyilatkozta az FTC szélsője.

A válogatott három nap múlva Prágában folytatja szereplését, ahol a tavalyi Európa-bajnokságon 15. helyen végző csehek ellen lép pályára. Az Eurokupa a decemberi, Németországban és Hollandiában rendezendő világbajnokság felkészülését is szolgálja.

KÉZILABDA
NŐI EUROKUPA, CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ, 2. CSOPORT 
MAGYARORSZÁG–TÖRÖKORSZÁG 43–30 (19–15)
Nagykanizsa, 2977 néző. Vezette: Szekulics, Jovandics (szerbek) 
MAGYARORSZÁG: Szemerey – Grosch 3, Kuczora 2, Papp N., Tóvizi 4, Vámos P. 2, MÁRTON G. 4. Csere: Janurik (kapus), Klujber 4 (1), FARAGÓ LEA 5, SIMON P. 6 (1), Bordás 1, HÁRSFALVI 4, Kovács Anett 3, ALBEK 4, Szmolek 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
TÖRÖKORSZÁG: Bembeyaz – Gogdemir 3, Cetin, Iskit-Caliskan 4 (2), AKGÜN 6, Özler 2, Türkyilmaz 4. Csere: Coskunsu, Karademir (kapusok), Burhan 1, Isikhan, Tügel 1, Sönmez 3, Özdemir, Bozova 2, AYDEMIR 4. Szövetségi kapitány: David Ginesta
Az eredmény alakulása. 6. perc: 5–2. 12. p.: 9–6. 19. p.: 11–10. 26. p.: 15–12. 39. p.: 26–18. 42. p.: 28–21. 45. p.: 30–22. 51. p.: 34–26. 55. p.: 38–30
Kiállítások: 2, ill. 0 perc
Hétméteresek: 2/2, ill. 4/2

Ezek is érdekelhetik