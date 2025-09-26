Tobias Thulin a védéseiről: Nagyon élvezem, extrán motivál, ha győzelemhez segíthetem a Szegedet

„Természetesen jó érzés volt győzelemhez segíteni a csapatot, de a szurkolók is kellettek ahhoz, hogy az utolsó öt percben a fontos pillanatokban a magunk javára fordítsuk a PSG elleni meccset” – mondta Tobias Thulin, aki a mérkőzés hajrájára váltotta a kapuban Mikler Rolandot, hárított egy hetest – ez volt a harmadik a találkozón –, majd volt egy nagy védése is. Ezeket pedig a Szeged gólokra tudta váltani.

Videónkban részletesebben is beszél arról, mi döntött a javukra, elmondja, milyen „hőssé” válni a meccseken, s a következő, Barcelona elleni összecsapás is szóba kerül.