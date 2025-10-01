Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi: nem súlyos a Szeged izlandi irányítójának térdsérülése

2025.10.01. 12:57
Janus Dadi Smárason (Fotó: Árvai Károly)
Az izlandi Handkastid.net kézilabda-szakportál értesülése szerint a korábbi hírekkel ellentétben mégsem súlyos Janus Dadi Smárason térdsérülése, így a Szeged izlandi kézilabdázója várhatóan másfél hónap múlva ismét pályára léphet.

 Vasárnap, a Tatabánya otthonában 34–30-ra elveszített bajnoki rangadó 53. percében egy ártalmatlan szituációban sérült meg a Szeged férfi kézilabdacsapatának izlandi irányítója, Janus Dadi Smárason, aki az ellenfél egyik játékosával sem ütközött.

A Magyar Kupa-címvédő csongrádi klub továbbra sem hozta nyilvánosságra a pontos diagnózist. Az izlandi Handkastid.net szakportál előbb azt közölte: értesülései szerint keresztszalag-szakadásról van szó, ezért Smárason ebben a szezonban már nem léphet pályára, egy nappal később viszont azt írta, a helyzet sokkal jobbnak tűnik, és csak körülbelül másfél hónapot kell kihagynia a válogatott irányítónak.

 

Ezek is érdekelhetik