Bánhidi Bence: Arra tartogattuk Thulint, hogy az utolsó öt percben megnyerje nekünk a mérkőzést

„A legfontosabb, hogy nyertünk és itthon tartottuk a két pontot ezen az igencsak nehéz mérkőzésen. Kevesen vagyunk, rövid a kispadunk, van pár sérültünk, ezért fizikailag eléggé felőrölte a csapatot a második félidő. De az, ahogy egymásért küzdöttünk, fenomenális volt a mai napon” – értékelt Bánhidi Bence az NSO Tv-nek a PSG elleni győzelem után.

Videónkban beszél arról is, hogy a hajrára Mikler Rolandot váltó Tobias Thulin védései milyen fontosak voltak. Emellett arról is megkérdeztük, hogy az első szegedi idényét töltő Jim Gottfridsson mennyire illeszkedett be a csapatba, mennyire érzik már egymást az irányítóval egy-egy bepassznál. Végül szó esik a következő, a Barcelona elleni mérkőzésről is.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

B-CSOPORT

OTP Bank-Pick Szeged–PSG (francia) 31–29 (17–17)

Szeged, 6755 néző. V: Erdogan, Özdemiz (törökök)

SZEGED: MIKLER R. – Sostaric 4 (3), GARCIANDIA 6, Toto 2, MACKOVSEK 2, Frimmel 1, SMÁRASON 7. Csere: THULIN (kapus), BÁNHIDI 6, Jelinic, Kalaras 1, Gottfridsson 2, Szilágyi B. Edző: Michael Apelgren

PSG: Green – KARLSSON 7 (1), J. Omar 2, Steins 2, Syprzak 5 (2), Prandi 3, PELEKA 6. Csere: Lövkvist (kapus), Konan 1, Abdou 1, Gaudin, Loredon, Grébille 1, Maras 1. Edző: Stefan Madsen

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–1. 7. p.: 2–5. 11. p.: 5–8. 13. p.: 5–9. 16. p.: 9–11. 21. p.: 12–12. 26. p.: 15–15. 34. p.: 20–19. 38. p.: 21–22. 42. p.: 23–22. 46. p.: 24–24. 53. p.: 26–26. 55. p.: 27–27. 58. p.: 29–28. Kiállítások: 4, ill. 2 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 6/3

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – Hihetetlen hangulat, hihetetlen győzelem. Voltak nehézségeink, ám a pályán lévők szívüket adták a sikerért, amelynek részese a végig mellettünk álló szurkolótáborunk is.

Stefan Madsen: – Fantasztikus város fantasztikus arénájában játszottunk – köszönet érte. A mérkőzésen voltak jó periódusaink, ám a Szeged védekezésben és támadásban egyaránt felülmúlt minket, megérdemelten nyert.