Férfi kézilabda: magyar tehetséggel pótolja sérült irányítóit a Szeged

A Szegednek azért kellett igazolnia, mert jelenleg mindkét irányítója, Lazar Kukics és Janus Smárason is sérült, mindketten a rehabilitációjukat végzik. Kettejük közül az izlandi kiesése tarthat tovább, bár az elülső keresztszalag-szakadást elkerülte, a bal térdében így is elszakadt egy szalag, és várhatóan 8-12 hétig nem játszhat. Smárason szerződése egyébként lejár az idény végén, és a korábbi sajtóhírek arról szóltak, hogy a következő nyártól Barcelonában folytatja.

„A Győr mindenben partner volt, a magyar férfi kézilabdázás érdekeit tartotta szem előtt, éppen ezért köszönet jár ezért a korrekt együttműködésért” – nyilatkozta Fazekas klubváltásáról Kiss Bence cégvezető.

Szegeden remélik, Fazekas minél hamarabb csatlakozhat a keretükhöz, bár a Barca elleni, csütörtöki BL-meccsen még nem lép pályára.