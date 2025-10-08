Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda: magyar tehetséggel pótolja sérült irányítóit a Szeged

2025.10.08. 18:47
Fazekas Máténak kell pótolnia többek között Lazar Kukicsot Szegeden (Fotó: Nagy Gábor)
Az OTP Bank-Pick Szeged megegyezett az ETO University férfi kézilabdacsapatával Fazekas Máté átigazolásáról. A 19 éves irányító 2027. június 30-ig szóló szerződést írt alá a Tisza-parti csapattal.

 

A Szegednek azért kellett igazolnia, mert jelenleg mindkét irányítója, Lazar Kukics és Janus Smárason is sérült, mindketten a rehabilitációjukat végzik. Kettejük közül az izlandi kiesése tarthat tovább, bár az elülső keresztszalag-szakadást elkerülte, a bal térdében így is elszakadt egy szalag, és várhatóan 8-12 hétig nem játszhat. Smárason szerződése egyébként lejár az idény végén, és a korábbi sajtóhírek arról szóltak, hogy a következő nyártól Barcelonában folytatja.

A Győr mindenben partner volt, a magyar férfi kézilabdázás érdekeit tartotta szem előtt, éppen ezért köszönet jár ezért a korrekt együttműködésért”nyilatkozta Fazekas klubváltásáról Kiss Bence cégvezető.

Szegeden remélik, Fazekas minél hamarabb csatlakozhat a keretükhöz, bár a Barca elleni, csütörtöki BL-meccsen még nem lép pályára.

 

