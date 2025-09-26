Nemzeti Sportrádió

Tobias Thulin a védéseiről: Nagyon élvezem, extrán motivál, ha győzelemhez segíthetem a Szegedet

PUSZTAI VIOLAPUSZTAI VIOLA
2025.09.26. 11:55
Tobias Thulin védései is kellettek a Szeged győzelméhez (Fotó: Dömötör Csaba)
kézilabda OTP Bank-Pick Szeged PSG Pick Szeged férfi kézilabda Bajnokok Ligája Tobias Thulin
Az OTP Bank-Pick Szeged nagy csatában győzte le 31–29-re a PSG-t a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. Ehhez kellettek Tobias Thulin védései is az utolsó öt percben, vele beszélgettünk a mérkőzés után.

„Természetesen jó érzés volt győzelemhez segíteni a csapatot, de a szurkolók is kellettek ahhoz, hogy az utolsó öt percben a fontos pillanatokban a magunk javára fordítsuk a PSG elleni meccset” – mondta Tobias Thulin, aki a mérkőzés hajrájára váltotta a kapuban Mikler Rolandot, hárított egy hetest – ez volt a harmadik a találkozón –, majd volt egy nagy védése is. Ezeket pedig a Szeged gólokra tudta váltani. 

Videónkban részletesebben is beszél arról, mi döntött a javukra, elmondja, milyen „hőssé” válni a meccseken, s a következő, Barcelona elleni összecsapás is szóba kerül. 

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
B-CSOPORT
OTP BANK-PICK SZEGED–PSG (francia) 31–29 (17–17)
Szeged, 6755 néző. V: Erdogan, Özdemiz (törökök)
SZEGED: MIKLER R. – Sostaric 4 (3), GARCIANDIA 6, Toto 2, MACKOVSEK 2, Frimmel 1, SMÁRASON 7. Csere: THULIN (kapus), BÁNHIDI 6, Jelinic, Kalaras 1, Gottfridsson 2, Szilágyi B. Edző: Michael Apelgren
PSG: Green – KARLSSON 7 (1), J. Omar 2, Steins 2, Syprzak 5 (2), Prandi 3, PELEKA 6. Csere: Lövkvist (kapus), Konan 1, Abdou 1, Gaudin, Loredon, Grébille 1, Maras 1. Edző: Stefan Madsen
Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–1. 7. p.: 2–5. 11. p.: 5–8. 13. p.: 5–9. 16. p.: 9–11. 21. p.: 12–12. 26. p.: 15–15. 34. p.: 20–19. 38. p.: 21–22. 42. p.: 23–22. 46. p.: 24–24. 53. p.: 26–26. 55. p.: 27–27. 58. p.: 29–28
Kiállítások: 4, ill. 2 perc
Hétméteresek: 3/3, ill. 6/3
MESTERMÉRLEG
Michael Apelgren: – Hihetetlen hangulat, hihetetlen győzelem. Voltak nehézségeink, ám a pályán lévők szívüket adták a sikerért, amelynek részese a végig mellettünk álló szurkolótáborunk is.
Stefan Madsen: – Fantasztikus város fantasztikus arénájában játszottunk – köszönet érte. A mérkőzésen voltak jó periódusaink, ám a Szeged védekezésben és támadásban egyaránt felülmúlt minket, megérdemelten nyert. 

1. Magdeburg3386–78+8 
2. Barca32190–79+11 
3. SZEGED321100–94+6 
4. Wisla Plock32190–87+3 
5. Paris SG31293–95–2 
6. GOG31294–101–7 
7. Peliszter31280–87–7 
8. Zagreb3375–87–12 
a B-csoport állása

 

