Rodrigo Corrales: Ezekért a pillanatokért kézilabdázunk!

„Ez nagyon jó érzés, hiszen ezekért a pillanatokért kézilabdázunk – mondta a Nantes legyőzését követően Rodrigo Corrales arra a kérdésre, hogy milyen érzés számára, amikor hallja a szurkolókat skandálni a nevét. – Nagyszerű érezni a szeretetet és az elismerést, amikor a munkádat végzed. Sokat jelent nekem, ez extra motivációt ad, és nem csak mára, a következő meccsekre is.”

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

A-CSOPORT

ONE VESZPRÉM HC–HBC NANTES (francia) 30–25 (17–15)

Veszprém, 4675 néző. V: Álvarez Mata, Bustamante López (spanyolok).

VESZPRÉM: CORRALES – Marguc 5, REMILI 6, el-Dera 1, PESMALBEK 4, Hesam 1, DESCAT 8 (2). Csere: Thiagus Petrus, Adel, Ligetvári, Martinovic 2, Ali Zein 3, Elísson, Molnár R., Gáncs-Pető. Edző: Xavier Pascual

NANTES: BIOSCA – Odriozola 1, Bos 4, Briet 1, Gaber, Tarrafeta 3, LEOPOLD 5 (1). Csere: Tournat 3, Lagarde 2, Nyateu 1, Avelange-Demouge 3, Abdi 2, JOSIDA, Ovnicek. Edző: Dimitri Fleurance

Az eredmény alakulása. 6. perc: 5–2. 13. p.: 9–8. 20. p.: 13–11. 27. p.: 15–13. 36. p.: 20–16. 38. p.: 20–18. 48. p.: 24–18. 53. p.: 27–21. 58. p.: 30–23. Kiállítások: 2, ill. 6 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Xavier Pascual: – Tudunk ennél jobban is játszani, de elégedett vagyok, a fiúk küzdöttek a meccs elejétől fogva, és nagyon örülök Rodrigo Corrales teljesítményének, kellett már neki egy ilyen mérkőzés. A mentalitásunk ugyanolyan volt, mint egy hete Dániában, ám most nekünk jött össze, ilyen a sport. Bár még messze vagyunk attól, ahová érkezni akarunk, az elmúlt héten tettünk egy lépést előre.