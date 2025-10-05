Nemzeti Sportrádió

Gond nélkül nyert a Ferencváros Ljubljanában a kézilabda BL-ben

Vágólapra másolva!
2025.10.05. 15:37
null
Emily Vogel (a labdával) megállíthatatlan volt (Fotó: fradi.hu)
Címkék
női kézi BL női kézilabda közvetítés női kézilabda Bajnokok Ligája női kézilabda BL FTC-Rail Cargo Hungaria Ferencváros Krim Ljubljana
Az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapata idegenben 33–22-re legyőzte a szlovén Krim Ljubljanát a Bajnokok Ligája csoportkörének vasárnapi mérkőzésén. A hazai csapat egy percig sem tudott érdemi ellenállást kifejteni, tizenegy góllal nyertek a zöld-fehérek.


NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ
B-CSOPORT
KRIM MERCATOR LJUBLJANA (szlovén)–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA 22–33 (12–19)
Ljubljana, 1250 néző. V: Duplij, Pobedrina (ukránok)
LJUBLJANA: Vojnovic – With 1, Egger 2, HORACEK 7 (3), Zaadi 2, Mavsar, Bardrum 2. Csere: Riszovics (kapus), A. Abina, Zulic 1, Mario 2, E. Abina 1, Markovic, Puncer 2, Pogorelc 2 (1), Ignjatovics. Edző: Ziga Novak
FTC: GLAUSER – Malestein 3, Tranborg, DMITRIJEVA 7, Ingstad 1, VOGEL 8, Márton G. 3. Csere: Janurik (kapus), Tomori, Klujber 5 (2), Bordás R., Simon P. 2, Balázs B. 2, Hársfalvi, Cvijics 2. Edző: Jesper Jensen
Az eredmény alakulása. 4. perc: 1–0. 14. p.: 4–10. 22. p.: 6–13. 26. p: 9–17. 40. p.: 15–25. 50. p.: 18–29
Kiállítások: 2, ill. 12 perc
Hétméteresek: 4/4, ill. 2/2

ÖSSZEFOGLALÓ

A kettészakadt BL-mezőny alsó részébe tartozó rivális otthonában lendülhetett játékba a Ferencváros. Jesper Jensen csapata két vereség és egy nehezen kiharcolt győzelem után a szlovén fővárosban, a Krimnél vendégeskedett. A szebb napokat látott korábbi kétszeres BL-győztes (2001 és 2003) riválisból az elmúlt időszakban elfogytak a klasszisok, már csak két francia, Grace Zaadi és Tamara Horacek maradt Ljubljanában „hírmondóként”.

Vasárnap sem rajtuk múlt a siker, hanem a pálya többi részén meglévő egyértelmű tudásbeli különbségen. Az FTC kezdő irányítója, az orosz Darja Dmitrijeva pont a mostani riválistól igazolt Budapestre, a zöld-fehérek az első percekben az ő szép átlövésgóljaival ragadták magukhoz a kezdeményezést. Jól védett Laura Glauser is, aki a hatékony védekezés miatt rendre rossz helyzetből leadott lövéseket könnyedén szedte le.

A különbség hamar megnyugtatóra nőtt, az első félidő hajrájában már a 19 éves Balázs Bítia is pályára léphetett, a fiatal jobbszélső Bukarest után újabb balkáni fővárosban talált be, ezúttal nem is egyszer! Ekkor már 15–8-ra vezetett a Ferencváros, a szünetben is hét gól volt a felek között.

A térfélcserét követően Klujber Katrin továbbra is magabiztosan értékesítette a hétmétereseit, a „közte tíz” a szintén szárnyaló Emily Vogel góljával alakult ki, 25–15-nél. Glauser nagyjából minden második lövést kivédte (44 százalékon zárt), a szlovén válogatott Ana Abinát például szinte teljesen lenullázta, hatszor próbált meg túljárni a francia kapus eszén, egyszer sikerült csak neki…

A mezőny legeredményesebbje, Vogel neve mellé két kiállítás is került, egyik sem kimondott durvaság miatt – gyakorlatilag a vasárnapi családi ebédeken nagyobb konfliktusok szoktak kibontakozni, mint amit ezen a találkozón láthattunk. Az ilyen nagy különbségű meccsek csak ritkán fajulnak tömegverekedésbe, szerencsére ez sem a kivételt erősítette. A mezőnyjátékosok közül egyedül a szombati edzésen kisebb sérülést szenvedő Orlane Kanor nem lépett pályára, az FTC 33–22-re legyőzte a Krimet, megerősítve továbbjutást érő pozícióját a csoportjában. Legközelebb október 25-én, szombaton, a horvát Podravka otthonában vár szintén megoldható feladat a négyes döntőre hajtó együttesünkre.

    
AZ ÁLLÁS       
1. Brest33  92–  75+176
2. Ikast431114–109+56
3. Podravka321  89–  79+105
4. Odense321100–  91+95
5. FTC422119–112+74
6. CSM Bucuresti312  89–90–12
7. Sola44  97–114–170
8. Ljubljana44  89–119–300

 

 

PERCRŐL PERCRE

női kézi BL női kézilabda közvetítés női kézilabda Bajnokok Ligája női kézilabda BL FTC-Rail Cargo Hungaria Ferencváros Krim Ljubljana
Legfrissebb hírek

NB I: Ferencváros–Paks

Labdarúgó NB I
29 perce

Gond nélkül nyert a Ferencváros Ljubljanában a kézilabda BL-ben

Kézilabda
1 órája

Női kézilabda: simán jutott be az Európa-liga csoportkörébe a Mosonmagyaróvár

Kézilabda
3 órája

Mi van vele? Újra a nyakában lóg a Fradi-medál – Babatunde Fatusi-interjú

Képes Sport
5 órája

Varga Barnabás a Paks ellen játszhatja 100. meccsét FTC-mezben

Labdarúgó NB I
6 órája

Női kézilabda BL: Albek cunderből villant, Szikora ijesztő képet posztolt a lábáról – videó, fotó

Kézilabda
20 órája

Könnyedén nyert az Esztergom, megszerezte első győzelmét a Kisvárda

Kézilabda
21 órája

Iskolajátékkal verte meg a Győr a Gloriát a női kézi BL-ben

Kézilabda
21 órája
Ezek is érdekelhetik