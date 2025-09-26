Nemzeti Sportrádió

Bánhidi Bence: Arra tartogattuk Thulint, hogy az utolsó öt percben megnyerje nekünk a mérkőzést

PUSZTAI VIOLAPUSZTAI VIOLA
Vágólapra másolva!
2025.09.26. 06:44
null
Bánhidi Bence az egymásért való küzdést látja dicsérte (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
kézilabda PSG Bánhidi Bence Pick Szeged férfi kézilabda Bajnokok Ligája Tobias Thulin
Bánhidi Bence úgy fogalmazott, fenomenális volt az az egymásért küzdés, ami a Szeged PSG elleni 31–29-es győzelmét eredményezte a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. A beálló az utolsó öt percben fontos védéseket bemutató Tobias Thulinról és a csapathoz idén csatlakozott Jim Gottfridssonról is beszélt.

„A legfontosabb, hogy nyertünk és itthon tartottuk a két pontot ezen az igencsak nehéz mérkőzésen. Kevesen vagyunk, rövid a kispadunk, van pár sérültünk, ezért fizikailag eléggé felőrölte a csapatot a második félidő. De az, ahogy egymásért küzdöttünk, fenomenális volt a mai napon” – értékelt Bánhidi Bence az NSO Tv-nek a PSG elleni győzelem után. 

Videónkban beszél arról is, hogy a hajrára Mikler Rolandot váltó Tobias Thulin védései milyen fontosak voltak. Emellett arról is megkérdeztük, hogy az első szegedi idényét töltő Jim Gottfridsson mennyire illeszkedett be a csapatba, mennyire érzik már egymást az irányítóval egy-egy bepassznál. Végül szó esik a következő, a Barcelona elleni mérkőzésről is. 

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
B-CSOPORT
OTP Bank-Pick Szeged–PSG (francia) 31–29 (17–17)
Szeged, 6755 néző. V: Erdogan, Özdemiz (törökök)
SZEGED: MIKLER R. – Sostaric 4 (3), GARCIANDIA 6, Toto 2, MACKOVSEK 2, Frimmel 1, SMÁRASON 7. Csere: THULIN (kapus), BÁNHIDI 6, Jelinic, Kalaras 1, Gottfridsson 2, Szilágyi B. Edző: Michael Apelgren
PSG: Green – KARLSSON 7 (1), J. Omar 2, Steins 2, Syprzak 5 (2), Prandi 3, PELEKA 6. Csere: Lövkvist (kapus), Konan 1, Abdou 1, Gaudin, Loredon, Grébille 1, Maras 1. Edző: Stefan Madsen
Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–1. 7. p.: 2–5. 11. p.: 5–8. 13. p.: 5–9. 16. p.: 9–11. 21. p.: 12–12. 26. p.: 15–15. 34. p.: 20–19. 38. p.: 21–22. 42. p.: 23–22. 46. p.: 24–24. 53. p.: 26–26. 55. p.: 27–27. 58. p.: 29–28. Kiállítások: 4, ill. 2 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 6/3
MESTERMÉRLEG
Michael Apelgren: – Hihetetlen hangulat, hihetetlen győzelem. Voltak nehézségeink, ám a pályán lévők szívüket adták a sikerért, amelynek részese a végig mellettünk álló szurkolótáborunk is.
Stefan Madsen: – Fantasztikus város fantasztikus arénájában játszottunk – köszönet érte. A mérkőzésen voltak jó periódusaink, ám a Szeged védekezésben és támadásban egyaránt felülmúlt minket, megérdemelten nyert. 

    
B CSOPORTMGyDVL-KGkP
1. Barca32190–79+114
2. Magdeburg2259–52+74
3. SZEGED321100–94+64
4. Wisla Plock2264–60+44
5. Paris SG31293–95–22
6. GOG31294–101–72
7. Peliszter31280–87–72
8. Zagreb3375–87–120

 

Kézilabda
14 órája

A Szeged jó játékkal, nagyot küzdve győzte le a PSG-t

A sok hiányzó ellenére a Szeged szoros meccset vívott a franciákkal, és majdnem 11 hónap után nyert újra a BL-ben hazai pályán.

 

 

kézilabda PSG Bánhidi Bence Pick Szeged férfi kézilabda Bajnokok Ligája Tobias Thulin
Legfrissebb hírek

Harmadik meccsét is megnyerte a Magdeburg a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
12 órája

Férfi kézi BL: Gidsel 13 góllal vezette diadalra a Füchse Berlint

Kézilabda
14 órája

Bukovszky Anna a DVSC elleni vereség után: Nem szabad eltemetni magunkat

Kézilabda
22 órája

Mindenkiben frissen él a legutóbbi kiadós PSG-verés emléke

Kézilabda
Tegnap, 9:26

Férfi kézi BL: a Nantes és a GOG is először nyert

Kézilabda
2025.09.24. 22:23

Döcögős játékkal, de nyert a Veszprém Bukarestben a férfi kézilabda BL-ben

Kézilabda
2025.09.24. 20:23

Nincs meglepetés: a BL-címvédő Paris Saint-Germain lett a legjobb klubcsapat

Minden más foci
2025.09.22. 22:14

Chevalier hibája döntött, 14 év után kapott ki bajnokin a PSG Marseille-ben!

Francia labdarúgás
2025.09.22. 22:12
Ezek is érdekelhetik